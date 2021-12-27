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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html
Охрипли без причины? Это может быть коронавирус
Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.12.2021
Охрипли без причины? Это может быть коронавирус
Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T16:40
2021-12-27T17:38
распространение коронавируса
общество
юар
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.По словам специалиста, этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".К признакам инфицирования "омикроном" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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общество, юар, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
16:40 27.12.2021 (обновлено: 17:38 27.12.2021)
 
Назван самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса

Глава Discovery Health Роуч назвал хрипоту самым ранним признаком омикрон-штамма

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.
По словам специалиста, этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта "дельта".
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
Вчера, 02:15Распространение коронавируса
Врач рассказал, что повысит защищенность от "омикрона" в десятки раз
К признакам инфицирования "омикроном" также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоЮАРКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДельта-штамм коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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