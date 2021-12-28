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Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ
Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ - РИА Новости, 28.12.2021
Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ и встречи с президентом России Владимиром РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:58
2021-12-28T11:58
2021-12-28T11:58
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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ и встречи с президентом России Владимиром Путиным.Во вторник по инициативе президента РФ в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей стран Содружества Независимых Государств."Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ", - говорится в сообщении на сайте главы белорусского государства.Встречал Лукашенко губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В среду, 29 декабря, должна состояться встреча Путина и Лукашенко.
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в мире, белоруссия, ленинградская область, владимир путин, снг, александр лукашенко, александр дрозденко, россия
Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ
Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу глав стран СНГ