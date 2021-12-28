https://ria.ru/20211228/podrostki-1765894150.html

СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками

СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками - РИА Новости, 28.12.2021

СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками

Следственный комитет за 11 месяцев направил в суд более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки, свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:35

2021-12-28T18:35

2021-12-28T18:36

происшествия

подростки

дети

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следственный комитет за 11 месяцев направил в суд более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки, свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены взрослыми, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, в структуре подростковой преступности подавляющее большинство - это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, - 56,8%. Кроме того, 11,9% преступлений связаны с наркотиками, 9,2% - угоны машин, 3,5% - изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 1,6% - убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть."Чтобы понимать масштаб проблемы, сюда надо добавить еще и такие случаи, когда дети на момент совершения преступления не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, а их более 3 тысяч, и это тоже большая проблема", - подчеркнул председатель СК.Бастрыкин также рассказал, что наиболее криминальными регионами сегодня являются Бурятия, Тува, Забайкальский край, а также Курганская, Магаданская, Новгородская и Сахалинская области.

https://ria.ru/20211228/strelba-1765856438.html

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происшествия, подростки, дети, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия