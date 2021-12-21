https://ria.ru/20211221/mgu-1764789985.html
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой - РИА Новости, 21.12.2021
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой
Отец девятилетней Алисы Тепляковой, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T18:13
2021-12-21T18:13
2021-12-21T21:47
мгу имени м. в. ломоносова
происшествия
москва
алиса теплякова
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отец девятилетней Алисы Тепляковой, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета.Студенка первого курса сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец "устроил скандал", рассказали там.На экзамене девочка была одна, без сопровождающего, отец должен был ждать ее на посту охраны."В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования", — сказали в пресс-службе.Работникам пришлось вызвать полицию. В ответ мужчина "кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям". В результате его закрыли в аудитории, "чтобы он не смог никому нанести физического вреда".Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
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мгу имени м. в. ломоносова, происшествия, москва, алиса теплякова
18:13 21.12.2021 (обновлено: 21:47 21.12.2021)
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой напал на заведующего кафедрой
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Отец девятилетней Алисы Тепляковой
, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета.
Студенка первого курса сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец "устроил скандал", рассказали там.
На экзамене девочка была одна, без сопровождающего, отец должен был ждать ее на посту охраны.
"В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования", — сказали в пресс-службе.
Работникам пришлось вызвать полицию. В ответ мужчина "кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям". В результате его закрыли в аудитории, "чтобы он не смог никому нанести физического вреда".
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.