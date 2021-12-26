https://ria.ru/20211226/ukraine-1765351280.html
"Каждый год умирает город". Почему на Украине демографическая пропасть
"Каждый год умирает город". Почему на Украине демографическая пропасть - РИА Новости, 26.12.2021
"Каждый год умирает город". Почему на Украине демографическая пропасть
Если ничего не изменится, к концу XXI века население Украины сократится почти вдвое — до 22 миллионов человек. Таков прогноз национальной академии наук. Как... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T08:00
2021-12-26T08:00
2021-12-26T08:12
украина
оон
финляндия
польша
арсений яценюк
владимир зеленский
apple
евросоюз
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Если ничего не изменится, к концу XXI века население Украины сократится почти вдвое — до 22 миллионов человек. Таков прогноз национальной академии наук. Как остановить депопуляцию, ученые не понимают. Беда в том, что никто не знает точно, сколько людей осталось, — даже киевские власти. Перепись назначили впервые за двадцать лет, но еще большой вопрос, удастся ли ее провести. Это мероприятие невыгодно никому — слишком неприятными будут результаты. Шокирующие тенденцииОбщество стремительно стареет, признают в академии наук. В Евросоюзе та же проблема, и там делают ставку на мигрантов. "Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность. Пока нет предпосылок, что поможет природный фактор", — отмечают исследователи.В аналитической справке ООН "Демографические процессы", представленной в конце ноября, — прогноз: к 2050-му население Украины уменьшится до 35 миллионов. В стране низкий коэффициент рождаемости, высокая смертность. Многие уезжают на заработки и не возвращаются. Бывший премьер-министр Николай Азаров указал: на Украине ежегодно "умирает целый город". И добавил, что бывшая советская республика стала беднейшей в Европе, отобрав это малопочетное звание у Молдавии и Албании.В целом тенденции действительно пугающие — рождаемость за тридцать лет упала более чем в два раза. Больше всего было в далеком 1990-м — 657,2 тысячи. В 2010-м — полмиллиона, а в 2020-м — только 293 457. Акушер-гинеколог Вячеслав Каминский в эфире одного из украинских телеканалов заметил: "Родов стало меньше на сорок процентов. И это даже не кризис — это пропасть. В свою очередь наслоившаяся на демографическую пропасть 1990-х".В начале нулевых ситуацию несколько выправили — власти поощряли семьи высокими по местным меркам выплатами. В 2013-м на первенца выделяли 29 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов по тогдашнему курсу), на второго — 58 (почти 7,5), на третьего и следующих — 117 (около 15 тысяч в американской валюте). Пришедшее к власти после победы "Евромайдана" правительство Арсения Яценюка зафиксировало материнский капитал на уровне 41 280 гривен независимо от того, какой по счету ребенок в семье. Сегодня это около полутора тысяч долларов. Невзирая на инфляцию, госпомощь ни разу не пересматривали.По данным Государственной службы статистики, только за январь-август население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего же, по официальным данным, в стране 41,3 миллиона. Многие считают эту оценку сильно завышенной.Чемодан — вокзал — границаВсе последние годы украинцы массово уезжали за границу — как на восток, в Россию, так и на запад, в ЕС. Паузу взяли только из-за пандемии. И это оказалось проблемой национального масштаба — президент Владимир Зеленский лично договаривался с Анджеем Дудой о возвращении заробитчан в Польшу.Программу кабмина про созданию полумиллиона рабочих мест для вернувшихся на родину украинцев не реализовали. Замысел был такой: определить львовских и тернопольских специалистов на дорожные и строительные работы. Это никому не пришлось по вкусу.Постепенно Польша открыла границы, и туда опять хлынул поток гастарбайтеров. Для такой политики есть все основания — по самым скромным прикидкам, украинцы добавили к ВВП соседнего государства 2,5 процента. Экономист, сотрудник польского Центра исследования миграции Агата Гурны в интервью изданию Newsweek Polska сообщила, что украинцы постепенно становятся серьезной силой и местным рано или поздно придется с ними считаться. "В магазинах постоянно слышна мова. Мне самой не раз доводилось встречаться с мнением, что их слишком много, что они повсюду", — пояснила Гурны.Приезжие соглашаются на любые условия, готовы выполнять грязную и тяжелую работу, от которой отказываются поляки. Причем маятниковая миграция сменяется планомерным укоренением. Гости остаются в Польше, но язык не учат, сохраняют верность всем своим привычкам и стереотипам. И это создает поле для конфликта, считает Гурны.