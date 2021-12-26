https://ria.ru/20211226/ukraine-1765351280.html

"Каждый год умирает город". Почему на Украине демографическая пропасть

"Каждый год умирает город". Почему на Украине демографическая пропасть - РИА Новости, 26.12.2021

"Каждый год умирает город". Почему на Украине демографическая пропасть

Если ничего не изменится, к концу XXI века население Украины сократится почти вдвое — до 22 миллионов человек. Таков прогноз национальной академии наук. Как... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T08:00

2021-12-26T08:00

2021-12-26T08:12

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Если ничего не изменится, к концу XXI века население Украины сократится почти вдвое — до 22 миллионов человек. Таков прогноз национальной академии наук. Как остановить депопуляцию, ученые не понимают. Беда в том, что никто не знает точно, сколько людей осталось, — даже киевские власти. Перепись назначили впервые за двадцать лет, но еще большой вопрос, удастся ли ее провести. Это мероприятие невыгодно никому — слишком неприятными будут результаты. Шокирующие тенденцииОбщество стремительно стареет, признают в академии наук. В Евросоюзе та же проблема, и там делают ставку на мигрантов. "Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность. Пока нет предпосылок, что поможет природный фактор", — отмечают исследователи.В аналитической справке ООН "Демографические процессы", представленной в конце ноября, — прогноз: к 2050-му население Украины уменьшится до 35 миллионов. В стране низкий коэффициент рождаемости, высокая смертность. Многие уезжают на заработки и не возвращаются. Бывший премьер-министр Николай Азаров указал: на Украине ежегодно "умирает целый город". И добавил, что бывшая советская республика стала беднейшей в Европе, отобрав это малопочетное звание у Молдавии и Албании.В целом тенденции действительно пугающие — рождаемость за тридцать лет упала более чем в два раза. Больше всего было в далеком 1990-м — 657,2 тысячи. В 2010-м — полмиллиона, а в 2020-м — только 293 457. Акушер-гинеколог Вячеслав Каминский в эфире одного из украинских телеканалов заметил: "Родов стало меньше на сорок процентов. И это даже не кризис — это пропасть. В свою очередь наслоившаяся на демографическую пропасть 1990-х".В начале нулевых ситуацию несколько выправили — власти поощряли семьи высокими по местным меркам выплатами. В 2013-м на первенца выделяли 29 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов по тогдашнему курсу), на второго — 58 (почти 7,5), на третьего и следующих — 117 (около 15 тысяч в американской валюте). Пришедшее к власти после победы "Евромайдана" правительство Арсения Яценюка зафиксировало материнский капитал на уровне 41 280 гривен независимо от того, какой по счету ребенок в семье. Сегодня это около полутора тысяч долларов. Невзирая на инфляцию, госпомощь ни разу не пересматривали.По данным Государственной службы статистики, только за январь-август население Украины сократилось на 245,9 тысячи человек. Всего же, по официальным данным, в стране 41,3 миллиона. Многие считают эту оценку сильно завышенной.Чемодан — вокзал — границаВсе последние годы украинцы массово уезжали за границу — как на восток, в Россию, так и на запад, в ЕС. Паузу взяли только из-за пандемии. И это оказалось проблемой национального масштаба — президент Владимир Зеленский лично договаривался с Анджеем Дудой о возвращении заробитчан в Польшу.Программу кабмина про созданию полумиллиона рабочих мест для вернувшихся на родину украинцев не реализовали. Замысел был такой: определить львовских и тернопольских специалистов на дорожные и строительные работы. Это никому не пришлось по вкусу.Постепенно Польша открыла границы, и туда опять хлынул поток гастарбайтеров. Для такой политики есть все основания — по самым скромным прикидкам, украинцы добавили к ВВП соседнего государства 2,5 процента. Экономист, сотрудник польского Центра исследования миграции Агата Гурны в интервью изданию Newsweek Polska сообщила, что украинцы постепенно становятся серьезной силой и местным рано или поздно придется с ними считаться. "В магазинах постоянно слышна мова. Мне самой не раз доводилось встречаться с мнением, что их слишком много, что они повсюду", — пояснила Гурны.Приезжие соглашаются на любые условия, готовы выполнять грязную и тяжелую работу, от которой отказываются поляки. Причем маятниковая миграция сменяется планомерным укоренением. Гости остаются в Польше, но язык не учат, сохраняют верность всем своим привычкам и стереотипам. И это создает поле для конфликта, считает Гурны.Когда два года назад по интернету гуляла видеозапись, на которой польский надсмотрщик глумится над украинскими работниками, на это обратил внимание даже Зеленский. "Возвращайтесь домой. В Украину. Именно тут наша земля, наши люди. Будет сложно, но вместе всех победим. Найдем выход. Найдем всем место, работу, счастье. Нас должны уважать в мире, но любить будут только в Украине", — написал он в соцсети. Но это ничего не изменило.Украинцев все больше в странах Балтии, Финляндии, Германии, Великобритании, Ирландии. Они трудятся на стройках и в сельском хозяйстве, работают таксистами, курьерами, дворниками. В августе 2019-го директор украинского Центра прикладной политологии Дмитрий Заборин не без ехидства заметил в фейсбуке, что если так пойдет и дальше, то скоро маленькая Эстония станет настоящим филиалом Украины. Перепись назначили. Но это не точноПоследняя официальная перепись населения Украины была еще в 2001-м — тогда насчитали 48 миллионов. Обновить данные ООН требует уже много лет, но в Киеве отнекивались, ссылались на отсутствие денег. В прошлом году все же объявили о переписи в 2023-м. К этому хотят привлечь компанию Apple. По предварительным оценкам, потратят пять миллиардов гривен (около 13,6 миллиарда рублей), задействуют сто тысяч помощников.В конце декабря в Киеве провели пресс-конференцию "Демографический кризис. Зачем власть решила посчитать украинцев". Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что в 1960-м республика занимала шестое-седьмое место по продолжительности жизни в мире, а сейчас на Украине живут в среднем на двенадцать лет меньше, чем в развитых странах. В нынешних реалиях рождение второго ребенка зачастую становится шагом к нищете. Самые бедные, по словам Либановой, даже не пенсионеры, а семьи с тремя-четырьмя детьми.Экономист Юрий Гаврилечко посетовал на государство, политика которого, по его мнению, не направлена на то, чтобы обеспечить простому украинцу качественное недорогое питание. Практически ни в одной стране люди не тратят 65% дохода на еду, причем некачественную, добавил он. Политолог Кирилл Молчанов уточнил, что наладить мало-мальски внятную демографическую политику мешает нестабильность. Для планирования на сорок лет вперед представители власти должны быть уверены, что проработают еще хотя бы четыре года. Сейчас же нет определенности и с перспективами на год.

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731208060.html

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746842123.html

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украина, оон, финляндия, польша, арсений яценюк, владимир зеленский, apple, евросоюз, матеуш моравецкий, россия