https://ria.ru/20211224/sovfed-1765285802.html
Совфед ратифицировал конвенцию о помощи по семейным и уголовным делам
Совфед ратифицировал конвенцию о помощи по семейным и уголовным делам - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед ратифицировал конвенцию о помощи по семейным и уголовным делам
Совет Федерации ратифицировал в пятницу на заседании конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:59
2021-12-24T10:59
2021-12-24T10:59
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в пятницу на заседании конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.Документ был подписан в 2002 году Азербайджаном, Молдавией, Арменией, Россией, Белоруссией, Таджикистаном, Грузией, Казахстаном, Киргизией и Украиной.Документ призван обеспечить гражданам каждой из договаривающихся сторон и другим лицам, проживающим на их территориях, надежную правовую защиту личных, имущественных и неимущественных прав на территориях всех стран.Конвенция направлена на развитие сотрудничества в области оказания учреждениями юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, применяется по отношению и к юридическим лицам.
https://ria.ru/20211118/konventsiya-1759684358.html
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политика, грузия, армения, совет федерации рф, россия
Совфед ратифицировал конвенцию о помощи по семейным и уголовным делам
Совфед ратифицировал конвенцию о помощи по гражданским, семейным и уголовным делам