Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
Премьер Армении Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в 2016 году армянская сторона получила катастрофические предложения в переговорах по Карабаху.
"В 2016 году сопредседателями были представлены три пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Но трагедия не в этом… никто не говорит, что вопрос уточнения временного статуса Нагорного Карабаха, согласно этому переговорному содержанию, был перенесен в Совет Безопасности ООН", - сказал Пашинян.
Пашинян отметил, что в этом случае решение Совета безопасности ООН было предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенность границ. "Вот эта катастрофа произошла в переговорном процессе в 2016 году", - отметил премьер.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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