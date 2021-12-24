https://ria.ru/20211224/ukraina-1765274122.html
США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021
США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
США и их союзники военным освоением Украины и черноморского региона создают непосредственную угрозу России и подрывают стабильность в мире, заявил в интервью... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:38
2021-12-24T09:38
2021-12-24T09:38
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США и их союзники военным освоением Украины и черноморского региона создают непосредственную угрозу России и подрывают стабильность в мире, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Военным освоением Украины и черноморского региона США и их союзники по НАТО создают непосредственную угрозу безопасности нашей страны и подрывают стратегическую стабильность в регионе и мире", - сказал Полищук.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. Позднее депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил, что инструкторы из США, Великобритании и Канады действительно занимаются подготовкой украинских силовиков для участия в военной операции в Донбассе.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американские военные продолжат полеты над Черным морем и операции там, где это позволяет международное право.В проекте соглашения о гарантиях безопасности, представленных Россией, РФ предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
https://ria.ru/20211224/nato-1765272284.html
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в мире, сша, снг, нато, министерство обороны сша, балтийское море, джон кирби, владислав бердичевский, россия, алексей полищук
США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
Дипломат Полищук заявил, что США военным освоением Украины создают угрозу России