"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса
Сябитова высоко оценила шанс новых отношений у Лепса после развода
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса. Сваха отметила, что в России у него не будет недостатка в женском внимании.
"У нас есть такая традиция в России, что мужчина до смерти жених. Так что возрастная категория не влияет, он всегда будет козырным женихом. В РФ успешным считается мужчина, который выглядит состоятельным, является таким и плюс бойцовские качества. А у Лепса всего этого достаточно", – отметила Сябитова.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro сваха добавила, что после развода все же необходимо какое-то время, чтобы "прийти в себя". Роза отметила, что у претенденток на сердце певца есть полтора года, чтобы выйти замуж за Григория.
"Женщинам придется постараться, ведь на то, чтобы снова отвести его в ЗАГС, есть всего полтора года. Психологически мужчину легче женить, когда он в периоде после развода. У него еще есть привычка быть женатым, когда за ним ухаживают, заботятся", – заключила Сябитова.
Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана. После того, как Анна подала на развод, у певца начались проблемы со здоровьем. Он пережил гипертонический криз и на одни сутки лег в больницу.
В социальных сетях Лепс после развода написал: "Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше".
Многие звезды поддержали певца, но не обошлось и без критики. Так, Лера Кудрявцева заявила, что разрыв долгих отношений у мужчин становится "доброй традицией".
20 декабря, 15:43ШоубизЛепс и Шаплыкова развелись