https://ria.ru/20211224/reforma-1765271735.html
В МИД рассказали о надеждах на конституционную реформу в Белоруссии
В МИД рассказали о надеждах на конституционную реформу в Белоруссии - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД рассказали о надеждах на конституционную реформу в Белоруссии
Москва надеется, что конституционная реформа в Белоруссии позволит модернизировать политическое устройство, консолидировать белорусское общество, заявил в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:24
2021-12-24T09:24
2021-12-24T09:24
политика
белоруссия
россия
алексей полищук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737649937_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_6ef9da14382a1bbadda88617ae997825.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва надеется, что конституционная реформа в Белоруссии позволит модернизировать политическое устройство, консолидировать белорусское общество, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Что касается конституционной реформы в Белоруссии, то мы ожидаем, что она позволит модернизировать политическое устройство страны и консолидировать белорусское общество. Власти страны прилагают к этому большие усилия. Делают все, чтобы преобразования осуществлялись в рамках правового поля", - сказал Полищук.По его словам, цветные революции и майданные перевороты ни к чему хорошему не приводят, а их последствия приходится разгребать десятилетиями."Надеемся, что конституционный референдум в Белоруссии пройдет максимально открыто и даст гражданам возможность свободно выразить свою волю. Народ Белоруссии обладает достаточной мудростью, чтобы без подсказок, вмешательства и давления извне определиться в том, куда двигаться дальше", - добавил Полищук.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он
https://ria.ru/20211218/lukashenko-1764364439.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737649937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3372d52cc5467ba709629160ec585534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белоруссия, россия, алексей полищук
В МИД рассказали о надеждах на конституционную реформу в Белоруссии
Дипломат Полищук надеется, что конституционная реформа Белоруссии консолидирует общество
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва
надеется, что конституционная реформа в Белоруссии
позволит модернизировать политическое устройство, консолидировать белорусское общество, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук
.
"Что касается конституционной реформы в Белоруссии, то мы ожидаем, что она позволит модернизировать политическое устройство страны и консолидировать белорусское общество. Власти страны прилагают к этому большие усилия. Делают все, чтобы преобразования осуществлялись в рамках правового поля", - сказал Полищук.
По его словам, цветные революции и майданные перевороты ни к чему хорошему не приводят, а их последствия приходится разгребать десятилетиями.
"Надеемся, что конституционный референдум в Белоруссии пройдет максимально открыто и даст гражданам возможность свободно выразить свою волю. Народ Белоруссии обладает достаточной мудростью, чтобы без подсказок, вмешательства и давления извне определиться в том, куда двигаться дальше", - добавил Полищук.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он