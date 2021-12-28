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Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России
Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России - РИА Новости, 28.12.2021
Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России
В России иностранных граждан с 1 января могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны, сообщается на сайте МВД. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T13:35
2021-12-28T16:02
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России иностранных граждан с 1 января могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны, сообщается на сайте МВД.В ведомстве отметили, что действие принятых президентом временных мер для рабочих-мигрантов истекает 31 декабря 2021 года. По информации министерства, с марта 2020-го более семи миллионов иностранцев получили разрешительные документы, из них 1,5 миллиона зарегистрировали пребывание на российской территории. В то же время МВД настоятельно порекомендовало гражданам из-за рубежа без документов на работу безотлагательно обратиться в органы внутренних дел до 31 декабря. Кроме того, работодателям нужно оформить с иностранными сотрудниками трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом.Размер штрафа для нелегальных работников составляет до пяти тысяч рублей. При этом со следующего года к ним "могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", предупредили власти. "Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника", — сообщили в ведомстве. В декабре в МВД заявили, что в России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Кроме того, в документе укажут основные сведения о трудоустройстве его обладателя.Согласно исследованию экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, пандемия коронавируса и закрытие границ привели к значительному сокращению числа иностранцев в России. Если в 2019 году в стране находились в зависимости от месяца от 9,6 миллиона до 11,2 миллиона иностранных граждан, то в 2020 году их число падало с 10,3 миллиона в конце января до 7,1 миллиона человек в конце года.В 2021 году падение числа приезжих продолжилось — на 1 мая численность иностранцев в стране составила 5,66 миллиона человек. Как и раньше, большинство (86%) — граждане государств СНГ. Больше всего снизилось число граждан Украины и Молдавии — на 53% и 51% соответственно, меньше — выходцев из Киргизии (на 18%), Армении (на 22%) и Таджикистана (на 35%).В 2021 году по сравнению с 2020-м втрое сократилась численность граждан стран ЕС — их число в России оказалось минимальным за десять лет (226 тысяч).
https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия
13:35 28.12.2021 (обновлено: 16:02 28.12.2021)
 
Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России

МВД: нелегальных трудовых мигрантов с 1 января смогут выдворять из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В России иностранных граждан с 1 января могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны, сообщается на сайте МВД.
В ведомстве отметили, что действие принятых президентом временных мер для рабочих-мигрантов истекает 31 декабря 2021 года. По информации министерства, с марта 2020-го более семи миллионов иностранцев получили разрешительные документы, из них 1,5 миллиона зарегистрировали пребывание на российской территории.
В то же время МВД настоятельно порекомендовало гражданам из-за рубежа без документов на работу безотлагательно обратиться в органы внутренних дел до 31 декабря. Кроме того, работодателям нужно оформить с иностранными сотрудниками трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом.
Размер штрафа для нелегальных работников составляет до пяти тысяч рублей. При этом со следующего года к ним "могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", предупредили власти.
"Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника", — сообщили в ведомстве.
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В декабре в МВД заявили, что в России начнут выдавать трудовым мигрантам патенты в виде карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Кроме того, в документе укажут основные сведения о трудоустройстве его обладателя.
Согласно исследованию экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, пандемия коронавируса и закрытие границ привели к значительному сокращению числа иностранцев в России. Если в 2019 году в стране находились в зависимости от месяца от 9,6 миллиона до 11,2 миллиона иностранных граждан, то в 2020 году их число падало с 10,3 миллиона в конце января до 7,1 миллиона человек в конце года.
В 2021 году падение числа приезжих продолжилось — на 1 мая численность иностранцев в стране составила 5,66 миллиона человек. Как и раньше, большинство (86%) — граждане государств СНГ.
Больше всего снизилось число граждан Украины и Молдавии — на 53% и 51% соответственно, меньше — выходцев из Киргизии (на 18%), Армении (на 22%) и Таджикистана (на 35%).
В 2021 году по сравнению с 2020-м втрое сократилась численность граждан стран ЕС — их число в России оказалось минимальным за десять лет (226 тысяч).
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