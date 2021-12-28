https://ria.ru/20211228/omikron-1765834713.html

Попова заявила об угрозе перегрузки системы здравоохранения

Попова заявила об угрозе перегрузки системы здравоохранения - РИА Новости, 28.12.2021

Попова заявила об угрозе перегрузки системы здравоохранения

Новый штамм короновируса "омикрон" из-за высокой заразности может вызвать перегрузку системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:44

2021-12-28T14:44

2021-12-28T15:14

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Новый штамм короновируса "омикрон" из-за высокой заразности может вызвать перегрузку системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Это (высокая заразность "омикрона") может вызвать перегрузку (системы здравоохранения)", - сказала Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перегрузки системы здравоохранения из-за высокой заразности "омикрона".

https://ria.ru/20211228/koronavirus-1765838117.html

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2021

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса