https://ria.ru/20211225/krushenie-1764902755.html

Крушение самолета Ту-154 над Черным морем (2016)

Крушение самолета Ту-154 над Черным морем (2016) - РИА Новости, 25.12.2021

Крушение самолета Ту-154 над Черным морем (2016)

Военно-транспортный самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 года в 5.27 мск после взлета с аэродрома Сочи, находящегося в городском... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T00:10

2021-12-25T00:10

2021-12-25T00:10

справки

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

межгосударственный авиационный комитет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ту-154

хмеймим

россия

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Военно-транспортный самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение 25 декабря 2016 года в 5.27 мск после взлета с аэродрома Сочи, находящегося в городском районе Адлер. Самолет выполнял плановый перелет по маршруту Москва – Хмеймим (Латакия, Сирийская Арабская Республика).На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, багаж пассажиров и 150 килограммов груза (продукты питания и медикаменты). По информации Минобороны России, грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств, указанным воздушным судном не перевозилось.В результате авиакатастрофы все 92 человека погибли. Среди пассажиров самолета были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телеканалов (Первого канала, телеканала "Звезда", НТВ).Елизавета Глинка везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.Артисты Академического дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова должны были выступить в Сирии перед российскими солдатами и офицерами. Среди погибших художественный руководитель коллектива народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов, заместитель начальника ансамбля Андрей Сонников, главный хормейстер Константин Майоров, пять солистов. В общей сложности, ансамбль потерял почти половину творческого состава.26 декабря 2016 года был объявлен днем траура в Российской Федерации в связи с авиакатастрофой Ту-154 под Сочи. Самолет, следовавший с подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию, должен был совершить дозаправку в Моздоке. Однако из-за непогоды Ту-154 направили в Сочи. По прибытии в аэропорт Адлер, самолет был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ России и военнослужащими Минобороны России.Экипаж был готов к выполнению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетных задач. Командир экипажа майор Роман Волков имел налет около четырех тысяч часов, на данном типе самолета – полторы тысячи часов. В 5.25 по московскому времени Ту-154 взлетел с аэродрома Адлер, в 5.27 самолет пропал с радаров. Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который стал свидетелем крушения Ту-154, рассказал, что перед катастрофой самолет летел на небольшой скорости с "неестественно задранным вверх носом". Пограничник находился на катере в Черном море. По его словам, самолет, вместо того чтобы набирать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собираясь сесть, и в следующее мгновение задел поверхность воды хвостом, который при ударе отвалился. Максимальная высота, на которую поднялся самолет, составила около 250 метров, а его скорость была в пределах 360-370 километров в час. К поиску потерпевшего крушение воздушного судна были привлечены все поисково-спасательные службы министерства обороны и других федеральных ведомств. Всего в поисковой операции принимали участие более 3,6 тысяч человек и свыше 500 единиц техники, в том числе 45 плавсредств, 15 самолетов, 16 вертолетов и беспилотные летательные аппараты. Это силы и средства МЧС России, Минобороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края. В поисковой операции были задействованы глубоководные робототехнические комплексы. Оказывалась психологическая поддержка и медицинская помощь семьям погибших.Обломки самолета Ту-154 и останки погибших были обнаружены водолазами на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна на дне Черного моря на глубине около 70 метров. Акустическими средствами в данном месте был определен радиус их разброса, который составлял около 500 метров.Основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера была завершена 29 декабря 2016 года. Спасатели подняли на поверхность все основные фрагменты разбившегося самолета.Полностью поисковые работы в акватории Черного моря на месте крушения Ту-154 завершились только весной 2017 года.Более половины жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем были похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. После завершения похорон на захоронения погибших был установлен памятный камень. https://ria.ru/20170116/1485783056.htmlВ 2019 году мемориал жертвам авиакатастрофыБолее половины жертв крушения самолета Ту-154 над Черным морем были похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. После завершения похорон на захоронения погибших был установлен памятный камень. установили в центре Адлера, в сквере на набережной реки Мзымта, рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Он был создан родными погибших с помощью меценатов, в виде почти двухметровой открытой книги, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. По факту крушения Ту-154 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование крушения Ту-154. По его поручению уголовное дело для дальнейшего расследования было передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Вопросами, связанными с установлением причин катастрофы, занималась техническая комиссия министерства обороны. В ее состав вошли, кроме военных, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна "Туполев". К расследованию катастрофы также были привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база научно-технического центра Межгосударственного авиационного комитета.В начале расследования авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий данного происшествия. ФСБ называла основными версиями: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, не нашли. Бортовые самописцы, поднятые из воды, позволили сократить число версий случившегося вдвое.Комиссия не выявила нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, не было установлено никаких нарушений правил заправки самолета в аэропорту Сочи. Экспертизы не выявили ни одного фактора, который мог свидетельствовать о теракте или обстреле с земли.По результатам расследования было установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном. Срок следствия по уголовному делу по факту авиационной катастрофы несколько раз продлевался. 19 декабря 2019 года представитель потерпевших адвокат Игорь Трунов сообщил, что следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи. По словам юриста, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а само постановление об этом составляет государственную тайну. С жалобой на решение суда о прекращении уголовного дела обратились родственники погибших. В апреле 2020 года Мосгорсуд отменил решение районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе. Дело направлено в Хамовнический суд на новое рассмотрение. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), межгосударственный авиационный комитет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ту-154, хмеймим, россия