Когда два года назад по интернету гуляла видеозапись, на которой польский надсмотрщик глумится над украинскими работниками, на это обратил внимание даже Зеленский. "Возвращайтесь домой. В Украину. Именно тут наша земля, наши люди. Будет сложно, но вместе всех победим. Найдем выход. Найдем всем место, работу, счастье. Нас должны уважать в мире, но любить будут только в Украине", — написал он в соцсети. Но это ничего не изменило.Украинцев все больше в странах Балтии, Финляндии, Германии, Великобритании, Ирландии. Они трудятся на стройках и в сельском хозяйстве, работают таксистами, курьерами, дворниками. В августе 2019-го директор украинского Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин не без ехидства заметил в фейсбуке, что если так пойдет и дальше, то скоро маленькая Эстония станет настоящим филиалом Украины. Перепись назначили. Но это не точноПоследняя официальная перепись населения Украины была еще в 2001-м — тогда насчитали 48 миллионов. Обновить данные ООН требует уже много лет, но в Киеве отнекивались, ссылались на отсутствие денег. В прошлом году все же объявили о переписи в 2023-м. К этому хотят привлечь компанию Apple. По предварительным оценкам, потратят пять миллиардов гривен (около 13,6 миллиарда рублей), задействуют сто тысяч помощников.В конце декабря в Киеве провели пресс-конференцию "Демографический кризис. Зачем власть решила посчитать украинцев". Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что в 1960-м республика занимала шестое-седьмое место по продолжительности жизни в мире, а сейчас на Украине живут в среднем на двенадцать лет меньше, чем в развитых странах. В нынешних реалиях рождение второго ребенка зачастую становится шагом к нищете. Самые бедные, по словам Либановой, даже не пенсионеры, а семьи с тремя-четырьмя детьми.Экономист Юрий Гаврилечко посетовал на государство, политика которого, по его мнению, не направлена на то, чтобы обеспечить простому украинцу качественное недорогое питание. Практически ни в одной стране люди не тратят 65% дохода на еду, причем некачественную, добавил он. Политолог Кирилл Молчанов уточнил, что наладить мало-мальски внятную демографическую политику мешает нестабильность. Для планирования на сорок лет вперед представители власти должны быть уверены, что проработают еще хотя бы четыре года. Сейчас же нет определенности и с перспективами на год.
https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746842123.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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украина, оон, финляндия, польша, арсений яценюк, владимир зеленский, apple, евросоюз, матеуш моравецкий, россия
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Если ничего не изменится, к концу XXI века население Украины сократится почти вдвое — до 22 миллионов человек. Таков прогноз национальной академии наук. Как остановить депопуляцию, ученые не понимают. Беда в том, что никто не знает точно, сколько людей осталось, — даже киевские власти. Перепись назначили впервые за двадцать лет, но еще большой вопрос, удастся ли ее провести. Это мероприятие невыгодно никому — слишком неприятными будут результаты.
Шокирующие тенденции
Общество стремительно стареет, признают в академии наук. В Евросоюзе та же проблема, и там делают ставку на мигрантов. "Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность. Пока нет предпосылок, что поможет природный фактор", — отмечают
исследователи.
В аналитической справке ООН "Демографические процессы", представленной
в конце ноября, — прогноз: к 2050-му население Украины уменьшится до 35 миллионов. В стране низкий коэффициент рождаемости, высокая смертность. Многие уезжают на заработки и не возвращаются.
Бывший премьер-министр Николай Азаров указал:
на Украине ежегодно "умирает целый город". И добавил, что бывшая советская республика стала беднейшей в Европе, отобрав это малопочетное звание у Молдавии и Албании.
В целом тенденции действительно пугающие — рождаемость за тридцать лет упала более чем в два раза. Больше всего было в далеком 1990-м — 657,2 тысячи. В 2010-м — полмиллиона, а в 2020-м — только 293 457.
Акушер-гинеколог Вячеслав Каминский в эфире одного из украинских телеканалов заметил: "Родов стало меньше на сорок процентов. И это даже не кризис — это пропасть. В свою очередь наслоившаяся на демографическую пропасть 1990-х".
В начале нулевых ситуацию несколько выправили — власти поощряли семьи высокими по местным меркам выплатами. В 2013-м на первенца выделяли 29 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов по тогдашнему курсу), на второго — 58 (почти 7,5), на третьего и следующих — 117 (около 15 тысяч в американской валюте).
