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Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан
Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан - РИА Новости, 27.12.2021
Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан
Президент РФ Владимир Путин сообщил о поставках российской военной техники в Таджикистан для укрепления границ страны и обеспечения безопасности на фоне... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T15:42
2021-12-27T15:42
2021-12-27T15:55
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россия
владимир путин
эмомали рахмон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о поставках российской военной техники в Таджикистан для укрепления границ страны и обеспечения безопасности на фоне ситуации в Афганистане.Во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что разделяет озабоченность ситуацией на границе Таджикистана и Афганистана."Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружений и техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны", - сказал Путин.
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в мире, таджикистан, афганистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон
15:42 27.12.2021 (обновлено: 15:55 27.12.2021)
Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан
Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан из-за ситуации в Афганистане