Закрыть ИП самостоятельно в 2025: пошаговая инструкция, документы, налоги
17:42 15.01.2025 (обновлено: 14:06 13.11.2025)
Как закрыть ИП в 2025 году самостоятельно: пошаговая инструкция и документы
Закрыть ИП самостоятельно в 2025: пошаговая инструкция, документы, налоги
Как закрыть ИП в 2025 году самостоятельно: пошаговая инструкция и документы
Индивидуальные предприниматели для ликвидации статуса могут самостоятельно обратиться онлайн на сайте налоговой или лично в отделении ИФНС. Как закрыть ИП в... РИА Новости, 13.11.2025
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенсионный фонд рф
россия
Главная / Право

Как закрыть ИП в 2025 году самостоятельно: пошаговая инструкция и документы

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели для ликвидации статуса могут самостоятельно обратиться онлайн на сайте налоговой или лично в отделении ИФНС. Как закрыть ИП в 2025 году через “Госуслуги” и какие документы для этого нужны, можно ли прекратить деятельность при наличии долгов — пошаговая инструкция в материале РИА Новости.

Закрытие ИП

В жизни каждого предпринимателя может возникнуть ситуация, когда необходимо прекратить деятельность и закрыть ИП. Сделать это можно самостоятельно. Главное - разобраться во всех нюансах. Причиной закрытия ИП может быть как добровольное решение гражданина, так и решение суда о принудительной ликвидации или признание предпринимателя банкротом.
“Порядок государственной регистрации при прекращении физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя регламентируется ст. 22.3. №129 ФЗ”, - говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Подготовка к ликвидации ИП

Если человек хочет прекратить свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, он может начать процесс ликвидации в любой момент. Оснований для этого не требуется.
“Но его можно принудить к ликвидации в случае неисполнения им его обязанностей, например, невыплаты заработной платы сотрудникам, неуплаты налога, неисполнения договоров и т.д.”, - отмечает Оксана Васильева.
Женщина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Представлен календарь предпринимателя на январь 2024 года
21 декабря 2023, 09:00
Суд может принять решение о ликвидации ИП в случаях:
  • если налоговая инспекция обратилась в суд по причине неоднократных и/или грубых нарушений законодательства со стороны ИП;
  • если вступил в силу приговор суда, по которому предусмотрено наказание в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью (на основании ст. 45 УК РФ);
  • если суд признал физическое лицо банкротом;
  • ИФНС может ликвидировать ИП в случае, если в течение 15 месяцев не сдавалась отчетность и не оплачивались налоги.
“А также регистрирующий орган сам вносит запись о прекращении деятельности физического лица в качестве ИП, получив сведения о государственной регистрации его смерти. Такие сведения получаются в электронном виде через федеральную информационную систему, записи в которую вносят органы ЗАГС”, - говорит Оксана Васильева.

Как закрыть ИП

Прекратить деятельность предпринимателя и подать в ФНС необходимые для этого документы в 2025 году можно:
  • лично, посетив налоговую инспекцию;
  • через доверенного представителя;
  • по почте (необходима опись вложения, объявленная ценность, подпись, заверенная нотариусом, с указанием его ИНН);
  • на сайте ФНС;
  • в МФЦ;
  • на портале госуслуг;
  • - через нотариуса.
Об алгоритме, позволяющем самостоятельно ликвидировать ИП, РИА Новости рассказал Алексей Чернышенко, юрист АБ "S&K Вертикаль".

