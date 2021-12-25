https://ria.ru/20211225/katastrofa-1765431239.html

Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году

Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году - РИА Новости, 25.12.2021

Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в 2016 году армянская сторона получила катастрофические предложения в переговорах по Карабаху. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T00:37

2021-12-25T00:37

2021-12-25T00:37

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армения

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обсе

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в 2016 году армянская сторона получила катастрофические предложения в переговорах по Карабаху.По его словам, в течение всего переговорного процесса армянская сторона стремилась оставить окончательное решение проблемы за Минской группой ОБСЕ, а в 2016 году параметры решения проблемы перешли в СБ ООН.Пашинян отметил, что в этом случае решение Совета безопасности ООН было предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенность границ. "Вот эта катастрофа произошла в переговорном процессе в 2016 году", - отметил премьер.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211215/razminirovanie-1763770597.html

армения

нагорно-карабахская республика

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