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Экс-премьер Украины заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город"
Экс-премьер Украины заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город"
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:51
2021-03-13T20:09
верховная рада украины
виктор янукович
николай азаров (политик)
албания
молдавия
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город".Азаров уточнил, что в настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания.Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/zakharova-1601029480.html
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верховная рада украины, виктор янукович, николай азаров (политик), албания, молдавия, украина

Экс-премьер Украины заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город"

11:51 13.03.2021 (обновлено: 20:09 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
Николай Азаров во время пресс-конференции на тему: Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур? - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город".
"Судьба Украины очень незавидная. Вы если не знаете, это беднейшая страна в Европе по всем параметрам абсолютно. Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает. Уровень жизни пенсионеров вы даже себе представить не можете", - сказал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Азаров уточнил, что в настоящий момент Украина стала беднейшей страной Европы, хотя раннее эти позиции занимали Молдавия и Албания.
Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны.
 
Верховная Рада УкраиныВиктор ЯнуковичНиколай Азаров (политик)АлбанияМолдавияУкраина
 
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