https://ria.ru/20211227/kiev-1765731547.html
Киев начал подготовку к войне
Кличко решил подготовить Киев к обороне от России - РИА Новости, 27.12.2021
Киев начал подготовку к войне
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости в кратчайшие сроки развернуть систему территориальной обороны в украинской столице, сообщается на официальном... РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T21:25
2021-12-27T21:25
2021-12-27T23:16
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости в кратчайшие сроки развернуть систему территориальной обороны в украинской столице, сообщается на официальном сайте городского правительства."Заявления и угрозы России <…> побуждают нас подготовиться к разным сценариям событий. В частности, и к самому худшему", — говорится в публикации.Кличко также заявил, что для защиты столицы в случае возникновения "критической ситуации" должен существовать четкий план, по которому будут действовать различные ведомства и структурные подразделения.Помимо прочего, как говорится в сообщении, в Киеве уже сейчас создается штаб территориальной обороны, в январе в украинской столице проведут командно-штабные учения.Россию регулярно обвиняют в якобы готовящемся вторжении на Украину, то и дело появляются "данные" о плане и сроках "нападения". В Кремле считают, что подобные выпады используются в качестве предлога для размещения у границ большего количества военной техники и сил НАТО, также в Москве неоднократно подчеркивали, что страна не несет ни для кого угрозы.Тем не менее, президент Владимир Путин напоминал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России. Накануне вице-президент США Камала Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за ситуации на Украине. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что безумцы в вопросе отношений с Россией не возьмут верх на Западе.
https://ria.ru/20211227/klimkin-1765709747.html
https://ria.ru/20211227/donbass-1765370518.html
https://ria.ru/20211227/ukraina-1765551992.html
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в мире, украина, киев, сша, виталий кличко, нато, ситуация на украине, россия
21:25 27.12.2021 (обновлено: 23:16 27.12.2021)
Кличко решил подготовить Киев к обороне от России
Мэр Киева Кличко готовит территориальную оборону столицы Украины от России