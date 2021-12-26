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Европа породнила россиян и украинцев
The Independent "породнила" россиян с украинцами - РИА Новости, 26.12.2021
Европа породнила россиян и украинцев
Британская газета The Independent опубликовала материал о "России через тридцать лет", в котором затронула темы патриотизма и восприятия ценностей. Автор,... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T16:29
2021-12-26T16:29
2021-12-26T16:45
в мире
семья
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украина
венгрия
европа
польша
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британская газета The Independent опубликовала материал о "России через тридцать лет", в котором затронула темы патриотизма и восприятия ценностей. Автор, помимо прочего, провела параллели между россиянами и жителями других стран."Врожденный социальный консерватизм <…> роднит российское мировоззрение — в таких вопросах, как однополые браки, гендерная подвижность и уважение к религии — скорее с мировоззрением жителей Польши, Венгрии и Украины, нежели с взглядами жителей Западной Европы", — говорится в публикации.Автор также порассуждала о новом поколении, которое, по ее предположению, может повлиять на ценности в течение 30 лет. Тем не менее, как оговорилась она, жители России вряд ли станут менее консервативными в одном аспекте: отношении к родине.По данным опроса, проведенного в августе, патриотами себя считают 78 процентов россиян. Как отмечал директор по политическому анализу Института Виктор Потуремский, чаще всего жители страны гордятся соотечественниками (19 процентов), природой (17 процентов), родиной (12 процентов), качеством жизни (девять процентов) и историей (семь процентов).
https://ria.ru/20211226/krizis-1765484691.html
https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1765208965.html
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в мире, семья, дети, брак, украина, венгрия, европа, польша, россия
16:29 26.12.2021 (обновлено: 16:45 26.12.2021)
The Independent "породнила" россиян с украинцами
The Independent: россиян и украинцев отличают от Европы взгляды на семью, религию и гендер