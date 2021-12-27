https://ria.ru/20211227/tatarstan-1765646522.html

Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти

Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти - РИА Новости, 27.12.2021

Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти

Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но республика как законопослушный регион будет его исполнять, заявил президент... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T13:04

2021-12-27T13:04

2021-12-27T17:25

политика

владимир путин

совет федерации рф

россия

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КАЗАНЬ, 27 дек — РИА Новости. Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но республика как законопослушный регион будет его исполнять, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.По словам главы республики, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой. "Если бы, наверное, тот же (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей. — Прим. ред.) Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая", — полагает Минниханов.

https://ria.ru/20211221/zakon-1764770836.html

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политика, владимир путин, совет федерации рф, россия