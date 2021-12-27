На Украине испугались, что Россия расширится за счет уступок НАТО

04:43 27.12.2021 (обновлено: 10:55 27.12.2021)
На Украине придумали встречное требование для НАТО к России
Экс-депутат Рады Мураев: НАТО нужно потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2021"
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. При обсуждении гарантий безопасности НАТО "следовало бы потребовать" от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По его мнению, Североатлантический альянс и Москва планируют разделить сферы влияния в мире.
"Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ. — Прим. ред.), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения", — предположил Мураев.
Украинский политик считает, что США пойдут на любую сделку с Россией, чтобы "не допустить ее союза с Китаем".
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В 2022 году Армения председательствует в организации.