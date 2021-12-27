https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html

Охрипли без причины? Это может быть коронавирус

Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.12.2021

Охрипли без причины? Это может быть коронавирус

Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:40

2021-12-27T16:40

2021-12-27T17:38

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.По словам специалиста, этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".К признакам инфицирования "омикроном" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

https://ria.ru/20211226/omikron-1765507522.html

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общество, юар, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса