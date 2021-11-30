https://ria.ru/20211130/perepis-1761464898.html

Зеленский заявил о проведении переписи населения совместно с Apple

Зеленский заявил о проведении переписи населения совместно с Apple - РИА Новости, 30.11.2021

Зеленский заявил о проведении переписи населения совместно с Apple

Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple, заявил во вторник президент страны Владимир... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:58

2021-11-30T14:58

2021-11-30T16:31

в мире

технологии

украина

владимир зеленский

apple

тим кук

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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с компанией Apple, заявил во вторник президент страны Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что Украина работает с Microsoft и Apple по разработке программного обеспечения для возможности проводить выборы в электронной форме."Горжусь тем, что Украина станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Сегодня подписан важный Меморандум о взаимопонимании министерством цифровой трансформации Украины и этим технологическим гигантом. Цифровизация является безусловным приоритетом нашего государства", - написал Зеленский в Twitter во вторник.Позже пресс-служба офиса президента сообщила, что министерство цифровой трансформации Украины и Apple подписали меморандум, который предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку украинского министерства по ряду инициатив. В частности, компания будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Также Apple предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и улучшении опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. Кроме того, компания будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев.По данным пресс-службы, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Apple Марк Леннон заявил, что никогда не видел такой власти, как сейчас на Украине, которая действует настолько быстро, прогрессивно и инновационно. "И я соглашаюсь с мнением о том, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности", – цитирует Леннона пресс-служба.Ранее министр кабмина Олег Немчинов заявил, что всеукраинская перепись населения планируется в 2023 году. В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил США, где провел встречу с гендиректором Apple Тимом Куком. По данным офиса Зеленского, стороны в том числе обсудили проект переписи населения, который компания воплотила в США, а также возможность сотрудничества при реализации аналогичного проекта на Украине.Прошлая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.

https://ria.ru/20211128/vymiranie-1761095467.html

https://ria.ru/20211015/krym-1754821639.html

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в мире, технологии, украина, владимир зеленский, apple, тим кук