https://ria.ru/20211225/shoubiz-1765319181.html

Развод Лепса и колкости Бузовой в адрес Тарасова: новости шоубиза

Развод Лепса и колкости Бузовой в адрес Тарасова: новости шоубиза - РИА Новости, 25.12.2021

Развод Лепса и колкости Бузовой в адрес Тарасова: новости шоубиза

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20-ти лет брака. Ольга Бузова и ее бывший, футболист Дмитрий Тарасов, обменялись колкостями. Что еще произошло в... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T07:30

2021-12-25T07:30

2021-12-25T07:30

шоубиз

ольга бузова

григорий лепс

звезды

роза сябитова

знаменитости

ксения бородина

дмитрий тарасов

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20-ти лет брака. Ольга Бузова и ее бывший, футболист Дмитрий Тарасов, обменялись колкостями. Что еще произошло в мире шоубиза на этой неделе — в материале РИА Новости. Поставили точку: развод ЛепсаГригорий Лепс и Анна Шаплыкова теперь официально не вместе. Судья расторг союз знаменитостей 20 декабря. На заседании был только представитель уже экс-супруги певца. От исполнителя в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.Лепс и Шаплыкова поженились в 2000-м, у них трое детей. О причинах развода бывшие пока молчат. Но Сеть уже наполнена слухами и домыслами. Да и другие селебрити комментируют один из самых неожиданных разводов года. Роза Сябитова уверенна, что Лепс без женского внимания не останется. Ему, конечно, потребуется какое-то время, чтобы "прийти в себя" после расставания с Шаплыковой, уверена сваха. Но претенденткам на сердце музыканта придется постараться, чтобы "снова отвести его в ЗАГС", предполагает звезда передачи "Давай поженимся!". Ведь на это у них есть всего полтора года. "Психологически мужчину легче женить, когда он в периоде после развода. У него еще есть привычка быть женатым, когда за ним ухаживают, заботятся", – объясняет сваха.Перепалка с бывшим: Бузова подколола ТарасоваПочти пять лет, как Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись. Но и спустя годы теледива смогла задеть футболиста. Недавно они встретились на вручении премии канала Fashion TV. Ольга в тот вечер получила награду "Fashion-артист года" и со сцены обратилась к бывшему"Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду "Fashion-артист года". Он машет с галерки, как всегда", – написала Бузова.И Дмитрий отреагировал."Она хотела меня зацепить, принизить даже, а я просто сидел улыбался. После этого я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня", – заявил футболист.Тарасов также уверял: он не знал, что Ольга будет среди гостей мероприятия. Однако последнее слово пока осталось за теледивой — она подловила его на лжи. "Свой путь": бывший Бородиной отправился на "Давай поженимся!"Курбан Омаров отправился искать новую любовь на "Давай поженимся!". Девушку мужчине помогали искать его сын Омар и бывшая возлюбленная Алла Воденко. Попытаться построить любовь бизнесмен решил с еще одной Ксенией. Он выбрал 26-летнюю редактора "Давай поженимся!".Его бывшая супруга Ксения Бородина отреагировала на участие мужчины в съемках."У каждого свой путь. Я собираюсь жить только так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю", – сказала ведущая знаменитой телестройки.Бородина развелась с Омаровым 6-го августа. Их брак продлился шесть лет. И у них есть общая дочь Теона. Марина Хлебникова перенесла операцию На днях Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица. Однако на этом лечение не заканчивается. Певице еще предстоит пройти через несколько процедур, на это может уйти несколько месяцев. У нее повреждено около 20 процентов кожи головы.Исполнительница хита "Чашка кофию" пострадала при пожаре, произошедшем 19 ноября в ее квартире. Звезду 90-х госпитализировали. Она лежала в реанимации НИИ имени Склифосовского. 10 декабря стало известно, что ее перевели в обычную палату. Позже артистка записала голосовое обращение к фанатам и поблагодарила их за поддержку. "Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку", — писала Хлебникова. Однако до сих пор нет официальной версии причин пожара. В СМИ было две версии: неосторожное отношение с огнем и неисправность проводки.

https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html

https://ria.ru/20211221/buzova-1764665433.html

https://ria.ru/20211223/buzova-1765094299.html

https://ria.ru/20211220/borodina-1764554831.html

https://ria.ru/20211223/khlebnikova-1765111169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ольга бузова, григорий лепс, звезды, роза сябитова, знаменитости, ксения бородина, дмитрий тарасов, марина хлебникова