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https://ria.ru/20211226/pashinyan-1765559504.html
Пашинян отметил важную деталь в соглашениях по Карабаху
Пашинян отметил важную деталь в соглашениях по Карабаху - РИА Новости, 26.12.2021
Пашинян отметил важную деталь в соглашениях по Карабаху
Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя критику в свой адрес в связи с формулировками о переговорном процессе по карабахскому урегулированию, заявил, что... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T18:24
2021-12-26T18:25
в мире
армения
оон
нагорно-карабахская республика
совет безопасности оон
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя критику в свой адрес в связи с формулировками о переговорном процессе по карабахскому урегулированию, заявил, что содержание переговоров до 2018 года лишило Карабах возможности не быть в составе Азербайджана, и он против этого боролся.Во время пресс-конференции 24 декабря армянский премьер заявил, что в 2016 году сопредседатели представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Также, по его словам, параметры решения проблемы были перенесены в Совет Безопасности ООН. Пашинян отметил, что решение Совбеза ООН предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании его целостности и неприкосновенности границ. Кроме того, Пашинян заявил, что "в течение всего переговорного процесса вопрос прав азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, ни разу не оспаривался ни одним правительством или переговорщиком, а Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянский субъект".Пашинян написал в воскресенье на своей странице в Facebook, что в содержании переговоров было закреплено право на участие в определении статуса Нагорного Карабаха проживавших в советский период в Нагорно-Карабахской автономной области азербайджанцев. Следовательно, по его словам, если в соответствии с содержанием переговоров, они были жителями Нагорного Карабаха, то должны были проживать там, и армянская сторона до смены власти в Армении в 2018 году против этого не возражала. Пашинян считает, что референдум по определению статуса Карабаха мог состояться через 100 лет, и в этом случае изменение демографической картины в Карабахе было предсказуемо."Учитывая эти и ряд других важных переговорных проблем, я с трибуны национального собрания (парламента) настаивал, что существующими до того как я стал премьер-министром в 2018 году переговорными реалиями и содержанием Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) потерял как теоретические, так и практические возможности не быть в составе Азербайджана. Став премьер-министром, я не смирился, а боролся с этим. В том числе по этой причине началась война (эскалация конфликта осенью 2020 года - ред.)", - отметил Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
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в мире, армения, оон, нагорно-карабахская республика, совет безопасности оон, никол пашинян
18:24 26.12.2021 (обновлено: 18:25 26.12.2021)
 
Пашинян отметил важную деталь в соглашениях по Карабаху

Пашинян: переговоры до 2018 года лишили Карабах возможности не быть частью Азербайджана

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя критику в свой адрес в связи с формулировками о переговорном процессе по карабахскому урегулированию, заявил, что содержание переговоров до 2018 года лишило Карабах возможности не быть в составе Азербайджана, и он против этого боролся.
Во время пресс-конференции 24 декабря армянский премьер заявил, что в 2016 году сопредседатели представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Также, по его словам, параметры решения проблемы были перенесены в Совет Безопасности ООН. Пашинян отметил, что решение Совбеза ООН предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании его целостности и неприкосновенности границ. Кроме того, Пашинян заявил, что "в течение всего переговорного процесса вопрос прав азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, ни разу не оспаривался ни одним правительством или переговорщиком, а Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянский субъект".
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Пашинян написал в воскресенье на своей странице в Facebook, что в содержании переговоров было закреплено право на участие в определении статуса Нагорного Карабаха проживавших в советский период в Нагорно-Карабахской автономной области азербайджанцев. Следовательно, по его словам, если в соответствии с содержанием переговоров, они были жителями Нагорного Карабаха, то должны были проживать там, и армянская сторона до смены власти в Армении в 2018 году против этого не возражала. Пашинян считает, что референдум по определению статуса Карабаха мог состояться через 100 лет, и в этом случае изменение демографической картины в Карабахе было предсказуемо.
"Учитывая эти и ряд других важных переговорных проблем, я с трибуны национального собрания (парламента) настаивал, что существующими до того как я стал премьер-министром в 2018 году переговорными реалиями и содержанием Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) потерял как теоретические, так и практические возможности не быть в составе Азербайджана. Став премьер-министром, я не смирился, а боролся с этим. В том числе по этой причине началась война (эскалация конфликта осенью 2020 года - ред.)", - отметил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
Бои на границе Армении и Азербайджана Бои на границе Армении и Азербайджана desk
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В миреАрменияООННагорно-Карабахская РеспубликаСовет Безопасности ООННикол Пашинян
 
 
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