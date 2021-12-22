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Шоубиз
https://ria.ru/20211222/syabitova-1764871579.html
"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса
"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса - РИА Новости, 22.12.2021
"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса
Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса. Сваха отметила, что в России у него не будет недостатка в женском внимании. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:29
2021-12-22T12:29
шоубиз
знаменитости
григорий лепс
роза сябитова
лера кудрявцева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса. Сваха отметила, что в России у него не будет недостатка в женском внимании.В комментарии порталу Teleprogramma.pro сваха добавила, что после развода все же необходимо какое-то время, чтобы "прийти в себя". Роза отметила, что у претенденток на сердце певца есть полтора года, чтобы выйти замуж за Григория.Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана. После того, как Анна подала на развод, у певца начались проблемы со здоровьем. Он пережил гипертонический криз и на одни сутки лег в больницу.В социальных сетях Лепс после развода написал: "Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше".Многие звезды поддержали певца, но не обошлось и без критики. Так, Лера Кудрявцева заявила, что разрыв долгих отношений у мужчин становится "доброй традицией".
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знаменитости, григорий лепс, роза сябитова, лера кудрявцева, шоу-бизнес
12:29 22.12.2021
 
"Мужчина до смерти жених": Сябитова прокомментировала развод Лепса

Сябитова высоко оценила шанс новых отношений у Лепса после развода

© Фото : из личного архива Розы СябитовойРоза Сябитова
Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : из личного архива Розы Сябитовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Роза Сябитова прокомментировала развод Григория Лепса. Сваха отметила, что в России у него не будет недостатка в женском внимании.

"У нас есть такая традиция в России, что мужчина до смерти жених. Так что возрастная категория не влияет, он всегда будет козырным женихом. В РФ успешным считается мужчина, который выглядит состоятельным, является таким и плюс бойцовские качества. А у Лепса всего этого достаточно", – отметила Сябитова.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro сваха добавила, что после развода все же необходимо какое-то время, чтобы "прийти в себя". Роза отметила, что у претенденток на сердце певца есть полтора года, чтобы выйти замуж за Григория.

"Женщинам придется постараться, ведь на то, чтобы снова отвести его в ЗАГС, есть всего полтора года. Психологически мужчину легче женить, когда он в периоде после развода. У него еще есть привычка быть женатым, когда за ним ухаживают, заботятся", – заключила Сябитова.

Лепс и Анна Шаплыкова развелись после 20 лет брака. Пара узаконила свои отношения в 2000-м году. Бывшие супруги воспитывают троих детей – Еву, Николь и Ивана. После того, как Анна подала на развод, у певца начались проблемы со здоровьем. Он пережил гипертонический криз и на одни сутки лег в больницу.
В социальных сетях Лепс после развода написал: "Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше".
Многие звезды поддержали певца, но не обошлось и без критики. Так, Лера Кудрявцева заявила, что разрыв долгих отношений у мужчин становится "доброй традицией".
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 15:43Шоубиз
Лепс и Шаплыкова развелись
 
ШоубизЗнаменитостиГригорий ЛепсРоза СябитоваЛера КудрявцеваШоу-бизнес
 
 
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