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На Украине испугались, что Россия расширится за счет уступок НАТО
На Украине придумали встречное требование для НАТО к России - РИА Новости, 27.12.2021
На Украине испугались, что Россия расширится за счет уступок НАТО
При обсуждении гарантий безопасности НАТО "следовало бы потребовать" от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T04:43
2021-12-27T10:55
в мире
украина
казахстан
армения
сергей рябков
одкб
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. При обсуждении гарантий безопасности НАТО "следовало бы потребовать" от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.По его мнению, Североатлантический альянс и Москва планируют разделить сферы влияния в мире.Украинский политик считает, что США пойдут на любую сделку с Россией, чтобы "не допустить ее союза с Китаем".Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В 2022 году Армения председательствует в организации.
https://ria.ru/20211226/nato-1765541099.html
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в мире, украина, казахстан, армения, сергей рябков, одкб, нато, верховная рада украины, евгений мураев, россия
04:43 27.12.2021 (обновлено: 10:55 27.12.2021)
 
На Украине придумали встречное требование для НАТО к России

Экс-депутат Рады Мураев: НАТО нужно потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ "Нерушимое братство — 2021"
Военнослужащие на миротворческих учениях стран ОДКБ Нерушимое братство — 2021 - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. При обсуждении гарантий безопасности НАТО "следовало бы потребовать" от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По его мнению, Североатлантический альянс и Москва планируют разделить сферы влияния в мире.

"Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ. — Прим. ред.), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения", — предположил Мураев.

Украинский политик считает, что США пойдут на любую сделку с Россией, чтобы "не допустить ее союза с Китаем".
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Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. В 2022 году Армения председательствует в организации.
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