08:35 26.12.2021 (обновлено: 08:46 26.12.2021)
Как самому закрыть ИП: сколько придется заплатить, какие документы нужны
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При ликвидации ИП у владельцев бизнеса может появиться множество вопросов. Как правильно закрыть ИП в 2022 году и какие документы для этого нужны – пошаговая инструкция в материале РИА Новости.
Ликвидация ИП
В жизни каждого предпринимателя может возникнуть ситуация, когда необходимо прекратить деятельность и закрыть ИП. Сделать это можно самостоятельно. Главное - разобраться во всех нюансах.
Основания
Если человек хочет прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, он может начать процесс ликвидации в любой момент. Оснований для этого не требуется.
Срок рассмотрения
С момента подачи всех документов в налоговую срок рассмотрения и закрытия ИП займет пять рабочих дней. Если проводить процедуру через МФЦ, то это время увеличивается до 11 дней.
Пошаговая инструкция закрытия ИП
Об алгоритме, позволяющем самостоятельно ликвидировать ИП, РИА Новости рассказал Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".
Увольнение сотрудников
Чтобы прекратить деятельность ИП с работниками, для начала их следует предупредить о предстоящей ликвидации ИП и затем уволить. Информация о сроке извещения, случаях и размерах выплачиваемых компенсационных выплат как правило отражена в трудовом договоре. Эти положения закреплены п. 1 ч. 1 ст. 81 и ч. 2 ст. 307 ТК РФ.
Об увольнении сотрудников также необходимо уведомить службу занятости. Сделать это нужно за две недели до предполагаемой даты расторжения трудового договора. Следует отправить соответствующее уведомление через личный кабинет или подать его по месту регистрации ИП. Оно составляется в произвольной форме, но обязательно должно содержать: наименование должности, профессию, специальность, квалификационные требования и условия оплаты труда каждого сотрудника. Далее необходимо:
- —Составить приказ о прекращении трудового договора (форма № Т-8). В нем необходимо указать, что договор расторгнут в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем. Приказ должен быть подписан сотрудником.
- —Внести соответствующие записи в трудовые книжки. Указать, что сотрудник был уволен на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.
- —Внести запись в личную карточку сотрудника, которую он должен подписать.
- —В последний рабочий день выдать каждому работнику документ о страховом стаже, по необходимости справку о доходах, сведения о трудовой деятельности (по форме СТД-Р) и трудовую книжку.
- —Выдать зарплату, компенсацию за неиспользованные отпуска и другие выплаты, предусмотренные договором.
Не стоит забывать и про отчетность. ИП должен отправить документы по уволенным сотрудникам:
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Снятие онлайн-кассы с учета
Для этого необходимо составить заявление, приложить к нему отчет о закрытии фискального накопителя и подать документы в налоговую. Сделать это можно лично либо через официальный сайт ФНС. Неважно, какой способ подачи документов выбрать, срок снятия ККТ с учета единый – 10 рабочих дней. В итоге налоговая формирует карточку о снятии ККТ с регистрационного учета.
Оплата госпошлины
Согласно пп. 7 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя уплачивается пошлина в размере 160 руб. Если ликвидировать ИП через сайт ФНС или портал "Госуслуги", то госпошлину вносить не нужно.
Подача документов в ФНС
Чтобы закрыть ИП, необходимо подать в ИФНС пакет документов:
- —заявление о государственной регистрации прекращения физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (форма № Р26001);
- —квитанцию об оплате госпошлины;
- —документ, подтверждающий предоставление сведений в территориальный орган Пенсионного фонда(не является обязательным, ПФ сам может направить его налоговому органу в электронном виде в рамках межведомственного обмена).
Подать документы на снятие с учета ИП нужно в ту же налоговую, где проходила регистрация. Заявление по форме № Р26001 можно заполнить через специальную программу (скачать ее можно с официального сайта ФНС) либо вручную печатными буквами, используя черную ручку. После подачи комплекта документов уже на шестой рабочий день бывший предприниматель получит уведомление о снятии с учета по форме "№ 2-4-Учет" и выписку из ЕГРИП.
