https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html
Назван запретный продукт на новогоднем столе
Назван запретный продукт на новогоднем столе - РИА Новости, 27.12.2021
Назван запретный продукт на новогоднем столе
В чем встречать наступающий год Тигра и какого продукта точно не должно быть на праздничном столе, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Школы научной РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T02:15
2021-12-27T02:15
2021-12-27T02:15
новый год — 2022
общество
еда
новый год
астрология
россия
сергей безбородный
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В чем встречать наступающий год Тигра и какого продукта точно не должно быть на праздничном столе, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.Символом 2022 года, согласно восточному календарю, будет Водяной Черный (Голубой) Тигр. Безусловно, лучшим цветом для одежды, украшений и подарков в новогоднюю ночь будет черный, уверен Безбородный. По его словам, Тигр "не любит" длинные волосы и женственные наряды.К выбору угощений для новогоднего стола следует подходить осмотрительно, в состав блюд не должна входить свинина, предупредил он."Из еды запрещенный продукт — свинина, потому что Тигр и Свинья — друзья, и нельзя в наступающий год Тигра есть свинину. Колбасы можно есть из говядины, телятины", — уточнил Безбородный.Астролог назвал продукты, которые лучше всего подойдут для праздничного застолья.Кроме того, вы угодите Тигру, если в новогоднюю ночь будете много внимания уделять детям, потому что этот "хозяин года" всегда заботится о потомстве, заключил Безбородный.
https://ria.ru/20211225/retsepty-1764523220.html
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общество, еда, новый год, астрология, россия, сергей безбородный
Назван запретный продукт на новогоднем столе
Астролог Безбородный: на новогоднем столе в год тигра запрещенный продукт — свинина
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
В чем встречать наступающий год Тигра и какого продукта точно не должно быть на праздничном столе, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель Школы научной астрологии
, астролог Сергей Безбородный.
Символом 2022 года, согласно восточному календарю, будет Водяной Черный (Голубой) Тигр. Безусловно, лучшим цветом для одежды, украшений и подарков в новогоднюю ночь будет черный, уверен Безбородный. По его словам, Тигр "не любит" длинные волосы и женственные наряды.
"Черный цвет, потому что год Черного Тигра. Также, по тибетской астрологии, может быть желтый цвет. Из одежды, если мы говорим о дамах, предпочтительны брюки. Можно, конечно, и платье, но Тигр любит более агрессивный и более мужественный вид. Одежда должна быть обтягивающая, подчеркивающая фигуру, приталенная. Если кто-то соберется постричься, то предпочтительно покороче, Тигр не любит длинные волосы", — сказал астролог.
К выбору угощений для новогоднего стола следует подходить осмотрительно, в состав блюд не должна входить свинина, предупредил он.
"Из еды запрещенный продукт — свинина, потому что Тигр и Свинья — друзья, и нельзя в наступающий год Тигра есть свинину. Колбасы можно есть из говядины, телятины", — уточнил Безбородный.
Астролог назвал продукты, которые лучше всего подойдут для праздничного застолья.
"Идеально подойдут блюда из крольчатины. Также предпочтительны рыба и морепродукты. Приветствуется как можно больше овощей на столе, а также блюда с грибами", — сказал он.
Кроме того, вы угодите Тигру, если в новогоднюю ночь будете много внимания уделять детям, потому что этот "хозяин года" всегда заботится о потомстве, заключил Безбородный.