20:22 26.12.2021 (обновлено: 23:32 26.12.2021)
Харрис пригрозила России "невиданными" санкциями из-за Украины
Вице-президент Харрис: США готовы к санкциям против России по Украине, которых еще не было
ВАШИНГТОН, 26 дек — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россию могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине.
"Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность", — сказала Харрис, отвечая на вопрос, начнется ли в Европе в ближайшие несколько недель "горячая война".
По словам вице-президента, Вашингтон "ясно дал понять, что готов применить санкции, которых вы еще не видели раньше".
США не впервые заявляют о возможных небывалых действиях против России. Так, в начале декабря госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что в случае военного конфликта между Москвой и Киевом Вашингтон примет "чрезвычайно действенные меры в сфере экономики", от которых в прошлом воздерживался. Об этом же заявляла замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Россия и США выражают готовность обсуждать взаимные обеспокоенности и готовят консультации в различных форматах.