https://ria.ru/20211226/predprinimatel-1765444927.html

Как самому закрыть ИП: сколько придется заплатить, какие документы нужны

Как закрыть ИП 2022: пошаговая инструкция для самостоятельной ликвидации

Как самому закрыть ИП: сколько придется заплатить, какие документы нужны

При ликвидации ИП у владельцев бизнеса может появиться множество вопросов. Как правильно закрыть ИП в 2022 году и какие документы для этого нужны – пошаговая... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T08:35

2021-12-26T08:35

2021-12-26T08:46

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При ликвидации ИП у владельцев бизнеса может появиться множество вопросов. Как правильно закрыть ИП в 2022 году и какие документы для этого нужны – пошаговая инструкция в материале РИА Новости.Ликвидация ИПВ жизни каждого предпринимателя может возникнуть ситуация, когда необходимо прекратить деятельность и закрыть ИП. Сделать это можно самостоятельно. Главное - разобраться во всех нюансах.ОснованияЕсли человек хочет прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, он может начать процесс ликвидации в любой момент. Оснований для этого не требуется.Срок рассмотренияС момента подачи всех документов в налоговую срок рассмотрения и закрытия ИП займет пять рабочих дней. Если проводить процедуру через МФЦ, то это время увеличивается до 11 дней.Пошаговая инструкция закрытия ИПОб алгоритме, позволяющем самостоятельно ликвидировать ИП, РИА Новости рассказал Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".Увольнение сотрудниковЧтобы прекратить деятельность ИП с работниками, для начала их следует предупредить о предстоящей ликвидации ИП и затем уволить. Информация о сроке извещения, случаях и размерах выплачиваемых компенсационных выплат как правило отражена в трудовом договоре. Эти положения закреплены п. 1 ч. 1 ст. 81 и ч. 2 ст. 307 ТК РФ.Об увольнении сотрудников также необходимо уведомить службу занятости. Сделать это нужно за две недели до предполагаемой даты расторжения трудового договора. Следует отправить соответствующее уведомление через личный кабинет или подать его по месту регистрации ИП. Оно составляется в произвольной форме, но обязательно должно содержать: наименование должности, профессию, специальность, квалификационные требования и условия оплаты труда каждого сотрудника. Далее необходимо:Не стоит забывать и про отчетность. ИП должен отправить документы по уволенным сотрудникам:Снятие онлайн-кассы с учетаДля этого необходимо составить заявление, приложить к нему отчет о закрытии фискального накопителя и подать документы в налоговую. Сделать это можно лично либо через официальный сайт ФНС. Неважно, какой способ подачи документов выбрать, срок снятия ККТ с учета единый – 10 рабочих дней. В итоге налоговая формирует карточку о снятии ККТ с регистрационного учета.Оплата госпошлиныСогласно пп. 7 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя уплачивается пошлина в размере 160 руб. Если ликвидировать ИП через сайт ФНС или портал "Госуслуги", то госпошлину вносить не нужно.Подача документов в ФНСЧтобы закрыть ИП, необходимо подать в ИФНС пакет документов:Подать документы на снятие с учета ИП нужно в ту же налоговую, где проходила регистрация. Заявление по форме № Р26001 можно заполнить через специальную программу (скачать ее можно с официального сайта ФНС) либо вручную печатными буквами, используя черную ручку. После подачи комплекта документов уже на шестой рабочий день бывший предприниматель получит уведомление о снятии с учета по форме "№ 2-4-Учет" и выписку из ЕГРИП.Уплата страховых взносовФиксированные взносы необходимо уплатить в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП.В 2021 году фиксированные взносы при доходе 300 000 рублей и менее составляют:− в Пенсионный фонд РФ – 32 448 рублей;− в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 8 426 рублей.При доходе свыше 300 000 рублей 1% от суммы, на которую был превышен доход, оплачивается в качестве дополнительных пенсионных взносов.Однако если ИП прекращает свою деятельность в середине года, то сумма взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням и месяцам, то есть переплачивать не придется.Оплата налогов и сдача отчетностиДля общей (ОСН) и упрощенной системы (УСН) налогообложения предусмотрен следующий порядок:● Для ОСН: На основании п. 3 ст. 229 НК РФ предприниматель обязан представить декларацию о фактически полученных в текущем налоговом периоде доходах. Сделать это нужно в течение пяти дней со дня прекращения деятельности.● Для УСН: предпринимателю дается 15 дней, чтобы уведомить налоговый орган по месту жительства о прекращении деятельности.Если предприниматель прекращает деятельность ИП и имеет долги перед ФНС или своими контрагентами, задолженность перейдет к нему как к физическому лицу.Закрытие расчетного счетаЗакрыть расчетный счет рекомендуется в последнюю очередь, когда уплачены все налоги, страховые взносы, оформлен расчет уволенным сотрудникам. После того как за ИП не будут числиться долги, можно обратиться в банк лично и написать заявление на закрытие расчетного счета.Сейчас многие банки переходят на дистанционное обслуживание, поэтому у них предусмотрена возможность закрыть расчетный счет через личный кабинет, не посещая отделение.Хранение документовВсе документы, касающиеся деятельности ИП, необходимо хранить в течение пяти лет с момента снятия с регистрационного учета. Такое положение закреплено в пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ. Для квитанций и платежек по страховым взносам предусмотрен шестилетний срок, для документов по работникам – 50-летний.Уничтожение печатиЗаконодательство не обязывает ИП иметь печать, тем не менее, многие ее используют, так как она нужна для трудовых книжек, бланков строгой отчетности и т.д. После того как ИП будет снят с регистрационного учета, печать потеряет свою юридическую силу. Поэтому ее необходимо уничтожить. Сделать это можно двумя способами:Как узнать статус ИПСделать это можно следующими способами:− лично в отделении ИФНС, в котором происходила процедура ликвидации ИП;− на сайте ФНС с помощью специальных сервисов: “Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации” и “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде”;− на горячей линии ФНС по номеру 8-800-222-22-22;− через личный кабинет на сайте ФНС (актуально при проверке статуса собственного ИП).В каких случаях ИП может закрыть налоговая или судСуд может принять решение о ликвидации ИП в случаях:ИФНС может ликвидировать ИП в случае, если в течение 15 месяцев не сдавалась отчетность и не оплачивались налоги.

https://ria.ru/20211225/likvidatsiya-1765457279.html

https://ria.ru/20211109/kapital-1758188162.html

https://ria.ru/20211130/nalog-1761452934.html

https://ria.ru/20210817/dolgi-1746146541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, россия