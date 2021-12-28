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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/omikron-1765800204.html
Иммунный ответ "дельте" растет при заражении "омикроном", заявил ученый
Иммунный ответ "дельте" растет при заражении "омикроном", заявил ученый - РИА Новости, 28.12.2021
Иммунный ответ "дельте" растет при заражении "омикроном", заявил ученый
Исследование, проведенное учеными из ЮАР, показало, что в организме зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон" вырабатываются антитела, способные... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:16
2021-12-28T12:16
распространение коронавируса
юар
открытия - риа наука
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Исследование, проведенное учеными из ЮАР, показало, что в организме зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон" вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант "дельта".Исследование пока не прошло проверку и проводилось на небольшой выборке участников. В опытах участвовало около 30 человек - как привитых от коронавируса, так и не вакцинированных. Все они были заражены "омикроном"."(Способность к - ред.) нейтрализации омикрона увеличилась в 14 раз (за 14 дней после начала исследования - ред.), демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. Важно отметить, что нейтрализация "дельта" варианта вируса увеличилась в 4,4 раза", - говорится в исследовании, которое опубликовал в своем Twitter ученый из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал.Ученые отметили, что увеличение сопротивления штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может "привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно".Исследователь Сигал отдельно в своем Twitter подчеркнул, что "омикрон", судя по данным из ЮАР, "менее вирулентен". Это поможет "вытеснить дельту", предположил он.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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юар, открытия - риа наука, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
12:16 28.12.2021
 
Иммунный ответ "дельте" растет при заражении "омикроном", заявил ученый

Ученый Сигал: иммунный ответ организма "дельте" усиливается при заражении омикрон-штаммом

© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Fotolia / capifrutta
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Исследование, проведенное учеными из ЮАР, показало, что в организме зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон" вырабатываются антитела, способные нейтрализовать вариант "дельта".
Исследование пока не прошло проверку и проводилось на небольшой выборке участников. В опытах участвовало около 30 человек - как привитых от коронавируса, так и не вакцинированных. Все они были заражены "омикроном".
"(Способность к - ред.) нейтрализации омикрона увеличилась в 14 раз (за 14 дней после начала исследования - ред.), демонстрируя выработку гуморального иммунного ответа на этот вариант. Важно отметить, что нейтрализация "дельта" варианта вируса увеличилась в 4,4 раза", - говорится в исследовании, которое опубликовал в своем Twitter ученый из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) Алекс Сигал.
Ученые отметили, что увеличение сопротивления штамму "дельта" у зараженных "омикроном" может "привести к снижению способности "дельты" инфицировать повторно".
Исследователь Сигал отдельно в своем Twitter подчеркнул, что "омикрон", судя по данным из ЮАР, "менее вирулентен". Это поможет "вытеснить дельту", предположил он.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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