Увольнение сотрудников

Чтобы прекратить деятельность ИП с работниками, для начала их следует предупредить о предстоящей ликвидации и затем уволить. Информация о сроке извещения, случаях и размерах выплачиваемых компенсационных выплат как правило отражена в трудовом договоре. Эти положения закреплены п. 1 ч. 1 ст. 81 и ч. 2 ст. 307 ТК РФ.
© Getty Images / PoikeОфисный работник
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Getty Images / Poike
Офисный работник
Об увольнении сотрудников также необходимо уведомить службу занятости. Сделать это нужно за две недели до предполагаемой даты расторжения трудового договора. Следует отправить соответствующее уведомление через личный кабинет или подать его по месту регистрации ИП. Оно составляется в произвольной форме, но обязательно должно содержать: наименование должности, профессию, специальность, квалификационные требования и условия оплаты труда каждого сотрудника. Далее необходимо:
  • Составить приказ о прекращении трудового договора (форма № Т-8). В нем необходимо указать, что договор расторгнут в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем. Приказ должен быть подписан сотрудником.
  • Внести соответствующие записи в трудовые книжки (если они велись на бумажных носителях). Указать, что сотрудник был уволен на основании п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.
  • Внести запись в личную карточку сотрудника, которую он должен подписать.
  • В последний рабочий день выдать каждому работнику документ о страховом стаже, по необходимости справку о доходах, сведения о трудовой деятельности (по форме СТД-Р) и трудовую книжку.
  • Выдать зарплату, компенсацию за неиспользованные отпуска и другие выплаты, предусмотренные договором.
Не стоит забывать и про отчетность. ИП должен отправить документы по уволенным сотрудникам:
«
“За две недели до увольнения работников в связи с закрытием ИП следует направить сообщение в центр занятости, на следующий день после увольнения сдать ЕФС-1 с подразделом 1.1. До подачи заявления о закрытии сдать 6-НДФЛ со справками о доходах, РСВ, ЕФС-1 с подразделом 1.2 и разд. 2.”, - говорит Оксана Васильева.
Женщина-ветеринар осматривает коров на ферме - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Фермерское хозяйство: что это такое, как открыть, какие имеет льготы
11 апреля 2023, 20:54
Если у ИП есть работники, то у него, скорее всего, есть и печать. После того как ИП будет снят с регистрационного учета, печать потеряет свою юридическую силу. Поэтому ее необходимо уничтожить. Сделать это можно двумя способами:
  1. Самостоятельно. В этом случае необходимо составить приказ об уничтожении печати и акт в присутствии комиссии. Она может состоять из сотрудников, родственников и т.д. Документы составляются в свободной форме, но в них обязательно нужно отразить номер печати/штампа и ФИО членов комиссии. Приказ и акт обязательно сохраняются.
  2. Через стороннюю организацию. Для этого необходимо подать заявление, документы ИП и выписку из ЕГРИП. После всей процедуры важно не забыть забрать акт.

Снятие онлайн кассы с учета

Для этого необходимо составить заявление, приложить к нему отчет о закрытии фискального накопителя и подать документы в налоговую. Сделать это можно лично либо через официальный сайт ФНС. Неважно, какой способ подачи документов выбрать, срок снятия ККТ с учета единый - 10 рабочих дней. В итоге налоговая формирует карточку о снятии ККТ с регистрационного учета.

Оплата госпошлины

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя уплачивается пошлина в размере 160 руб.
© Getty Images / Drazen ZigicПредприниматель считает на калькуляторе
Предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Getty Images / Drazen Zigic
Предприниматель считает на калькуляторе

Подача документов в ФНС

«
“Состав и срок подачи отчетности при закрытии ИП в первую очередь зависит от применяемого режима налогообложения, - поясняет Оксана Васильева. - Если закрывается ИП на ОСН, нужно сдать декларацию 3-НДФЛ за последний налоговый период в срок не позднее пяти рабочих дней после внесения записи об этом в ЕГРИП. При закрытии ИП на УСН или ЕСХН декларацию за последний налоговый период рекомендую подать не позднее даты прекращения деятельности. В случае применения ПСН, НПД или АУСН декларации подавать не нужно, в том числе при закрытии ИП”.
В ИФНС необходимо предоставить пакет документов:
  • заявление о государственной регистрации прекращения физлицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности (форма № Р26001);
  • квитанцию об оплате госпошлины;
  • справку из СФР, которая подтвердит, что предприниматель сдал сведения персонифицированного учета на работников.
“Рекомендую ее представить, хотя инспекция и сама может запросить сведения у фонда”, - отмечает Оксана Васильева.
Подать документы на снятие с учета ИП нужно в ту же налоговую, где проходила регистрация. Заявление по форме № Р26001 можно заполнить через специальную программу (скачать ее можно с официального сайта ФНС) либо вручную печатными буквами, используя черную ручку. После подачи комплекта документов уже на шестой рабочий день бывший предприниматель получит уведомление о снятии с учета по форме "№ 2-4-Учет" и выписку из ЕГРИП.
Финансовая отчетность - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Расчетный счет: кому и для чего нужен, виды, как открыть и закрыть
5 апреля 2023, 13:20

Уплата страховых взносов

Фиксированные взносы необходимо уплатить в течение 15 календарных дней с даты внесения записи о прекращении деятельности ИП в ЕГРИП.
«

“Фиксированный платеж по взносам на ОПС и ОМС в совокупности для ИП за 2023 г. составляет 45 842 рубля, за 2024 г. - 49 500 рублей. Дополнительный взнос на ОПС уплачивается в размере 1% от суммы дохода, превышающей 300 000 рублей за год”, - говорит Оксана Васильева.

