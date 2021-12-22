https://ria.ru/20211222/syabitova-1764871579.html

"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса

"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса - РИА Новости, 22.12.2021

"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса

Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса. Сваха отметила, что в России у него не будет недостатка в женском внимании. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:29

2021-12-22T12:29

2021-12-22T12:29

шоубиз

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григорий лепс

роза сябитова

лера кудрявцева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса. Сваха отметила, что в России у него не будет недостатка в женском внимании.В комментарии порталу Teleprogramma.pro сваха добавила, что после развода все же необходимо какое-то время, чтобы "прийти в себя". Роза отметила, что у претенденток на сердце певца есть полтора года, чтобы выйти замуж за Григория.Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана. После того, как Анна подала на развод, у певца начались проблемы со здоровьем. Он пережил гипертонический криз и на одни сутки лег в больницу.В социальных сетях Лепс после развода написал: "Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше".Многие звезды поддержали певца, но не обошлось и без критики. Так, Лера Кудрявцева заявила, что разрыв долгих отношений у мужчин становится "доброй традицией".

https://ria.ru/20211220/leps-1764563320.html

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знаменитости, григорий лепс, роза сябитова, лера кудрявцева, шоу-бизнес