В МИД прокомментировали обучение ВСУ западными инструкторами
Дипломат Полищук: западные инструкторы тренируют ВСУ, что нарушает минские соглашения
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки. Это прямо нарушает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники. Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе", - сказал Полищук.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. Позднее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что инструкторы из США, Великобритании и Канады действительно занимаются подготовкой украинских силовиков для участия в военной операции в Донбассе.
Как заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, В Донбассе возможна провокация Киева с химическим оружием в Донбассе, местом которой может стать место массового скопления людей, а сама она пройдет по образцу "Белых касок" в Сирии, в произошедшем же обвинят Россию и самопровозглашенные республики. По его словам, опыт у западных спецслужб "в организации подобных провокаций богатый".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.