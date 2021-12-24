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Алексей Русских: опираюсь на мнения людей, но решение – за мной

Алексей Русских: опираюсь на мнения людей, но решение – за мной - РИА Новости, 24.12.2021

Алексей Русских: опираюсь на мнения людей, но решение – за мной

О новых мерах по ускорению развития экономики и социальной сферы Ульяновской области, а также об итогах уходящего года РИА Новости рассказал губернатор региона... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:50

2021-12-24T15:50

2021-12-24T15:50

ульяновская область

интервью

ульяновск

госдума рф

совет федерации рф

алексей русских

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О новых мерах по ускорению развития экономики и социальной сферы Ульяновской области, а также об итогах уходящего года РИА Новости рассказал губернатор региона Алексей Русских.— Алексей Юрьевич, вы возглавили регион совсем недавно - в апреле. Как восприняли назначение, каким было знакомство с Ульяновской областью?— Ульяновская область сразу произвела на меня самые хорошие впечатления. Здесь очень много умных и талантливых людей, которые искренне радеют о будущем края. Конечно, есть над чем работать и куда стремиться. В этом вижу миссию свою и своей команды. Оказанное президентом и жителями региона доверие – это вызов и серьезный стимул идти вперед.— В каком состоянии "приняли хозяйство", каковы были ваши первые шаги на посту?— Еще в статусе исполняющего обязанности губернатора посетил каждый муниципалитет, встретился с жителями. Для меня было важно понять, насколько действия органов власти соответствуют запросам людей. Синхронизировав эти составляющие, я и строил программу действий.Регион имеет ряд застарелых проблем: низкий уровень благосостояния, не отвечающая современным требованиям система водоснабжения, слабо развитая дорожная инфраструктура, изношенный жилой фонд, низкий уровень газификации, оползни на волжских берегах.В своей предвыборной программе я обозначил главную задачу: повышение уровня жизни людей и создание комфортных условий для работы и жизни. Эта масштабная задача не может решиться сиюминутно. Ключевой критерий благосостояния – уровень зарплаты. И здесь ситуация плачевная. По этому параметру область плетется в хвосте субъектов РФ. Это порождает отток трудоспособного населения. Прежде всего, уезжает активная и креативная молодежь.Задачу повышения зарплат в условиях рыночной экономики мы не можем решить в приказном порядке, поэтому ведем постоянные переговоры с работодателями. Уже заключено более 1,6 тысячи соглашений о росте оплаты труда, их действие распространяется более, чем на 56 тысяч сотрудников. Власти региона продолжают работу над тем, чтобы рост зарплат ощутили во всех отраслях и всех уголках области.Летом мы столкнулись с масштабной проблемой водоснабжения, особенно в правобережной части Ульяновска, Сенгилеевском и Ульяновском районах. В ряде случаев нам удалось решить проблему уже в этом году: на областную программу "Чистая вода" была выделена беспрецедентная сумма – почти полмиллиарда рублей. На них отремонтировали 46 водозаборов в 40 населенных пунктах, установили 60 водонапорных башен. Заменили более 110 километров наиболее аварийных участков водопроводных сетей в 98 населенных пунктах. Это застарелая проблема, на решение которой нужно много сил.Еще один вопрос – борьба с оползнями. О разрушении волжского склона в Ульяновске мы рассказали главе правительства РФ в ходе его визита в область в июне – он обещал помочь. Уже есть техзадание и проект сметы на противооползневые работы – документы в Главгосэкспертизе России. Дальше – сами работы, водоотведение, строительство ливневок, берегоукрепление, обустройство набережной.В целом в этом году мы получили большую федеральную поддержку для реализации ряда проектов в сфере и дорожной инфраструктуры, и жилищного строительства, и экологии.— Ваш послужной список говорит о том, что вы компетентны во многих сферах: экономика, инвестиции, земельные отношения, строительство, транспорт. Как расставляете приоритеты в решении проблем региона?— Работа в Госдуме и Совете Федерации научила погружаться в курируемые сферы, расставлять приоритеты, а также быть лоббистом. За плечами у меня также управленческий опыт в реальном секторе экономики. Это позволяет более широко смотреть на спектр задач, стоящих перед главой региона. Расстановка приоритетов – это универсальный принцип тайм-менеджмента, любого планирования и управления. Я не терплю опозданий, малейшего несоблюдения сроков.