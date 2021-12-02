"Вы такого еще не видели": США готовят беспрецедентные проблемы для России

02:34 02.12.2021 (обновлено: 09:22 02.12.2021)
Блинкен пригрозил России новыми санкциями
Госсекретарь США Блинкен пригрозил беспрецедентными санкциями против России из-за Украины
© REUTERS / Ints KalninsГоссекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США могут ввести новые антироссийские санкции в случае военного конфликта России и Украины, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путем принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались", — приводит его слова Рейтер.
Блинкен обвинил Россию в намерениях "дестабилизировать ситуацию внутри Украины", а также заявил о "планах Москвы по вторжению в соседнюю страну". При этом он добавил, что США не знают, приняло ли российское руководство окончательное решение по военному решению украинского вопроса.
"Небывалые санкции"
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи, также пригрозила России беспрецедентными ограничительными мерами из-за ситуации на Украине.
"Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом", — заявила она.
Новые заявления о "российской агрессии"
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.
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