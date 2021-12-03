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Ученые спрогнозировали сокращение численности населения Украины
Ученые спрогнозировали сокращение численности населения Украины - РИА Новости, 03.12.2021
Ученые спрогнозировали сокращение численности населения Украины
Население Украины к концу ХХІ века сократится более чем в полтора раза, сообщила национальная академия наук (НАН). РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T12:40
2021-12-03T13:47
в мире
украина
европа
национальная академия наук украины
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КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Население Украины к концу ХХІ века сократится более чем в полтора раза, сообщила национальная академия наук (НАН).Прошлая перепись в стране состоялась в 2001 году, тогда численность жителей составила 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, эта цифра сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и составила 37 миллионов.По ее данным, такая ситуация сложилась из-за нескольких факторов: украинское общество стремительно стареет, смертность выше рождаемости, дисбаланс полов в пользу женщин. В стране фиксируется большая смертность мужчин, чем женщин, в том числе из-за опасных робот и ДТП. Помимо этого, мужчины на Украине чаще совершают самоубийства. Кроме того, повлияла эпидемия коронавируса.Вместе с тем в академии сообщили, что аналогичные процессы присущи большинству стран Европы. Они решают эту проблему за счет мигрантов."Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, может быть, удастся стабилизировать численность населения", — добавили в НАН.Специалисты уточнили, что предпосылок к разрешению ситуации за счет природного фактора пока нет.
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в мире, украина, европа, национальная академия наук украины
12:40 03.12.2021 (обновлено: 13:47 03.12.2021)
 
Ученые спрогнозировали сокращение численности населения Украины

НАН: население Украины к концу ХХІ века сократится до 22 миллионов человек

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗагрязнение воздуха в Киеве
Загрязнение воздуха в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 дек — РИА Новости. Население Украины к концу ХХІ века сократится более чем в полтора раза, сообщила национальная академия наук (НАН).
Прошлая перепись в стране состоялась в 2001 году, тогда численность жителей составила 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти провели пробную перепись при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, эта цифра сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и составила 37 миллионов.

"По нашим прогнозам, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим пути остановки этого процесса", — говорится в сообщении на сайте НАН.

По ее данным, такая ситуация сложилась из-за нескольких факторов: украинское общество стремительно стареет, смертность выше рождаемости, дисбаланс полов в пользу женщин. В стране фиксируется большая смертность мужчин, чем женщин, в том числе из-за опасных робот и ДТП. Помимо этого, мужчины на Украине чаще совершают самоубийства. Кроме того, повлияла эпидемия коронавируса.
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Вместе с тем в академии сообщили, что аналогичные процессы присущи большинству стран Европы. Они решают эту проблему за счет мигрантов.
"Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, может быть, удастся стабилизировать численность населения", — добавили в НАН.
Специалисты уточнили, что предпосылок к разрешению ситуации за счет природного фактора пока нет.
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