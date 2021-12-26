https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765566776.html

Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины

Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины - РИА Новости, 26.12.2021

Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:22

2021-12-26T20:22

2021-12-26T23:32

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ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине.В эфире телеканала CBS она сообщила, что Вашингтон координирует свою позицию с союзниками и доводит ее до сведения российских властей.По словам вице-президента, Вашингтон "ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше".США не впервые заявляют о возможных небывалых действиях против России. Так, в начале декабря госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что в случае военного конфликта между Москвой и Киевом Вашингтон примет "чрезвычайно действенные меры в сфере экономики", от которых в прошлом воздерживался. Об этом же заявляла замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Россия и США выражают готовность обсуждать взаимные обеспокоенности и готовят консультации в различных форматах.

https://ria.ru/20211129/sanktsii-1761313350.html

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в мире, киев, сша, нато, россия, камала харрис