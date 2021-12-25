https://ria.ru/20211225/omikron-1765461027.html
Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2021
Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID-19
Специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T12:41
2021-12-25T12:41
2021-12-25T12:54
распространение коронавируса
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек – РИА Новости. Специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в субботу посетил новый Донской инфекционный центр."Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения (коронавируса), вызванного штаммом "омикрон", лекарственных препаратов... Видим, что нужно будет изменить определенные подходы. Вчера работала уже комиссия экспертов Минздрава, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом", - сказал Мурашко. Он отметил, что часть позиций уже согласована.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:41 25.12.2021 (обновлено: 12:54 25.12.2021)
Минздрав разработает новые рекомендации по лечению COVID-19
Минздрав разработает новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного "омикроном"