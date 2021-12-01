https://ria.ru/20211201/sanktsii-1761694163.html

Нуланд пригрозила России за Украину "санкциями, которых ранее не было"

Нуланд пригрозила России за Украину "санкциями, которых ранее не было" - РИА Новости, 02.12.2021

Нуланд пригрозила России за Украину "санкциями, которых ранее не было"

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 02.12.2021

2021-12-01T17:49

2021-12-01T17:49

2021-12-02T03:12

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КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России небывалыми санкциями из-за ситуации на Украине.Замгоссекретаря подчеркнула, что Америка и все члены НАТО "всегда рядом" с Украиной и поддерживают ее стремление к "независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету, а также достойному, справедливому европейскому будущему".По словам Нуланд, переговоры по Донбассу зашли в тупик, а из Минских соглашений "много чего не выполняется"."Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили "нормандский формат", работая параллельно с Киевом. <...> Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о Минских соглашениях", — заключила замгоссекретаря.Западные СМИ и политики в последнее время стали утверждать, что Москва сосредотачивает войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия стран альянса могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.При этом, по данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров, то есть половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.

https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html

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в мире, украина, сша, россия, нато, виктория нуланд