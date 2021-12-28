https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765845308.html
В Совфеде оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
В Совфеде оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска - РИА Новости, 28.12.2021
В Совфеде оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского заменить новогодние праздники дополнительными днями к отпуску разумно, эту идею можно обсудить, считает член... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:22
2021-12-28T15:22
2021-12-28T15:27
новый год — 2022
общество
владимир жириновский
лдпр
совет федерации рф
владимир круглый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595548227_275:533:2969:2048_1920x0_80_0_0_b147e3067e6f108321309cada175cd77.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского заменить новогодние праздники дополнительными днями к отпуску разумно, эту идею можно обсудить, считает член социального комитета Совфеда Владимир Круглый.По его мнению, возможно, "кто-то не хочет так долго отдыхать зимой, а захотел бы использовать эти дни в мае, присоединив их к праздникам или к своему текущему отпуску".Сенатор также сомневается в том, что новогодние праздники, как утверждает Жириновский, приводят к скачку смертности."Нужно посмотреть статистику, но я в этом не уверен", - заключил он.
https://ria.ru/20211228/kanikuly-1765767907.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595548227_314:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_aa94ca937142cd3d37bd62eb3afc31c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир жириновский, лдпр, совет федерации рф, владимир круглый
15:22 28.12.2021 (обновлено: 15:27 28.12.2021)
В Совфеде оценили идею включить новогодние каникулы в отпуска
Сенатор Круглый об идее включить новогодние каникулы в отпуска: есть разумное зерно