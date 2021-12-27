https://ria.ru/20211227/omikron-1765725937.html

Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже

Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже - РИА Новости, 27.12.2021

Назван симптом омикрон-штамма коронавируса, заметный на коже

Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, написали журналисты британской газеты Daily Express, изучившие данные приложения ZOE... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T20:16

2021-12-27T20:16

2021-12-27T22:25

распространение коронавируса

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юар

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михаил мурашко

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Кожная сыпь может указывать на заражение омикрон-штаммом коронавируса, написали журналисты британской газеты Daily Express, изучившие данные приложения ZOE COVID Study."У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие, наоборот, отмечали, что припухлости никак не беспокоят", — говорится в статье.В материале уточняется, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.Медицинская компания ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов разработала приложение, в котором люди с подтвержденным омикрон-вариантом коронавируса добровольно описывали симптомы.Согласно новому анализу данных из приложения ZOE, в Британии в последнее время возросло число случаев, в которых симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса совпадали с симптомами обыкновенной простуды.Ведущий научный сотрудник ZOE COVID Study профессор Тим Спектор призвал сдавать ПЦР-тест каждому, кто обнаружил у себя первые признаки болезненного состояния, похожего на простуду.К признакам инфицирования "омикроном", которые ранее были озвучены медиками, также относят заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Наиболее эффективной защитой от коронавируса остается вакцина. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20211226/omikron-1765507522.html

https://ria.ru/20211227/simptom-1765688360.html

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в мире, юар, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса