https://ria.ru/20211228/omikron-1765834713.html
Попова заявила об угрозе перегрузки системы здравоохранения
Попова заявила об угрозе перегрузки системы здравоохранения - РИА Новости, 28.12.2021
Попова заявила об угрозе перегрузки системы здравоохранения
Новый штамм короновируса "омикрон" из-за высокой заразности может вызвать перегрузку системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:44
2021-12-28T14:44
2021-12-28T15:14
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Новый штамм короновируса "омикрон" из-за высокой заразности может вызвать перегрузку системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это (высокая заразность "омикрона") может вызвать перегрузку (системы здравоохранения)", - сказала Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перегрузки системы здравоохранения из-за высокой заразности "омикрона".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:44 28.12.2021 (обновлено: 15:14 28.12.2021)
Попова заявила об угрозе перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Попова: "омикрон" может вызвать перегрузку системы здравоохранения