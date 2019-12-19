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СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
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РИА Новости

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

15:02 19.12.2019 (обновлено: 15:31 19.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОбломки упавшего самолета Минобороны РФ Ту-154 на территории сочинского аэропорта
Обломки упавшего самолета Минобороны РФ Ту-154 на территории сочинского аэропорта
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
Адвокат отметил, что его клиенты получили соответствующие уведомления. По словам юриста, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а само постановление об этом составляет государственную тайну.
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Комментарием СК РИА Новости пока не располагает.
Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил безопасности. Как отметил Трунов, следователи проверяли версию о вине пилота.
Кроме того, защита добивалась возбуждения дела о халатности наземных служб, а также пыталась увеличить сумму компенсаций родственникам до двух миллиардов рублей.

Крушение Ту-154

Утром 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Министерства обороны, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.
Погибли все находившиеся на борту 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В числе жертв трагедии — 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, восемь военных и двое госслужащих.
Как заявил в конце декабря 2016 года член госкомиссии, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения, затем их количество уменьшилось вдвое.
ФСБ сообщало, что основные версии катастрофы: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность.
Команда фонда Справедливая помощь, 2009 год
25 декабря 2018, 08:00Специальный репортаж
"Нет вздохов. И жалоб нет". Два года без Доктора Лизы
8105421299
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Расследование крушения Ту-154 в СочиТу-154Следственный комитет РФСочиРоссияПроисшествия
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