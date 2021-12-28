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СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками
СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками - РИА Новости, 28.12.2021
СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками
Следственный комитет за 11 месяцев направил в суд более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки, свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:35
2021-12-28T18:35
2021-12-28T18:36
происшествия
подростки
дети
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Следственный комитет за 11 месяцев направил в суд более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки, свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены взрослыми, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, в структуре подростковой преступности подавляющее большинство - это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, - 56,8%. Кроме того, 11,9% преступлений связаны с наркотиками, 9,2% - угоны машин, 3,5% - изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 1,6% - убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть."Чтобы понимать масштаб проблемы, сюда надо добавить еще и такие случаи, когда дети на момент совершения преступления не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, а их более 3 тысяч, и это тоже большая проблема", - подчеркнул председатель СК.Бастрыкин также рассказал, что наиболее криминальными регионами сегодня являются Бурятия, Тува, Забайкальский край, а также Курганская, Магаданская, Новгородская и Сахалинская области.
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происшествия, подростки, дети, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:35 28.12.2021 (обновлено: 18:36 28.12.2021)
СК раскрыл более 7,7 тысячи преступлений, совершенных подростками
Бастрыкин: за 11 месяцев 2021 года СК раскрыл 7761 преступление, совершенное подростками
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
Следственный комитет за 11 месяцев направил в суд более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки, свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены взрослыми, рассказал председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
.
"За 11 месяцев этого года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Практически половина этих преступлений совершена в составе группы, более 200 несовершеннолетних вовлечены в совершение преступлений взрослыми", - сказал он в интервью "Российской газете
".
По его словам, в структуре подростковой преступности подавляющее большинство - это общественно опасные деяния, связанные с хищениями, - 56,8%. Кроме того, 11,9% преступлений связаны с наркотиками, 9,2% - угоны машин, 3,5% - изнасилования и насильственные действия сексуального характера, 1,6% - убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
"Чтобы понимать масштаб проблемы, сюда надо добавить еще и такие случаи, когда дети на момент совершения преступления не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, а их более 3 тысяч, и это тоже большая проблема", - подчеркнул председатель СК.
Бастрыкин также рассказал, что наиболее криминальными регионами сегодня являются Бурятия, Тува, Забайкальский край, а также Курганская, Магаданская, Новгородская и Сахалинская области.