Пришедшее к власти после победы "Евромайдана" правительство Арсения Яценюка зафиксировало
материнский капитал на уровне 41 280 гривен независимо от того, какой по счету ребенок в семье. Сегодня это около полутора тысяч долларов. Невзирая на инфляцию, госпомощь ни разу не пересматривали.
По данным Государственной службы статистики, только за январь-август население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего же, по официальным данным, в стране 41,3 миллиона. Многие считают эту оценку сильно завышенной.
Чемодан — вокзал — граница
Все последние годы украинцы массово уезжали за границу — как на восток, в Россию, так и на запад, в ЕС. Паузу взяли только из-за пандемии. И это оказалось проблемой национального масштаба — президент Владимир Зеленский лично договаривался с Анджеем Дудой о возвращении заробитчан в Польшу.
Программу кабмина про созданию полумиллиона рабочих мест для вернувшихся на родину украинцев не реализовали. Замысел был такой: определить львовских и тернопольских специалистов на дорожные и строительные работы. Это никому не пришлось по вкусу.
Постепенно Польша открыла границы, и туда опять хлынул поток гастарбайтеров. Для такой политики есть все основания — по самым скромным прикидкам, украинцы добавили к ВВП соседнего государства 2,5 процента.
Экономист, сотрудник польского Центра исследования миграции Агата Гурны в интервью
изданию Newsweek Polska сообщила, что украинцы постепенно становятся серьезной силой и местным рано или поздно придется с ними считаться. "В магазинах постоянно слышна мова. Мне самой не раз доводилось встречаться с мнением, что их слишком много, что они повсюду", — пояснила Гурны.
Приезжие соглашаются на любые условия, готовы выполнять грязную и тяжелую работу, от которой отказываются поляки. Причем маятниковая миграция сменяется планомерным укоренением. Гости остаются в Польше, но язык не учат, сохраняют верность всем своим привычкам и стереотипам. И это создает поле для конфликта, считает Гурны.
Когда два года назад по интернету гуляла видеозапись, на которой польский надсмотрщик глумится над украинскими работниками, на это обратил внимание даже Зеленский. "Возвращайтесь домой. В Украину. Именно тут наша земля, наши люди. Будет сложно, но вместе всех победим. Найдем выход. Найдем всем место, работу, счастье. Нас должны уважать в мире, но любить будут только в Украине", — написал он в соцсети. Но это ничего не изменило.
Украинцев все больше в странах Балтии, Финляндии, Германии, Великобритании, Ирландии. Они трудятся на стройках и в сельском хозяйстве, работают таксистами, курьерами, дворниками. В августе 2019-го директор украинского Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин не без ехидства заметил в фейсбуке, что если так пойдет и дальше, то скоро маленькая Эстония станет настоящим филиалом Украины.
Перепись назначили. Но это не точно
Последняя официальная перепись населения Украины была еще в 2001-м — тогда насчитали 48 миллионов. Обновить данные ООН требует уже много лет, но в Киеве отнекивались, ссылались на отсутствие денег. В прошлом году все же объявили о переписи в 2023-м. К этому хотят
привлечь компанию Apple. По предварительным оценкам, потратят пять миллиардов гривен (около 13,6 миллиарда рублей), задействуют сто тысяч помощников.
В конце декабря в Киеве провели
пресс-конференцию "Демографический кризис. Зачем власть решила посчитать украинцев". Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что в 1960-м республика занимала шестое-седьмое место по продолжительности жизни в мире, а сейчас на Украине живут в среднем на двенадцать лет меньше, чем в развитых странах. В нынешних реалиях рождение второго ребенка зачастую становится шагом к нищете. Самые бедные, по словам Либановой, даже не пенсионеры, а семьи с тремя-четырьмя детьми.
Экономист Юрий Гаврилечко посетовал на государство, политика которого, по его мнению, не направлена на то, чтобы обеспечить простому украинцу качественное недорогое питание. Практически ни в одной стране люди не тратят 65% дохода на еду, причем некачественную, добавил он.
Политолог Кирилл Молчанов уточнил, что наладить мало-мальски внятную демографическую политику мешает нестабильность. Для планирования на сорок лет вперед представители власти должны быть уверены, что проработают еще хотя бы четыре года. Сейчас же нет определенности и с перспективами на год.