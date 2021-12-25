https://ria.ru/20211225/omikron-1765458580.html
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах - РИА Новости, 25.12.2021
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T12:18
2021-12-25T12:18
2021-12-25T16:44
распространение коронавируса
общество
юар
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек — РИА Новости. Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в субботу посетил новый Донской инфекционный центр.По его словам, установлено, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем предыдущие штаммы. "Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая", — сказал Мурашко.Он напомнил, что новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/omikron-1765456107.html
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общество, юар, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:18 25.12.2021 (обновлено: 16:44 25.12.2021)
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Глава Минздрава Мурашко: диагностика COVID-19 в детских коллективах стала важной задачей