https://ria.ru/20211224/reforma-1765271735.html

В МИД рассказали о надеждах на конституционную реформу в Белоруссии

В МИД рассказали о надеждах на конституционную реформу в Белоруссии - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД рассказали о надеждах на конституционную реформу в Белоруссии

Москва надеется, что конституционная реформа в Белоруссии позволит модернизировать политическое устройство, консолидировать белорусское общество, заявил в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:24

2021-12-24T09:24

2021-12-24T09:24

политика

белоруссия

россия

алексей полищук

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва надеется, что конституционная реформа в Белоруссии позволит модернизировать политическое устройство, консолидировать белорусское общество, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."Что касается конституционной реформы в Белоруссии, то мы ожидаем, что она позволит модернизировать политическое устройство страны и консолидировать белорусское общество. Власти страны прилагают к этому большие усилия. Делают все, чтобы преобразования осуществлялись в рамках правового поля", - сказал Полищук.По его словам, цветные революции и майданные перевороты ни к чему хорошему не приводят, а их последствия приходится разгребать десятилетиями."Надеемся, что конституционный референдум в Белоруссии пройдет максимально открыто и даст гражданам возможность свободно выразить свою волю. Народ Белоруссии обладает достаточной мудростью, чтобы без подсказок, вмешательства и давления извне определиться в том, куда двигаться дальше", - добавил Полищук.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ожидается, что перед референдумом доработанный проект поправок в конституцию Белоруссии еще вынесут на публичное обсуждение, которое может состояться уже в первой половине декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце ноября заявил, что находящаяся за пределами страны оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны, он

https://ria.ru/20211218/lukashenko-1764364439.html

белоруссия

россия

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политика, белоруссия, россия, алексей полищук