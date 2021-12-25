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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211225/shoubiz-1765319181.html
Развод Лепса и колкости Бузовой в адрес Тарасова: новости шоубиза
Развод Лепса и колкости Бузовой в адрес Тарасова: новости шоубиза - РИА Новости, 25.12.2021
Развод Лепса и колкости Бузовой в адрес Тарасова: новости шоубиза
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20-ти лет брака. Ольга Бузова и ее бывший, футболист Дмитрий Тарасов, обменялись колкостями. Что еще произошло в... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T07:30
2021-12-25T07:30
шоубиз
ольга бузова
григорий лепс
звезды
роза сябитова
знаменитости
ксения бородина
дмитрий тарасов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20-ти лет брака. Ольга Бузова и ее бывший, футболист Дмитрий Тарасов, обменялись колкостями. Что еще произошло в мире шоубиза на этой неделе — в материале РИА Новости. Поставили точку: развод ЛепсаГригорий Лепс и Анна Шаплыкова теперь официально не вместе. Судья расторг союз знаменитостей 20 декабря. На заседании был только представитель уже экс-супруги певца. От исполнителя в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.Лепс и Шаплыкова поженились в 2000-м, у них трое детей. О причинах развода бывшие пока молчат. Но Сеть уже наполнена слухами и домыслами. Да и другие селебрити комментируют один из самых неожиданных разводов года. Роза Сябитова уверенна, что Лепс без женского внимания не останется. Ему, конечно, потребуется какое-то время, чтобы "прийти в себя" после расставания с Шаплыковой, уверена сваха. Но претенденткам на сердце музыканта придется постараться, чтобы "снова отвести его в ЗАГС", предполагает звезда передачи "Давай поженимся!". Ведь на это у них есть всего полтора года. "Психологически мужчину легче женить, когда он в периоде после развода. У него еще есть привычка быть женатым, когда за ним ухаживают, заботятся", – объясняет сваха.Перепалка с бывшим: Бузова подколола ТарасоваПочти пять лет, как Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись. Но и спустя годы теледива смогла задеть футболиста. Недавно они встретились на вручении премии канала Fashion TV. Ольга в тот вечер получила награду "Fashion-артист года" и со сцены обратилась к бывшему"Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду "Fashion-артист года". Он машет с галерки, как всегда", – написала Бузова.И Дмитрий отреагировал."Она хотела меня зацепить, принизить даже, а я просто сидел улыбался. После этого я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня", – заявил футболист.Тарасов также уверял: он не знал, что Ольга будет среди гостей мероприятия. Однако последнее слово пока осталось за теледивой — она подловила его на лжи. "Свой путь": бывший Бородиной отправился на "Давай поженимся!"Курбан Омаров отправился искать новую любовь на "Давай поженимся!". Девушку мужчине помогали искать его сын Омар и бывшая возлюбленная Алла Воденко. Попытаться построить любовь бизнесмен решил с еще одной Ксенией. Он выбрал 26-летнюю редактора "Давай поженимся!".Его бывшая супруга Ксения Бородина отреагировала на участие мужчины в съемках."У каждого свой путь. Я собираюсь жить только так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю", – сказала ведущая знаменитой телестройки.Бородина развелась с Омаровым 6-го августа. Их брак продлился шесть лет. И у них есть общая дочь Теона. Марина Хлебникова перенесла операцию На днях Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица. Однако на этом лечение не заканчивается. Певице еще предстоит пройти через несколько процедур, на это может уйти несколько месяцев. У нее повреждено около 20 процентов кожи головы.Исполнительница хита "Чашка кофию" пострадала при пожаре, произошедшем 19 ноября в ее квартире. Звезду 90-х госпитализировали. Она лежала в реанимации НИИ имени Склифосовского. 10 декабря стало известно, что ее перевели в обычную палату. Позже артистка записала голосовое обращение к фанатам и поблагодарила их за поддержку. "Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку", — писала Хлебникова. Однако до сих пор нет официальной версии причин пожара. В СМИ было две версии: неосторожное отношение с огнем и неисправность проводки.
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ольга бузова, григорий лепс, звезды, роза сябитова, знаменитости, ксения бородина, дмитрий тарасов, марина хлебникова
07:30 25.12.2021
 

Развод Лепса и колкости Бузовой в адрес Тарасова: новости шоубиза

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20-ти лет брака. Ольга Бузова и ее бывший, футболист Дмитрий Тарасов, обменялись колкостями. Что еще произошло в мире шоубиза на этой неделе — в материале РИА Новости.

