https://ria.ru/20211227/nato-1765587375.html

На Украине испугались, что Россия расширится за счет уступок НАТО

На Украине придумали встречное требование для НАТО к России - РИА Новости, 27.12.2021

На Украине испугались, что Россия расширится за счет уступок НАТО

При обсуждении гарантий безопасности НАТО "следовало бы потребовать" от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T04:43

2021-12-27T04:43

2021-12-27T10:55

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казахстан

армения

сергей рябков

одкб

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. При обсуждении гарантий безопасности НАТО "следовало бы потребовать" от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.По его мнению, Североатлантический альянс и Москва планируют разделить сферы влияния в мире.Украинский политик считает, что США пойдут на любую сделку с Россией, чтобы "не допустить ее союза с Китаем".Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В 2022 году Армения председательствует в организации.

https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html

https://ria.ru/20211226/nato-1765528390.html

украина

казахстан

армения

россия

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в мире, украина, казахстан, армения, сергей рябков, одкб, нато, верховная рада украины, евгений мураев, россия