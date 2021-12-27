https://ria.ru/20211227/stol-1765507678.html

Назван запретный продукт на новогоднем столе

Назван запретный продукт на новогоднем столе - РИА Новости, 27.12.2021

Назван запретный продукт на новогоднем столе

В чем встречать наступающий год Тигра и какого продукта точно не должно быть на праздничном столе, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Школы научной РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T02:15

2021-12-27T02:15

2021-12-27T02:15

новый год — 2022

общество

еда

новый год

астрология

россия

сергей безбородный

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В чем встречать наступающий год Тигра и какого продукта точно не должно быть на праздничном столе, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Школы научной астрологии, астролог Сергей Безбородный.Символом 2022 года, согласно восточному календарю, будет Водяной Черный (Голубой) Тигр. Безусловно, лучшим цветом для одежды, украшений и подарков в новогоднюю ночь будет черный, уверен Безбородный. По его словам, Тигр "не любит" длинные волосы и женственные наряды.К выбору угощений для новогоднего стола следует подходить осмотрительно, в состав блюд не должна входить свинина, предупредил он."Из еды запрещенный продукт — свинина, потому что Тигр и Свинья — друзья, и нельзя в наступающий год Тигра есть свинину. Колбасы можно есть из говядины, телятины", — уточнил Безбородный.Астролог назвал продукты, которые лучше всего подойдут для праздничного застолья.Кроме того, вы угодите Тигру, если в новогоднюю ночь будете много внимания уделять детям, потому что этот "хозяин года" всегда заботится о потомстве, заключил Безбородный.

https://ria.ru/20211225/retsepty-1764523220.html

https://rsport.ria.ru/20211214/novogodnyaya-1763580643.html

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общество, еда, новый год, астрология, россия, сергей безбородный