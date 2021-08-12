https://ria.ru/20210812/patriot-1745505168.html
Исследование показало, что большинство россиян считают себя патриотами
Исследование показало, что большинство россиян считают себя патриотами - РИА Новости, 12.08.2021
Исследование показало, что большинство россиян считают себя патриотами
Патриотами себя считают 78% россиян, об отсутствии патриотизма заявляют 16% респондентов, следует из результатов исследования Института социального маркетинга,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T16:43
2021-08-12T16:43
2021-08-12T16:48
общество
виктор потуремский
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Патриотами себя считают 78% россиян, об отсутствии патриотизма заявляют 16% респондентов, следует из результатов исследования Института социального маркетинга, которые озвучил директор по политическому анализу Института Виктор Потуремский."Чаще других о своем патриотизме заявляют россияне с высшим образованием (82%), представители старшего поколения (в возрастных категориях от 45 до 59 и от 60 лет и старше", – отметил Потуремский на круглом столе "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан", который прошел в четверг в МИА "Россия сегодня".Опрошенные считают, что для патриота важнее всего воспитывать в детях уважение к истории (61%), знать историю своей страны (28%), быть готовым защищать Родину с оружием в руках (28%) и честно работать (23%).Чаще всего россияне испытывают в отношении к России гордость (33%) и любовь (20%). Такие отрицательные эмоции, как сожаление и стыд, испытывают 20% и 15% респондентов соответственно."Что касается гордости, то чаще всего люди гордятся людьми – 19%, природой – 17%, Родиной – 12%, качеством жизни – 9%, историей – 7%. Этот вопрос я бы отметил отдельно. Это был открытый опрос, где люди называли варианты, которые приходят им в голову. И это очень показательная статистика, которая говорит многое о наших соотечественниках", – добавил Потуремский.
https://ria.ru/20210806/putin-1744740089.html
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общество, виктор потуремский, россия
16:43 12.08.2021 (обновлено: 16:48 12.08.2021)
Исследование показало, что большинство россиян считают себя патриотами
Исследование Института социального маркетинга: большинство россиян считает себя патриотами
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
Патриотами себя считают 78% россиян, об отсутствии патриотизма заявляют 16% респондентов, следует из результатов исследования Института социального маркетинга, которые озвучил директор по политическому анализу Института Виктор Потуремский
.
"Чаще других о своем патриотизме заявляют россияне с высшим образованием (82%), представители старшего поколения (в возрастных категориях от 45 до 59 и от 60 лет и старше", – отметил Потуремский на круглом столе "Гордость за страну: что и как влияет на патриотические настроения граждан", который прошел в четверг в МИА "Россия сегодня".
Опрошенные считают, что для патриота важнее всего воспитывать в детях уважение к истории (61%), знать историю своей страны (28%), быть готовым защищать Родину с оружием в руках (28%) и честно работать (23%).
Чаще всего россияне испытывают в отношении к России
гордость (33%) и любовь (20%). Такие отрицательные эмоции, как сожаление и стыд, испытывают 20% и 15% респондентов соответственно.
"Что касается гордости, то чаще всего люди гордятся людьми – 19%, природой – 17%, Родиной – 12%, качеством жизни – 9%, историей – 7%. Этот вопрос я бы отметил отдельно. Это был открытый опрос, где люди называли варианты, которые приходят им в голову. И это очень показательная статистика, которая говорит многое о наших соотечественниках", – добавил Потуремский.