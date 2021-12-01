17:49 01.12.2021 (обновлено: 03:12 02.12.2021)
Нуланд пригрозила России за Украину "санкциями, которых ранее не было"
Замгоссекретаря США Нуланд пригрозила России за Украину "санкциями, которых ранее не было"
КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине.
"Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом", — заявила дипломат на "Киевском форуме безопасности" по видеосвязи.
По словам Нуланд, переговоры по Донбассу зашли в тупик, а из Минских соглашений "много чего не выполняется".
"Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили "нормандский формат", работая параллельно с Киевом. <...> Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях", — заключила замгоссекретаря.
24 ноября, 01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.