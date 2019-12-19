СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.

Адвокат отметил, что его клиенты получили соответствующие уведомления. По словам юриста, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, а само постановление об этом составляет государственную тайну.

Комментарием СК РИА Новости пока не располагает.

Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил безопасности. Как отметил Трунов, следователи проверяли версию о вине пилота.

Кроме того, защита добивалась возбуждения дела о халатности наземных служб, а также пыталась увеличить сумму компенсаций родственникам до двух миллиардов рублей.

Крушение Ту-154

Утром 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Министерства обороны, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи.

Погибли все находившиеся на борту 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.

В числе жертв трагедии — 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, восемь военных и двое госслужащих.

Как заявил в конце декабря 2016 года член госкомиссии, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения, затем их количество уменьшилось вдвое.