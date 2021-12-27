https://ria.ru/20211227/postavki-1765677859.html

Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан

Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан - РИА Новости, 27.12.2021

Путин сообщил о поставках военной техники в Таджикистан

Президент РФ Владимир Путин сообщил о поставках российской военной техники в Таджикистан для укрепления границ страны и обеспечения безопасности на фоне... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T15:42

2021-12-27T15:42

2021-12-27T15:55

в мире

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афганистан

россия

владимир путин

эмомали рахмон

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о поставках российской военной техники в Таджикистан для укрепления границ страны и обеспечения безопасности на фоне ситуации в Афганистане.Во время переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что разделяет озабоченность ситуацией на границе Таджикистана и Афганистана."Мы активно работаем по линии укрепления обороноспособности Таджикистана. В последнее время в соответствии с нашими договоренностями были осуществлены необходимые поставки вооружений и техники для того, чтобы укрепить вооруженные силы Таджикистана, с тем чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне в отношении вашей страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211219/gani-1764472146.html

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в мире, таджикистан, афганистан, россия, владимир путин, эмомали рахмон