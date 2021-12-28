https://ria.ru/20211228/mgu-1765756450.html
Отец девятилетней студентки МГУ пришел в бешенство от того, что про нее пишут
Отец Тепляковой ответил на призыв приостановить обучение девочки в МГУ - РИА Новости, 28.12.2021
Отец девятилетней студентки МГУ пришел в бешенство от того, что про нее пишут
Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений в беседе с МК раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T06:59
2021-12-28T06:59
2021-12-28T09:34
общество
александр асмолов
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений в беседе с МК раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова приостановить обучение девочки.Собеседник издания посчитал слова ученого "призывом не учить детей".Он подчеркнул, что планирует и дальше контролировать весь процесс обучения дочери в вузе. При этом его "неприкрытое негодование" вызвал вопрос о продолжении сдачи сессии девочкой."Он назвал это "беззаконием" и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетнего", — приводит слова мужчины МК.Тепляков также добавил, что считает "абсолютно законным" требование перевести девочку на индивидуальный график.Асмолов ранее обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой. Также ученый отправил письмо уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка. По его мнению, сейчас учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось, и семья заключила договор на платное обучение. Со 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.На прошлой неделе Алиса получила двойку за экзамен, после чего отец устроил скандал и напал на заведующего кафедрой. В семье Тепляковых недовольны отсутствием, по их мнению, индивидуального подхода, также они обвиняют факультет в травле и собираются судиться.
https://ria.ru/20211226/spch-1765549956.html
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РИА Новости
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общество, александр асмолов, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова
06:59 28.12.2021 (обновлено: 09:34 28.12.2021)
Отец Тепляковой ответил на призыв приостановить обучение девочки в МГУ
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой назвал слова Асмолова призывом не учить детей
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой
Евгений в беседе с МК
раскритиковал предложение члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова
приостановить обучение девочки.
Собеседник издания посчитал слова ученого "призывом не учить детей".
"Мы будем защищать права семьи и детей всеми законными способами", — высказался Тепляков.
Он подчеркнул, что планирует и дальше контролировать весь процесс обучения дочери в вузе. При этом его "неприкрытое негодование" вызвал вопрос о продолжении сдачи сессии девочкой.
"Он назвал это "беззаконием" и нарушением неприкосновенности персональных данных несовершеннолетнего", — приводит слова мужчины МК.
Тепляков также добавил, что считает "абсолютно законным" требование перевести девочку на индивидуальный график.
Асмолов ранее обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой
взять под контроль ситуацию с Тепляковой. Также ученый отправил письмо уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка. По его мнению, сейчас учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. На факультете психологии МГУ выражали готовность принять собиравшуюся к ним абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место ей не удалось, и семья заключила договор на платное обучение. Со 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
На прошлой неделе Алиса получила двойку за экзамен, после чего отец устроил скандал и напал
на заведующего кафедрой. В семье Тепляковых недовольны отсутствием, по их мнению, индивидуального подхода, также они обвиняют факультет в травле и собираются судиться.