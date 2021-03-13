Экс-премьер Украины заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город"
11:51 13.03.2021 (обновлено: 20:09 13.03.2021)
© РИА Новости / Нина ЗотинаНиколай Азаров во время пресс-конференции на тему: "Президентские выборы на Украине: кто пройдет во второй тур?"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о том, что в стране ежегодно "умирает целый город".
"Судьба Украины очень незавидная. Вы если не знаете, это беднейшая страна в Европе по всем параметрам абсолютно. Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает. Уровень жизни пенсионеров вы даже себе представить не можете", - сказал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Азаров был вынужден покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Тогда Верховная рада отстранила от власти Виктора Януковича, ему и ряду высших чиновников пришлось выехать из страны.