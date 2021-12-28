https://ria.ru/20211228/omikron-shtamm-1765834852.html

Омикрон-штамм в ЮАР вызывает более легкое течение болезни, заявила Попова

Омикрон-штамм в ЮАР вызывает более легкое течение болезни, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021

Омикрон-штамм в ЮАР вызывает более легкое течение болезни, заявила Попова

Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает более легкое течение болезни, судя по ЮАР, но там средний возраст населения 30 лет, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:45

2021-12-28T14:45

2021-12-28T15:02

юар

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" вызывает более легкое течение болезни, судя по ЮАР, но там средний возраст населения 30 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Из того, что мы увидели в ЮАР, он (омикрон) не вызывает там тяжелого течения. Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит, это абсолютно так, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, те, у кого тяжелая форма диабета или тяжелая форма онкологии... Он вызывает более легкое течение, но мы пока видим только на территории ЮАР, а там все-таки средний возраст населения до 30, у нас в России значительно больше, это может быть фактором, который обеспечивает такое течение", - сказала Попова на саммите СНГ в Санкт-Петербурге."Мы видим на территории Великобритании, но там общий уровень иммунизации за 80%. Этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счета", - добавила она.

https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html

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