Однако если ИП прекращает свою деятельность в середине года, то сумма взносов рассчитывается пропорционально отработанным дням и месяцам, то есть переплачивать не придется.

Оплата налогов и сдача отчетности

Для общей (ОСН) и упрощенной системы (УСН) налогообложения предусмотрен следующий порядок:
  • Для ОСН: На основании п. 3 ст. 229 НК РФ предприниматель обязан представить декларацию о фактически полученных в текущем налоговом периоде доходах. Сделать это нужно в течение пяти дней со дня прекращения деятельности.
  • Для УСН: предпринимателю дается 15 дней, чтобы уведомить налоговый орган по месту жительства о прекращении деятельности.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Если предприниматель прекращает деятельность ИП и имеет долги перед ФНС или своими контрагентами, задолженность перейдет к нему как к физическому лицу.

Закрытие расчетного счета

Закрыть расчетный счет рекомендуется в последнюю очередь, когда уплачены все налоги, страховые взносы, оформлен расчет уволенным сотрудникам. После того как за ИП не будут числиться долги, можно обратиться в банк лично и написать заявление на закрытие расчетного счета.
Сейчас многие банки перешли на дистанционное обслуживание, поэтому у них предусмотрена возможность закрыть расчетный счет через личный кабинет, не посещая отделение.

Хранение документов

Все документы, касающиеся деятельности ИП, необходимо хранить в течение пяти лет с момента снятия с регистрационного учета. Такое положение закреплено в пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ. Для квитанций и платежек по страховым взносам предусмотрен шестилетний срок, для документов по работникам - 50-летний.
«
“Документы, которые нужно хранить очень долго, например, кадровые, лучше сдать в государственный или муниципальный архив, как это делают организации, - советует Оксана Васильева. - Однако для ИП такой обязанности нет, сделать это можно по желанию”.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия
Вчера, 19:19

Сроки закрытия

С момента подачи всех документов в налоговую срок рассмотрения и закрытия ИП займет пять рабочих дней. Если проводить процедуру через МФЦ, то это время увеличивается до 11 дней. Также можно закрыть ИП онлайн, при помощи сервиса ФНС и портала госуслуг.
Узнать статус ИП можно:
  • лично в отделении ИФНС, в котором происходила процедура ликвидации ИП;
  • на сайте ФНС с помощью специальных сервисов: “Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации” и “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде”;
  • на горячей линии ФНС по номеру 8-800-222-22-22;
  • через личный кабинет на сайте ФНС (актуально при проверке статуса собственного ИП).

Могут ли отказать в закрытии ИП

Когда предприниматель решает прекратить свою деятельность, он обращается в ФНС за закрытием статуса - доказывать убыточность или платежеспособность бизнеса при этом не нужно.
ФНС может отказать в закрытии статуса ИП по нескольким причинам:
  • предприниматель не сдал отчетность в СФР и декларации в ФНС;
  • допущены ошибки в заявлении (приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД‑7‑14/617@);
  • при подаче документов не оплачена госпошлина.
В случае обнаружения нарушений в пакете документов, ФНС дает предпринимателю три дня для исправления ошибок.
© Getty Images / yacobchukУволенный сотрудник собирает вещи
Уволенный сотрудник собирает вещи - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Getty Images / yacobchuk
Уволенный сотрудник собирает вещи

Как закрыть ИП с долгами

Закрыть статус ИП с долгами по налогам перед СФР и с другими видами задолженностей можно, но при этом важно понимать, что прекращение регистрации не избавляет от долгов.
ФНС не может отказать в снятии ИП с учета из-за неплатежеспособности. При наличии недоимки в ФНС или СФР, ликвидация статуса ИП возможна, требуется сдать декларации за весь период существования ИП. Но долги с закрытием статуса не пропадут, т.к. снятие с учета в ЕГРИП не освобождает гражданина от ответственности по договорам, взносам, налогам.
ФНС не откажет в закрытии ИП, но начнет начислять пени за просрочку оплаты. Кредиторы также вправе начислять бывшему предпринимателю штрафы и пени, а при необходимости обратиться в суд, чтобы взыскать средства принудительно. Таким образом, предприниматель может ликвидировать ИП с долгами, но полностью избавиться от них позволит лишь процедура банкротства, если сумма недоимки более полумиллиона.

