https://ria.ru/20211225/omikron-1765461027.html

Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2021

Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID-19

Специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T12:41

2021-12-25T12:41

2021-12-25T12:54

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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омикрон-штамм коронавируса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек – РИА Новости. Специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в субботу посетил новый Донской инфекционный центр."Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения (коронавируса), вызванного штаммом "омикрон", лекарственных препаратов... Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом", - сказал Мурашко. Он отметил, что часть позиций уже согласована.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211225/omikron-1765455827.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса