https://ria.ru/20211221/mgu-1764789985.html

Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой - РИА Новости, 21.12.2021

Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T18:13

2021-12-21T18:13

2021-12-21T21:47

мгу имени м. в. ломоносова

происшествия

москва

алиса теплякова

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отец девятилетней Алисы Тепляковой, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета.Студенка первого курса сдавала предмет "Введение в психологию". Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец "устроил скандал", рассказали там.На экзамене девочка была одна, без сопровождающего, отец должен был ждать ее на посту охраны."В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования", — сказали в пресс-службе.Работникам пришлось вызвать полицию. В ответ мужчина "кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям". В результате его закрыли в аудитории, "чтобы он не смог никому нанести физического вреда".Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.

https://ria.ru/20211221/sessiya-1764638441.html

москва

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мгу имени м. в. ломоносова, происшествия, москва, алиса теплякова