https://ria.ru/20211226/spch-1765536665.html
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ - РИА Новости, 26.12.2021
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов считает, что нужно приостановить учебу девятилетней... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T13:41
2021-12-26T13:41
2021-12-26T16:47
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мгу имени м. в. ломоносова
алиса теплякова
общество
александр асмолов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов считает, что нужно приостановить учебу девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ."В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой", — сообщил Асмолов.Он направил письмо главе СПЧ, уполномоченным по правам человека и ребенка.По его мнению, учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки. Ученый также обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой. Позже Фадеев в разговоре с РИА Новости выразил готовность помочь организовать обсуждение происходящего."Я не специалист в этой области, и здесь речь идет о судьбе ребенка, я никакие свои соображения высказывать не имею права", — заметил он. Правозащитник добавил, что его коллега, помимо него, адресовал письмо уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, что более "уместно". Саму ситуацию вокруг учебы Тепляковой он назвал "и так уже довольно драматической"."Завтра рабочий день, и мы уже будем думать, как двигаться дальше после письма коллеги Асмолова", — отметил Фадеев.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.На этой неделе, как рассказали в пресс-службе факультета, отец Тепляковой во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой. Она сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, ребенок расстроился и выбежал из аудитории, не дождавшись результата, а родитель "устроил скандал", рассказали в вузе.Мужчина должен был ждать дочь на посту охраны, но попытался прорваться, в результате охранники и сотрудники вуза задержали его за нарушение правил и санитарных требований и закрыли в аудитории до приезда полиции. После этого родители девятилетней студентки заявили о намерении подать в суд на факультет.
https://ria.ru/20211224/teplyakova-1765330117.html
https://ria.ru/20211225/obraschenie-1765473542.html
https://ria.ru/20211222/psikhfak-1764964895.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, алиса теплякова, общество, александр асмолов
13:41 26.12.2021 (обновлено: 16:47 26.12.2021)
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
Член СПЧ Асмолов порекомендовал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов
считает, что нужно приостановить учебу девятилетней Алисы Тепляковой
в МГУ.
"В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой", — сообщил Асмолов.
Он направил письмо главе СПЧ, уполномоченным по правам человека и ребенка.
По его мнению, учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки.
Ученый также обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой.
Позже Фадеев в разговоре с РИА Новости выразил готовность помочь организовать обсуждение происходящего.
"Я не специалист в этой области, и здесь речь идет о судьбе ребенка, я никакие свои соображения высказывать не имею права", — заметил он.
Правозащитник добавил, что его коллега, помимо него, адресовал письмо уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, что более "уместно". Саму ситуацию вокруг учебы Тепляковой он назвал "и так уже довольно драматической".
"Завтра рабочий день, и мы уже будем думать, как двигаться дальше после письма коллеги Асмолова", — отметил Фадеев.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Но ей не удалось справиться со вступительными экзаменами и поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
На этой неделе, как рассказали в пресс-службе факультета, отец Тепляковой во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой. Она сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, ребенок расстроился и выбежал из аудитории, не дождавшись результата, а родитель "устроил скандал", рассказали в вузе.
Мужчина должен был ждать дочь на посту охраны, но попытался прорваться, в результате охранники и сотрудники вуза задержали его за нарушение правил и санитарных требований и закрыли в аудитории до приезда полиции. После этого родители девятилетней студентки заявили о намерении подать в суд на факультет.