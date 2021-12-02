https://ria.ru/20211202/sanktsii-1761740962.html

"Вы такого еще не видели": США готовят беспрецедентные проблемы для России

Блинкен пригрозил России новыми санкциями - РИА Новости, 02.12.2021

"Вы такого еще не видели": США готовят беспрецедентные проблемы для России

США могут ввести новые антироссийские санкции в случае военного конфликта России и Украины, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-02T02:34

2021-12-02T02:34

2021-12-02T09:22

в мире

украина

киев

сша

дмитрий песков

нато

сергей лавров

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761691648_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_77d65a501a565a6cde0587c77ef4fec2.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США могут ввести новые антироссийские санкции в случае военного конфликта России и Украины, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.Блинкен обвинил Россию в намерениях "дестабилизировать ситуацию внутри Украины", а также заявил о "планах Москвы по вторжению в соседнюю страну". При этом он добавил, что США не знают, приняло ли российское руководство окончательное решение по военному решению украинского вопроса."Небывалые санкции"Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи, также пригрозила России беспрецедентными ограничительными мерами из-за ситуации на Украине.По словам американского дипломата, Штаты и все члены НАТО "всегда рядом" с Украиной и поддерживают стремление Киева к "независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету".Новые заявления о "российской агрессии"Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20211202/agressiya-1761740132.html

https://ria.ru/20211129/kuleba-1761363333.html

украина

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дмитрий песков, нато, сергей лавров, энтони блинкен, ситуация на украине, россия