Уплата страховых взносов
Фиксированные взносы необходимо уплатить в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП.
В 2021 году фиксированные взносы при доходе 300 000 рублей и менее составляют:
− в Пенсионный фонд РФ – 32 448 рублей;
− в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 8 426 рублей.
При доходе свыше 300 000 рублей 1% от суммы, на которую был превышен доход, оплачивается в качестве дополнительных пенсионных взносов.
Однако если ИП прекращает свою деятельность в середине года, то сумма взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням и месяцам, то есть переплачивать не придется.
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Оплата налогов и сдача отчетности
Для общей (ОСН) и упрощенной системы (УСН) налогообложения предусмотрен следующий порядок:
● Для ОСН: На основании п. 3 ст. 229 НК РФ предприниматель обязан представить декларацию о фактически полученных в текущем налоговом периоде доходах. Сделать это нужно в течение пяти дней со дня прекращения деятельности.
● Для УСН: предпринимателю дается 15 дней, чтобы уведомить налоговый орган по месту жительства о прекращении деятельности.
Если предприниматель прекращает деятельность ИП и имеет долги перед ФНС или своими контрагентами, задолженность перейдет к нему как к физическому лицу.
Закрытие расчетного счета
Закрыть расчетный счет рекомендуется в последнюю очередь, когда уплачены все налоги, страховые взносы, оформлен расчет уволенным сотрудникам. После того как за ИП не будут числиться долги, можно обратиться в банк лично и написать заявление на закрытие расчетного счета.
Сейчас многие банки переходят на дистанционное обслуживание, поэтому у них предусмотрена возможность закрыть расчетный счет через личный кабинет, не посещая отделение.
Хранение документов
Все документы, касающиеся деятельности ИП, необходимо хранить в течение пяти лет с момента снятия с регистрационного учета. Такое положение закреплено в пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ. Для квитанций и платежек по страховым взносам предусмотрен шестилетний срок, для документов по работникам – 50-летний.
Уничтожение печати
Законодательство не обязывает ИП иметь печать, тем не менее, многие ее используют, так как она нужна для трудовых книжек, бланков строгой отчетности и т.д. После того как ИП будет снят с регистрационного учета, печать потеряет свою юридическую силу. Поэтому ее необходимо уничтожить. Сделать это можно двумя способами:
- —Самостоятельно. В этом случае необходимо составить приказ об уничтожении печати и акт в присутствии комиссии. Она может состоять из сотрудников, родственников и т.д. Документы составляются в свободной форме, но в них обязательно нужно отразить номер печати/штампа и ФИО членов комиссии. Приказ и акт обязательно сохраняются.
- —Через стороннюю организацию. Для этого необходимо подать заявление, документы ИП и выписку из ЕГРИП. После всей процедуры важно не забыть забрать акт.
Как узнать статус ИП
Сделать это можно следующими способами:
− лично в отделении ИФНС, в котором происходила процедура ликвидации ИП;
− на сайте ФНС с помощью специальных сервисов: “Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации” и “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде”;
− на горячей линии ФНС по номеру 8-800-222-22-22;
− через личный кабинет на сайте ФНС (актуально при проверке статуса собственного ИП).
© РИА Новости / пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкРабота Федеральной налоговой службы
Работа Федеральной налоговой службы
В каких случаях ИП может закрыть налоговая или суд
Суд может принять решение о ликвидации ИП в случаях:
- —если налоговая инспекция обратилась в суд по причине неоднократных и/или грубых нарушений законодательства со стороны ИП;
- —если вступил в силу приговор суда, по которому предусмотрено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью (на основании ст. 45 УК РФ);
- —если суд признал физическое лицо банкротом.
ИФНС может ликвидировать ИП в случае, если в течение 15 месяцев не сдавалась отчетность и не оплачивались налоги.