— Губернатору нужно быть вездесущим. Вы сами решаете, где вам быть, на что реагировать. Или это работа вашей команды, в первую очередь?— Я командный игрок, поэтому все решения, которые мы принимаем, открыто обсуждаются. В споре рождается истина. Но окончательное решение – за мной, как и ответственность за него. Ко всем претендентам на включение в мою команду я предъявляю ряд требований: высокий уровень компетенций, работоспособность, коммуникабельность и тактичность. Конечно, в работе опираюсь на мнения людей, поэтому обязательный пункт поездок в муниципалитеты – это встречи с жителями, обсуждение волнующих их проблем.— Вы обещали до конца года произвести структурные изменения кабинета министров…— Изменения уже есть. Это необходимо для повышения эффективности работы управленческого аппарата, систематизации ряда процессов для соответствия задачам и вызовам. В частности, создается министерство имущественных и земельных отношений, потому что собственность большая, но она разобрана по министерствам, и необходимых специалистов по управлению нет. Будем создавать Минцифры – цифровизация сегодня является одним из драйверов развития региона. При этом, подчеркну, чиновников больше не станет. Наоборот, мы сокращаем персонал, в том числе, управленческий. Например, в структуре аппарата сейчас ряд ставок руководителей вакантны и при формировании нового штатного расписания они будут сокращены. Только благодаря этим мероприятиям мы сэкономим для бюджета более семи миллионов рублей.Сейчас мы завершаем формирование нового кабмина. Параллельно ведем работу по оптимизации подведомственных учреждений: надо повысить управляемость, ликвидировав дублирующие функции, и выйти на экономию средств, которые пойдут на развитие региона. Опираться будем в основном на местные кадры. Костяк команды остается. Ряд зампредов и министров регионального правительства уже переназначены. Несколько человек приехали со мной. Считаю, они органично вписались в существующую структуру и глубоко погрузились в курируемые отрасли. Уверен, до конца года сформируется эффективная и крепкая управленческая команда.— Финал года – время утверждения бюджета и планов на будущее. Что не только задумано, но и утверждено для реализации в будущем году?— Все задачи здесь не перечислишь, поэтому сделаю акцент на пяти ключевых направлениях. Первое – устойчивый рост доходов населения. В большинстве отраслей экономики региона уровень зарплаты не дотягивает до двух МРОТ. Провели исследование: 5,6% работников региона относятся к бедным - у них зарплата ниже МРОТ, 33,2% - к малооплачиваемым, 31,9% - к оплачиваемым ниже среднего, и только 6,8% - к высокооплачиваемой категории. Как я уже говорил, для решения проблемы работаем с предприятиями над увеличением зарплат. И помогаем бизнесу создавать новые рабочие места. На меры по стимулированию занятости, легализации труда и зарплат, обновление основных фондов и рост производительности труда, стимулирование инвестдеятельности, мы выделили 200 миллионов рублей. Мы называем это "государственные инвестиции в бизнес". Регион продолжает вкладывать средства в "точки роста" – в инфраструктуру ПОЭЗ "Ульяновск", индустриального парка "Заволжье", в проектирование объектов ТОСЭР "Инза" и ТОСЭР "Димитровград". В течение двух лет планируется направить на развитие инвестиционной инфраструктуры не менее 4,5 миллиардов рублей.К слову, в 2022 году на этап строительства выйдут семь проектов с общим объемом инвестиций порядка 10,5 миллиардов рублей, что даст региону более 600 рабочих мест. Перед всеми потенциальными инвесторами мы ставим обязательное условие: конкурентный уровень зарплат.Второе направление, которое необходимо упомянуть, – масштабная модернизация учреждений здравоохранения всех уровней. По нацпроекту "Здравоохранение" в этом году провели ремонт в 8 детских и 12 взрослых медучреждениях. Девять новых ФАПов построили, остальные на этапе строительства. И, конечно, основные усилия в отрасли были направлены на борьбу с коронавирусом.Добавлю, что в завершающемся году мы оснастили самым современным оборудованием 95% детских поликлиник региона. К 2023 году будут отремонтированы семь стационарных отделений, модернизировано ключевое детское медучреждение – Ульяновская областная детская клиническая больница имени Горячева. В общей сложности, намечен ремонт 20 медорганизаций, в основном, стационарного звена. Уже закуплены оборудование и мебель. Значимым событием станет строительство детского инфекционного корпуса в рамках нацпроекта "Здравоохранение".