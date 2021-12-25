https://ria.ru/20211225/omikron-1765458580.html

Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах - РИА Новости, 25.12.2021

Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T12:18

2021-12-25T12:18

2021-12-25T16:44

распространение коронавируса

общество

юар

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек — РИА Новости. Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за штамма "омикрон", сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который в субботу посетил новый Донской инфекционный центр.По его словам, установлено, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем предыдущие штаммы. "Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая", — сказал Мурашко.Он напомнил, что новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://radiosputnik.ria.ru/20211225/omikron-1765456107.html

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