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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211220/kudryavtseva-1764534783.html
"Становится доброй традицией": Кудрявцева раскритиковала развод Лепса
"Становится доброй традицией": Кудрявцева раскритиковала развод Лепса - РИА Новости, 20.12.2021
"Становится доброй традицией": Кудрявцева раскритиковала развод Лепса
Лера Кудрявцева в программе "Звезды сошлись" раскритиковала новость о разводе Григория Лепса. Жена певца Анна Шаплыкова подала соответствующее заявление после... РИА Новости, 20.12.2021
2021-12-20T13:43
2021-12-20T13:43
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
шоу-бизнес
лера кудрявцева
алла довлатова
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лера Кудрявцева в программе "Звезды сошлись" раскритиковала новость о разводе Григория Лепса. Жена певца Анна Шаплыкова подала соответствующее заявление после 20 лет брака.Почти сразу после информации о разводе в СМИ появилась новость о болезни Лепса. В том числе высказывались слухи о принудительной госпитализации певца. Позже Григорий вышел на связь с поклонниками и признался, что у него случился гипертонический криз."У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается", – отмечал Лепс.Алла Довлатова вспомнила, что во время развода с первым мужем у нее также нервное напряжение спровоцировало физическое недомогание.Судебное заседание о расторжении брака супругов состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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знаменитости, григорий лепс, шоу-бизнес, лера кудрявцева, алла довлатова
13:43 20.12.2021
 
"Становится доброй традицией": Кудрявцева раскритиковала развод Лепса

Кудрявцева раскритиковала развод Лепса с Шаплыковой после 20 лет брака

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии "ТЭФИ 2017" в номинации "Вечерний прайм"
Телеведущая Лера Кудрявцева перед началом церемонии вручения телевизионной премии ТЭФИ 2017 в номинации Вечерний прайм - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Лера Кудрявцева в программе "Звезды сошлись" раскритиковала новость о разводе Григория Лепса. Жена певца Анна Шаплыкова подала соответствующее заявление после 20 лет брака.

"У мужчин в последнее время это вообще становится доброй традицией: 20 лет – оп! И развод! По мне, где 20 лет – там и вся жизнь", – высказалась Лера.

Почти сразу после информации о разводе в СМИ появилась новость о болезни Лепса. В том числе высказывались слухи о принудительной госпитализации певца. Позже Григорий вышел на связь с поклонниками и признался, что у него случился гипертонический криз.
"У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается", – отмечал Лепс.
Алла Довлатова вспомнила, что во время развода с первым мужем у нее также нервное напряжение спровоцировало физическое недомогание.

"Нервное напряжение безусловно наложилось. Я помню, когда я разводилась с первым мужем, для меня это окончилось тем, что я попала в больницу с острым пиелонефритом. То есть у меня на нервной почве открылись болячки", – сказала Довлатова.

Судебное заседание о расторжении брака супругов состоится 20 декабря 2021 года. Пара воспитывает троих детей – Еву, Николь и Ивана.
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