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В МИД прокомментировали обучение ВСУ западными инструкторами
В МИД прокомментировали обучение ВСУ западными инструкторами - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД прокомментировали обучение ВСУ западными инструкторами
Инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе, заявил в интервью... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:00
2021-12-24T12:00
в мире
киев
оон
сирия
сергей шойгу
снг
нато
владислав бердичевский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 4 тысячи из США."Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки. Это прямо нарушает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники. Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе", - сказал Полищук.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. Позднее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что инструкторы из США, Великобритании и Канады действительно занимаются подготовкой украинских силовиков для участия в военной операции в Донбассе.Как заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, В Донбассе возможна провокация Киева с химическим оружием в Донбассе, местом которой может стать место массового скопления людей, а сама она пройдет по образцу "Белых касок" в Сирии, в произошедшем же обвинят Россию и самопровозглашенные республики. По его словам, опыт у западных спецслужб "в организации подобных провокаций богатый".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211224/polischuk-1765082268.html
https://ria.ru/20211224/nato-1765272284.html
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в мире, киев, оон, сирия, сергей шойгу, снг, нато, владислав бердичевский, россия, алексей полищук
12:00 24.12.2021
 
В МИД прокомментировали обучение ВСУ западными инструкторами

Дипломат Полищук: западные инструкторы тренируют ВСУ, что нарушает минские соглашения

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные инструкторы прибыли на Украину
Американские военные инструкторы прибыли на Украину - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 4 тысячи из США.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
10:00
Алексей Полищук: НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России
"Западные инструкторы тренируют украинских военных, учат ведению наступательных действий, в том числе в условиях городской застройки. Это прямо нарушает "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года, согласно которому из страны, напротив, должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники. Такая линия западных стран негативно влияет на урегулирование конфликта в Донбассе", - сказал Полищук.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. Позднее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что инструкторы из США, Великобритании и Канады действительно занимаются подготовкой украинских силовиков для участия в военной операции в Донбассе.
Как заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, В Донбассе возможна провокация Киева с химическим оружием в Донбассе, местом которой может стать место массового скопления людей, а сама она пройдет по образцу "Белых касок" в Сирии, в произошедшем же обвинят Россию и самопровозглашенные республики. По его словам, опыт у западных спецслужб "в организации подобных провокаций богатый".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Читайте полный текст интервью >>
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:28
Учения НАТО на Украине имеют антироссийскую направленность, заявили в МИД
 
В миреКиевООНСирияСергей ШойгуСНГНАТОВладислав БердичевскийРоссияАлексей Полищук
 
 
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