Вообще же, за пять лет планируется построить 47 объектов здравоохранения, в том числе ФАПы. Будет модернизирован региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения трех больниц. До 2023 года откроется Центр амбулаторной помощи для онкобольных, что повысит ее доступность, а главное, обеспечит раннюю диагностику.Третье – это обновление инфраструктуры образования и сферы культуры. В 2022 году начинаем капремонт сразу шести школ – по новой федеральной программе. Для 24 муниципальных учреждений культуры, где тоже запланирован ремонт, будут приобретены музыкальные инструменты, спецоборудование и постановочные средства.Не менее важная часть работы областного правительства - комплексное развитие сельских территорий, где проживает 40% населения. Из них больше половины – с низкими доходами. То есть борьба с бедностью для области имеет "сельское измерение". Качество жизни на селе остается низким – по всему: бытовой комфорт, качество образования и медпомощи, социальная обустроенность. И этот разрыв очень обиден на фоне многолетних успехов ульяновского АПК и вкладе сельчан в ВРП.На селе необходимо развитие кооперации, а также поддержка малого агробизнеса – такая программа в области есть. Планируется создать несколько "особых экономических зон" в сельских поселениях, резиденты которых будут обеспечивать жителей рабочими местами с достойной зарплатой. Развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение качественной чистой водой, газификация – тоже ключевые задачи. И в будущем году запланировано много работ по этим направлениям.Наконец, пятое, связанное с предыдущим, направление – это поддержка регионального агропрома. В приоритете – повышение эффективности растениеводства, обновление парка техники, выплата субсидий на прирост производства молока и мяса, увеличение глубины переработки продукции АПК. В целом областная поддержка отрасли составит чуть менее четырех миллиардов рублей. Взамен мы ждет от АПК налогов не ниже 20 миллиардов рублей. То есть на один бюджетный рубль АПК возвращает налогов в пять раз больше.— Какие итоги года хотели бы выделить? Чем и вы, и жители Ульяновской области можете гордиться?— Выход на допандемийный уровень и восстановление экономики – главная цель любого региона, и Ульяновская область не исключение. Индекс промпроизводства в регионе за 10 месяцев года превысил среднероссийский (105%) и составил 122% относительно аналогичного периода прошлого года. Это лучший показатель по Приволжскому федеральному округу. Особо значимый рост наблюдается в обрабатывающей промышленности. Большая часть ее отраслей вернулась к доковидным объемам производства, а треть – даже демонстрирует рост относительно 2019 года. Это, например, металлургия, производство одежды, напитков, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, машин и оборудования. Местные товаропроизводители достигли успехов и в электронной торговле – объемы продаж бьют рекорды.По итогам года в эксплуатацию введено 12 проектов с общим объемом инвестиций свыше 6,1 миллиарда рублей, создано более тысячи рабочих мест. К строительству производственных объектов в этом году приступило девять инвесторов с проектами на общую сумму порядка 17,5 миллиардов рублей. Их реализация завершится в период с 2022 по 2024 год. В этом году в регион пришли еще девять проектов с общим объемом вложений свыше 22 миллиардов рублей. Это инвесторы из России, Америки, Турции, Германии.Сегодня годовой внешнеторговый оборот региона составляет более миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 450 миллионов долларов, а объем экспорта вырос на 281 миллион долларов и составил 487 миллионов.Много рекордов и в части финансирования, в том числе, благодаря федеральной поддержке. В частности, область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Объем работ по ремонту дорожного покрытия превысил 600 километров! Про водоснабжение я уже говорил – сделано многое.И завершить наш разговор хочу вновь сферой образования. Открыли в этом году современный детский сад на сто мест в микрорайоне "Новая жизнь". Благодаря нацпроекту "Образование" к началу учебного года модернизировали школу-интернат и спецшколу, закупили мультимедийное и интерактивное оборудование. В рабочем поселке Тереньга открыли школу на 300 мест. В Ульяновске – школьный технопарк "Кванториум", центр цифрового образования детей "IT-куб" и центр "Точка роста", а для педагогов – Центр непрерывного повышения профмастерства. Это значимое событие для всего педагогического сообщества региона.

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ульяновск

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интервью, ульяновск, госдума рф, совет федерации рф, алексей русских