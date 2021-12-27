https://ria.ru/20211227/omikron-1765725937.html
Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже
Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже - РИА Новости, 27.12.2021
Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже
Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, написали журналисты британской газеты Daily Express, изучившие данные приложения ZOE... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T20:16
2021-12-27T20:16
2021-12-27T22:25
распространение коронавируса
в мире
юар
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, написали журналисты британской газеты Daily Express, изучившие данные приложения ZOE COVID Study."У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", — говорится в статье.В материале уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.Медицинская компания ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов разработала приложение, в котором люди с подтвержденным омикрон-вариантом коронавируса добровольно описывали симптомы.Согласно новому анализу данных из приложения ZOE, в Британии в последнее время возросло число случаев, в которых симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса совпадали с симптомами обыкновенной простуды.Ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study профессор Тим Спектор призвал сдавать ПЦР-тест каждому, кто обнаружил у себя первые признаки болезненного состояния, похожего на простуду.К признакам инфицирования "омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20211226/omikron-1765507522.html
https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html
https://ria.ru/20211227/bessimptomnyy-1765508146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, юар, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
20:16 27.12.2021 (обновлено: 22:25 27.12.2021)
Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже
Daily Express: сыпь на коже рук и ног может быть признаком омикрон-штамма коронавируса
МОСКВА, 27 дек
— РИА Новости
. Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, написали журналисты британской газеты Daily Express
, изучившие данные приложения ZOE COVID Study.
"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", — говорится в статье.
В материале уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.
Медицинская компания ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов разработала приложение, в котором люди с подтвержденным омикрон-вариантом коронавируса добровольно описывали симптомы.
Согласно новому анализу данных из приложения ZOE
, в Британии в последнее время возросло число случаев, в которых симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса совпадали с симптомами обыкновенной простуды.
Ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study профессор Тим Спектор призвал сдавать ПЦР-тест каждому, кто обнаружил у себя первые признаки болезненного состояния, похожего на простуду.
К признакам инфицирования "омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко
подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.