https://ria.ru/20211228/karabakh-1765809695.html
Шойгу отметил роль российских миротворцев в урегулировании в Карабахе
Шойгу отметил роль российских миротворцев в урегулировании в Карабахе - РИА Новости, 28.12.2021
Шойгу отметил роль российских миротворцев в урегулировании в Карабахе
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:50
2021-12-28T12:50
2021-12-28T12:50
армения
азербайджан
сирия
сергей шойгу
нагорный карабах
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные задачи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там, и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Всё больше и больше там мира и спокойствия", - сказал Шойгу.По его словам, "в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи"."Ну и, конечно, всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев", - сказал министр.Он выразил благодарность "всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые всё это время несут службу в Нагорном Карабахе, Сирии, на других наших базах за рубежом".В ходе селектора он также поблагодарил за работу военных строителей, которые за год ввели в строй более трёх тысяч объектов."Это позволило нам значительно и качественно улучшить состояние инфраструктуры, которая сегодня во многом вышла на современный и необходимый по своим качествам уровень", - сказал министр.
https://ria.ru/20211223/karabakh-1765050913.html
https://ria.ru/20211227/turtsiya-1765616316.html
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армения, азербайджан, сирия, сергей шойгу, нагорный карабах, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Шойгу отметил роль российских миротворцев в урегулировании в Карабахе
Глава Минобороны Шойгу: миротворцы успокоили ситуацию в Карабахе, там все больше мира
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные задачи, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там, и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь её можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Всё больше и больше там мира и спокойствия", - сказал Шойгу.
По его словам, "в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи".
"Ну и, конечно, всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев", - сказал министр.
Он выразил благодарность "всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые всё это время несут службу в Нагорном Карабахе, Сирии, на других наших базах за рубежом".
В ходе селектора он также поблагодарил за работу военных строителей, которые за год ввели в строй более трёх тысяч объектов.
"Это позволило нам значительно и качественно улучшить состояние инфраструктуры, которая сегодня во многом вышла на современный и необходимый по своим качествам уровень", - сказал министр.