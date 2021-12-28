https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765845308.html

В Совфеде оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска

В Совфеде оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска - РИА Новости, 28.12.2021

В Совфеде оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска

Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского заменить новогодние праздники дополнительными днями к отпуску разумно, эту идею можно обсудить, считает член... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:22

2021-12-28T15:22

2021-12-28T15:27

новый год — 2022

общество

владимир жириновский

лдпр

совет федерации рф

владимир круглый

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского заменить новогодние праздники дополнительными днями к отпуску разумно, эту идею можно обсудить, считает член социального комитета Совфеда Владимир Круглый.По его мнению, возможно, "кто-то не хочет так долго отдыхать зимой, а захотел бы использовать эти дни в мае, присоединив их к праздникам или к своему текущему отпуску".Сенатор также сомневается в том, что новогодние праздники, как утверждает Жириновский, приводят к скачку смертности."Нужно посмотреть статистику, но я в этом не уверен", - заключил он.

https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765767907.html

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общество, владимир жириновский, лдпр, совет федерации рф, владимир круглый