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Зеленский заявил о проведении переписи населения совместно с Apple
Зеленский заявил о проведении переписи населения совместно с Apple - РИА Новости, 30.11.2021
Зеленский заявил о проведении переписи населения совместно с Apple
Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple, заявил во вторник президент страны Владимир... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:58
2021-11-30T16:31
в мире
технологии
украина
владимир зеленский
apple
тим кук
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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple, заявил во вторник президент страны Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что Украина работает с Microsoft и Apple по разработке программного обеспечения для возможности проводить выборы в электронной форме."Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании министерством цифровой трансформации Украины и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства", - написал Зеленский в Twitter во вторник.Позже пресс-служба офиса президента сообщила, что министерство цифровой трансформации Украины и Apple подписали меморандум, который предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку украинского министерства по ряду инициатив. В частности, компания будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Также Apple предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. Кроме того, компания будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев.По данным пресс-службы, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Apple Марк Леннон заявил, что никогда не видел такой власти, как сейчас на Украине, которая действует настолько быстро, прогрессивно и инновационно. "И я соглашаюсь с мнением о том, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности", – цитирует Леннона пресс-служба.Ранее министр кабмина Олег Немчинов заявил, что всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где провел встречу с гендиректором Apple Тимом Куком. По данным офиса Зеленского, стороны в том числе обсудили проект переписи населения, который компания воплотила в США, а также возможность сотрудничества при реализации аналогичного проекта на Украине.Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.
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в мире, технологии, украина, владимир зеленский, apple, тим кук
14:58 30.11.2021 (обновлено: 16:31 30.11.2021)
 
Зеленский заявил о проведении переписи населения совместно с Apple

Президент Зеленский: Украина второй в мире проведет перепись населения совместно с Apple

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple, заявил во вторник президент страны Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что Украина работает с Microsoft и Apple по разработке программного обеспечения для возможности проводить выборы в электронной форме.
"Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании министерством цифровой трансформации Украины и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства", - написал Зеленский в Twitter во вторник.
Позже пресс-служба офиса президента сообщила, что министерство цифровой трансформации Украины и Apple подписали меморандум, который предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку украинского министерства по ряду инициатив. В частности, компания будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Также Apple предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. Кроме того, компания будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев.
По данным пресс-службы, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Apple Марк Леннон заявил, что никогда не видел такой власти, как сейчас на Украине, которая действует настолько быстро, прогрессивно и инновационно. "И я соглашаюсь с мнением о том, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности", – цитирует Леннона пресс-служба.
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Ранее министр кабмина Олег Немчинов заявил, что всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где провел встречу с гендиректором Apple Тимом Куком. По данным офиса Зеленского, стороны в том числе обсудили проект переписи населения, который компания воплотила в США, а также возможность сотрудничества при реализации аналогичного проекта на Украине.
Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.
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В миреТехнологииУкраинаВладимир ЗеленскийAppleТим Кук
 
 
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