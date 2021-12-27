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Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти
Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти - РИА Новости, 27.12.2021
Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти
Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но республика как законопослушный регион будет его исполнять, заявил президент... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T13:04
2021-12-27T17:25
политика
владимир путин
совет федерации рф
россия
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КАЗАНЬ, 27 дек — РИА Новости. Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но республика как законопослушный регион будет его исполнять, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.По словам главы республики, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой. "Если бы, наверное, тот же (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей. — Прим. ред.) Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая", — полагает Минниханов.
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политика, владимир путин, совет федерации рф, россия
13:04 27.12.2021 (обновлено: 17:25 27.12.2021)
 
Минниханов отреагировал на принятие закона о региональной власти

Глава Татарстана Минниханов заявил о готовности исполнять закон о региональной власти

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 27 дек — РИА Новости. Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но республика как законопослушный регион будет его исполнять, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Президент России Владимир Путин 21 декабря подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России. Документ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами и разрешает им избираться более чем на два срока подряд.

"Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга. <…> Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали", — сказал Минниханов журналистам.

По словам главы республики, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой. "Если бы, наверное, тот же (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей. — Прим. ред.) Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая", — полагает Минниханов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 16:51
Путин подписал закон о публичной региональной власти
 
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