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https://ria.ru/20211227/sanktsii-1765588747.html
Харрис пригрозила России невиданными ранее санкциями из-за Украины
Харрис пригрозила России невиданными ранее санкциями из-за Украины - РИА Новости, 27.12.2021
Харрис пригрозила России невиданными ранее санкциями из-за Украины
Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 27.12.2021
2021-12-27T06:06
2021-12-27T06:06
в мире
украина
киев
сша
евросоюз
нато
сергей лавров
марио драги
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине.По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками и уведомляет о ней Москву.Как отметила политик, Вашингтон "ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше".Угрозы от замгоссекретаряРанее о возможности новых антироссийских шагов заявляла также заместитель госсекрретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.Она добавила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, и отметила несоблюдение многих пунктов из Минских соглашений. При это Нуланд выразила мнение, что США могут способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины.Возможности ЕвропыКак отметил премьер-министр Италии Марио Драги на итоговой пресс-конференции за год, ЕС сейчас не может ввести новые антироссийские санкции в газовой сфере.Он подчеркнул, что Евросоюз должен поддерживать диалог с восточным соседом, указав, что президент России Владимир Путин дал понять, что Москва предпочитает дипломатический путь решения проблем.Обвинения в адрес РоссииВ последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовится к военным действиям против Украины. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по суверенной территории страны не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом, которые ранее уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на территорию Украины.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение в бывшей советской республике наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765542838.html
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в мире, украина, киев, сша, евросоюз, нато, сергей лавров, марио драги, россия, камала харрис
06:06 27.12.2021
 
Харрис пригрозила России невиданными ранее санкциями из-за Украины

Вице-президент США Харрис пригрозила России невиданными ранее санкциями из-за Украины

© AP Photo / Andrew HarnikВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине.
По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками и уведомляет о ней Москву.
"Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность", — сказала Харрис в ответ на вопрос, начнется ли в Европе в ближайшие несколько недель "горячая война".
Как отметила политик, Вашингтон "ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше".
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Угрозы от замгоссекретаря

Ранее о возможности новых антироссийских шагов заявляла также заместитель госсекрретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом", — заявила дипломат на "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи.
Она добавила, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, и отметила несоблюдение многих пунктов из Минских соглашений. При это Нуланд выразила мнение, что США могут способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины.
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Возможности Европы

Как отметил премьер-министр Италии Марио Драги на итоговой пресс-конференции за год, ЕС сейчас не может ввести новые антироссийские санкции в газовой сфере.
"Давайте мы, европейцы, зададим себе вопрос, если мы хотим ввести санкции, которые касаются газа: действительно ли мы на это способны, достаточно сильны, правильный ли сейчас момент? Очевидно, ответы будут отрицательными",— заявил глава итальянского правительства.
Он подчеркнул, что Евросоюз должен поддерживать диалог с восточным соседом, указав, что президент России Владимир Путин дал понять, что Москва предпочитает дипломатический путь решения проблем.
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Обвинения в адрес России

В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия якобы готовится к военным действиям против Украины. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по суверенной территории страны не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом, которые ранее уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на территорию Украины.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение в бывшей советской республике наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
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В миреУкраинаКиевСШАЕвросоюзНАТОСергей ЛавровМарио ДрагиРоссияКамала Харрис
 
 
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