Поставили точку: развод Лепса

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова теперь официально не вместе. Судья расторг союз знаменитостей 20 декабря. На заседании был только представитель уже экс-супруги певца. От исполнителя в суд поступило письменное согласие на расторжение брака.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:43Шоубиз
Лепс и Шаплыкова развелись
Лепс и Шаплыкова поженились в 2000-м, у них трое детей. О причинах развода бывшие пока молчат. Но Сеть уже наполнена слухами и домыслами. Да и другие селебрити комментируют один из самых неожиданных разводов года.

"У мужчин в последнее время это вообще становится доброй традицией: 20 лет – оп! И развод! По мне, где 20 лет – там и вся жизнь", – высказалась Лера Кудрявцева.

Роза Сябитова уверенна, что Лепс без женского внимания не останется. Ему, конечно, потребуется какое-то время, чтобы "прийти в себя" после расставания с Шаплыковой, уверена сваха.

"В России успешным считается мужчина, который выглядит состоятельным, является таким, плюс бойцовские качества. А у Лепса всего этого достаточно", – говорит Сябитова.

Но претенденткам на сердце музыканта придется постараться, чтобы "снова отвести его в ЗАГС", предполагает звезда передачи "Давай поженимся!". Ведь на это у них есть всего полтора года.
"Психологически мужчину легче женить, когда он в периоде после развода. У него еще есть привычка быть женатым, когда за ним ухаживают, заботятся", – объясняет сваха.

Перепалка с бывшим: Бузова подколола Тарасова

Почти пять лет, как Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись. Но и спустя годы теледива смогла задеть футболиста.
Недавно они встретились на вручении премии канала Fashion TV. Ольга в тот вечер получила награду "Fashion-артист года" и со сцены обратилась к бывшему
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 11:29Шоубиз
"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии
"Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду "Fashion-артист года". Он машет с галерки, как всегда", – написала Бузова.
И Дмитрий отреагировал.
"Она хотела меня зацепить, принизить даже, а я просто сидел улыбался. После этого я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня", – заявил футболист.
Тарасов также уверял: он не знал, что Ольга будет среди гостей мероприятия. Однако последнее слово пока осталось за теледивой — она подловила его на лжи.
"Естественно все знали, что я там буду. Как раз-таки я не знала, что там будут за личности. Организаторы могут подтвердить мои слова", — утверждает Бузова.
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 13:50Шоубиз
"Не хочется лишний раз трепать себе нервы": Бузова уличила Тарасова во лжи

"Свой путь": бывший Бородиной отправился на "Давай поженимся!"

Курбан Омаров отправился искать новую любовь на "Давай поженимся!". Девушку мужчине помогали искать его сын Омар и бывшая возлюбленная Алла Воденко.
Попытаться построить любовь бизнесмен решил с еще одной Ксенией. Он выбрал 26-летнюю редактора "Давай поженимся!".
Его бывшая супруга Ксения Бородина отреагировала на участие мужчины в съемках.
"У каждого свой путь. Я собираюсь жить только так, чтобы мне было не стыдно своим детям в глаза смотреть, и многое для этого сейчас делаю", – сказала ведущая знаменитой телестройки.
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:18Шоубиз
"У каждого свой путь": Бородина о визите Омарова на "Давай поженимся"
Бородина развелась с Омаровым 6-го августа. Их брак продлился шесть лет. И у них есть общая дочь Теона.

Марина Хлебникова перенесла операцию

На днях Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица. Однако на этом лечение не заканчивается. Певице еще предстоит пройти через несколько процедур, на это может уйти несколько месяцев. У нее повреждено около 20 процентов кожи головы.
Исполнительница хита "Чашка кофию" пострадала при пожаре, произошедшем 19 ноября в ее квартире. Звезду 90-х госпитализировали. Она лежала в реанимации НИИ имени Склифосовского. 10 декабря стало известно, что ее перевели в обычную палату.
Позже артистка записала голосовое обращение к фанатам и поблагодарила их за поддержку.
"Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку", — писала Хлебникова.
Однако до сих пор нет официальной версии причин пожара. В СМИ было две версии: неосторожное отношение с огнем и неисправность проводки.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 14:21Шоубиз
СМИ: Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи
 
ШоубизОльга БузоваГригорий ЛепсзвездыРоза СябитоваЗнаменитостиКсения БородинаДмитрий ТарасовМарина Хлебникова
 
 
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