https://ria.ru/20211216/lenta-1763993328.html

"Лента" купит сеть "Утконос"

"Лента" купит сеть "Утконос" - РИА Новости, 16.12.2021

"Лента" купит сеть "Утконос"

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, приобретает сеть "Утконос", базовая цена сделки составляет 20 миллиардов рублей, а ее закрытие... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T10:42

2021-12-16T10:42

2021-12-16T11:56

экономика

лента (сеть магазинов)

россия

утконос

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, приобретает сеть "Утконос", базовая цена сделки составляет 20 миллиардов рублей, а ее закрытие ожидается в следующем году, сообщается на сайте компании."Лента" приобретает "Утконос" для создания одной из лидирующих платформ в сегменте e-grocery в России ... Базовая цена сделки составляет 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит ей увеличить долю в сегменте онлайн-продаж, а также приобрести уникальные компетенции и лояльную клиентскую базу.Поскольку закрытие сделки запланировано на следующий год, прогноз на 2021 год остается неизменным, отмечает "Лента". При этом прогноз на 2022 год вместе с объявлением результатов четвертого квартала и 2021 финансового года компания представит в феврале.Сделка будет осуществлена в форме приобретения 100% доли в ООО "Новый Импульс-50" у ООО "Севергрупп" и профинансирована за счет допвыпуска акций МКПАО "Лента" и их размещения путем закрытой подписки в пользу "Севергрупп". В свою очередь "Севергрупп" приняло на себя обязательство по оплате уставного капитала "Ленты" в размере 20 миллиардов рублей; другие акционеры имеют преимущественное право приобретения акций допвыпуска, цена подписки - 1 087 рублей. Допэмиссия подлежит одобрению на внеочередном собрании акционеров 11 февраля 2022 года.Вся доля участия в капитале ООО "Новый Импульс-50", по условиям соглашения, будет передана "Ленте" до конца первой недели февраля 2022 года. Объединенное онлайн подразделение получит название Lenta-U, должность гендиректора после завершения сделки займет Дэнни Перекальски, который в настоящее время является генеральным директором "Утконоса"."Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец сентября компания управляла 674 магазинами: 255 гипермаркетами и 419 супермаркетами. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера."Утконос Онлайн" - одна из крупнейших компаний на российском рынке интернет-торговли продуктами. В 2020 году "Утконос" увеличил продажи на 66% по сравнению с предыдущим годом - до 16,4 миллиарда рублей. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает 57 тысяч товарных позиций. Владельцем "Утконоса" является компания "Севергрупп" Алексея Мордашова.

https://ria.ru/20211020/ekonomika-1755470319.html

https://ria.ru/20210722/magaziny-1742410976.html

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экономика, лента (сеть магазинов), россия, утконос