Ошибки при закрытии

При закрытии ИП важно учитывать множество нюансов: рассчитать сотрудников, сдать налоговую отчетность, снять с учета онлайн кассу и подготовить пакет документов. Некоторые предприниматели, закрыв ИП до окончания отчетного периода, забывают сдать налоговую отчетность. Снять с учета контрольно-кассовый аппарат, который использует предприниматель, необходимо до подачи заявления о закрытии. При ликвидации ИП гражданин обязан уплатить налоги в течение 15 дней.
Финансовая консультация - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Высокая ставка – не приговор: как занять деньги на льготных условиях
12 февраля 2024, 18:00
Сроки уплаты налогов и страховых взносов:

Платеж

Срок уплаты

Личные взносы ИП

В течение 15 календарных дней после закрытия ИП (п. 5 ст. 432 НК РФ). Фиксированные взносы рассчитываются пропорционально отработанному времени.

По режиму налогообложения

Единый налог по УСН

До закрытия ИП

ЕСХН

До закрытия ИП

НДФЛ для ИП на ОСНО

В течение 15 календарных дней после подачи финальной 3‑НДФЛ (абз. 3 п. 3 ст. 229 НК РФ)

Налог по ПСН

В течение 20 рабочих дней со дня снятия ИП с учета (подп. 3 п. 2 ст. 346.51 НК РФ)

НПД

28 числа по итогам месяца, в котором ИП снялся с учета как самозанятый (п. 3 ст. 11 Закона от 27.11.2018 № 422‑ФЗ)

По работникам

НДФЛ

До закрытия ИП

Страховые взносы в ФНС

В течение 15 календарных дней после подачи РСВ (абз. 2 п. 15 ст. 431 НК РФ)

Страховые взносы в Соцфонд

В течение 15 календарных дней после подачи сведений о взносах (п. 15 ст. 22.1 закона от 24.07.1998 № 125‑ФЗ)

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ
Многие считают, что можно избавиться от документации после ликвидации ИП. Бухгалтерскую и налоговую документацию после закрытия бизнеса не стоит уничтожать, хранить ее требуется в течение пяти лет (ст. 23 НК РФ), а кадровые документы (трудовые договоры, приказы работодателя о приеме/увольнении сотрудников, личные дела/карточки работников, лицевые счета или расчетные ведомости по начислению зарплаты) еще дольше. ФНС может провести выездную проверку и запросить документы за последние три года даже после прекращения деятельности (ст. 89 НК РФ, письмо Минфина РФ от 16.11.2020 № 03‑02‑08/99520). Кроме того, кадровые документы требуются для расчета пенсии и подтверждения стажа работников. А срок исковой давности по спорам с контрагентами составляет три года (196 ГК РФ).
Кроме того, важно помнить, что ликвидация статуса предпринимателя не освобождает от ответственности по долгам. Задолженность растет за счет пеней, процентов, штрафов.

Рекомендации юристов

С 2023 года почти все налоги, страховые взносы и сборы учитываются общей суммой - как единый налоговый платеж на едином налоговом счете. Узнать о задолженности можно в личном кабинете предпринимателя на сайте ФНС, запросить справку о сальдо ЕНС. Чтобы убедиться в том, что ИП закрыто, нужно дождаться листа записи из ЕГРИП о закрытии.
«
“С 1 января 2024 года работодатели обязаны информировать государственную службу занятости о принятии (изменении, отмене) решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ИП, о принятии (изменении, отмене) решения о сокращении численности или штата работников организации, ИП и возможном расторжении трудовых договоров. Делать это надо будет, в том числе посредством размещения информации на единой цифровой платформе или в иных информационных ресурсах, на которых может размещаться такая информация в соответствии с утвержденным порядком”, - отмечает Оксана Васильева.
Приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Как узнать задолженность по налогам: все доступные способы онлайн и офлайн
25 апреля, 20:38
 
