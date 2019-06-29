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РИА Новости

В Сочи открыли мемориал погибшим при крушении Ту-154

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Преображенского полка возлагают цветы к мемориалу жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года в Сочи
Военнослужащие Преображенского полка возлагают цветы к мемориалу жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Преображенского полка возлагают цветы к мемориалу жертвам катастрофы Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года в Сочи
СОЧИ, 29 июн - РИА Новости. Родственники погибших в авиакатастрофе над Черным морем 2016 года вместе с представителями министерства обороны и Сирийской Арабской республики открыли в Сочи памятную стелу.
Новый мемориал, созданный родными погибших с помощью меценатов, в виде почти двухметровой открытой книги, на страницах которой изображён самолёт и перечислены имена жертв трагедии, появился в центре Адлера. Он установлен в сквере на набережной реки Мзымта рядом с памятниками солдатам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее планировалось, что открытие стелы в память о жертвах авиакатастрофы пройдет 25 декабря 2019 года – в третью годовщину трагедии. Однако позже родственники погибших и общественность попросили о переносе даты.
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"Глубоко символично, что сегодня на площади героев Адлера, на аллее славы мы открываем памятную стелу нашим боевым товарищам, коллегам, родным и близким, тем, кто, имея служебное задание, летел на этом самолете. Стела, которую мы открываем, будет напоминать об этих людях, об их нереализованных планах, об их несбывшихся мечтах, о том, что они могли бы ещё сделать. Надеюсь, что память о наших боевых товарищах родных и близких будет долго в наших сердцах", - обратился к участникам церемонии заместитель командующего войсками Южного военного округа по военно-политической работе, генерал-майор Владимир Жаров.
Соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы над Черным морем выразил глава Сочи Анатолий Пахомов и представители Сирии, которые прибыли на церемонию специальным бортом Министерства обороны РФ вместе с родственниками погибших пассажиров и медицинскими служащими Минобороны.
"Мы отдаем долг памяти пассажирам, которые погибли во время крушения российского авиалайнера Ту-154 над городом Сочи в Черном море. Гибель российских граждан стала личной трагедией как для семей погибших, так и для российского и сирийского народов. Позвольте мне выразить свою признательность и благодарность всем воинам-победителям российской армии, которые вместе с бойцами сирийской арабской армии с честью и достоинством выполняют свой воинский долг в борьбе против международного терроризма и заговора западных держав. Кровь российских героев, в том числе жертв крушения самолёта ТУ-154 является маяком чести и воли россиян и сирийцев во имя защиты родины. С благодарностью мы склоняем головы перед героями и членами их семей", - заявил на церемонии посол Сириив России Риад Хаддад.
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Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.
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Елизавета ГлинкаОбщество
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