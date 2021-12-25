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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211225/omikron-1765458580.html
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах - РИА Новости, 25.12.2021
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах
Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T12:18
2021-12-25T16:44
распространение коронавируса
общество
юар
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек — РИА Новости. Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в субботу посетил новый Донской инфекционный центр.По его словам, установлено, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем предыдущие штаммы. "Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая", — сказал Мурашко.Он напомнил, что новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://radiosputnik.ria.ru/20211225/omikron-1765456107.html
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общество, юар, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:18 25.12.2021 (обновлено: 16:44 25.12.2021)
 
Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

Глава Минздрава Мурашко: диагностика COVID-19 в детских коллективах стала важной задачей

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек — РИА Новости. Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в субботу посетил новый Донской инфекционный центр.
По его словам, установлено, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем предыдущие штаммы. "Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая", — сказал Мурашко.
Он напомнил, что новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
11:56В России
Мурашко: внутри страны уже отмечены случаи заражения омикрон-штаммом
 
Распространение коронавирусаОбществоЮАРВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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