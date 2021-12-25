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"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции

"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции - РИА Новости, 25.12.2021

"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции

Более 10% новых случаев коронавируса в густонаселенных провинциях Турции приходятся на штамм "омикрон", заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T23:55

2021-12-25T23:55

2021-12-25T23:55

распространение коронавируса

в мире

юар

европа

турция

воз

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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АНКАРА, 25 дек – РИА Новости. Более 10% новых случаев коронавируса в густонаселенных провинциях Турции приходятся на штамм "омикрон", заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа."Вариант "омикрон" начал распространяться в нашей стране вслед за Европой. Им вызваны более 10% новых случаев, наблюдаемых в наших густонаселенных провинциях. Новая ситуация сделала бустерную дозу еще более важной. Тем, у кого после прививки прошло более трех месяцев, следует усилить эффективность вакцины", — написал Коджа в Twitter.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

юар

европа

турция

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в мире, юар, европа, турция, воз, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса