Экс-премьер Украины заявил, что в стране ежегодно "умирает целый город"

"Судьба Украины очень незавидная. Вы если не знаете, это беднейшая страна в Европе по всем параметрам абсолютно. Это страна, в которой рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность. А смертность после переворота увеличилась на 155 тысяч человек в год. Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает. Уровень жизни пенсионеров вы даже себе представить не можете", - сказал политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".