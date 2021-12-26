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Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины
Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины - РИА Новости, 26.12.2021
Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины
Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:22
2021-12-26T23:32
в мире
киев
сша
нато
россия
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине.В эфире телеканала CBS она сообщила, что Вашингтон координирует свою позицию с союзниками и доводит ее до сведения российских властей.По словам вице-президента, Вашингтон "ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше".США не впервые заявляют о возможных небывалых действиях против России. Так, в начале декабря госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что в случае военного конфликта между Москвой и Киевом Вашингтон примет "чрезвычайно действенные меры в сфере экономики", от которых в прошлом воздерживался. Об этом же заявляла замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Россия и США выражают готовность обсуждать взаимные обеспокоенности и готовят консультации в различных форматах.
https://ria.ru/20211129/sanktsii-1761313350.html
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в мире, киев, сша, нато, россия, камала харрис
20:22 26.12.2021 (обновлено: 23:32 26.12.2021)
 
Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины

Вице-президент Харрис: США готовы к санкциям против России по Украине, которых еще не было

© AFP 2021 / Getty Images/Chip SomodevillaВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Chip Somodevilla
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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине.
В эфире телеканала CBS она сообщила, что Вашингтон координирует свою позицию с союзниками и доводит ее до сведения российских властей.
"Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность", — сказала Харрис, отвечая на вопрос, начнется ли в Европе в ближайшие несколько недель "горячая война".
По словам вице-президента, Вашингтон "ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше".
США не впервые заявляют о возможных небывалых действиях против России. Так, в начале декабря госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что в случае военного конфликта между Москвой и Киевом Вашингтон примет "чрезвычайно действенные меры в сфере экономики", от которых в прошлом воздерживался. Об этом же заявляла замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 17:24
На Украине попросили США ввести против России сверхболевые санкции
Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Россия и США выражают готовность обсуждать взаимные обеспокоенности и готовят консультации в различных форматах.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 22:00
США призывают ЕС ввести санкции против России из-за Украины, сообщили СМИ
 
В миреКиевСШАНАТОРоссияКамала Харрис
 
 
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