https://ria.ru/20211224/kosherbaev-1765303945.html

Ермек Кошербаев: проблем с русским языком в Казахстане нет

Ермек Кошербаев: проблем с русским языком в Казахстане нет - РИА Новости, 24.12.2021

Ермек Кошербаев: проблем с русским языком в Казахстане нет

Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову о том, с чем российская и казахстанская стороны... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:00

2021-12-24T13:00

2021-12-24T13:50

интервью

казахстан

ермек кошербаев

россия

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Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дмитрию Виноградову о том, с чем российская и казахстанская стороны подходят к 30-летию установления дипломатических отношений, как в Нур-Султане оценивают перспективы СНГ и ЕАЭС, а также отреагировал на сообщения о притеснениях русскоязычного населения в Казахстане.– Уважаемый господин посол, позвольте поздравить вас с 30-летием независимости Казахстана. С какими достижениями подошла страна к этой дате?– Спасибо за поздравление. Казахстан состоялся как суверенная страна с крепкой государственностью, растущей национальной экономикой, политической стабильностью, миром и согласием граждан всех национальностей и конфессий. Преодолев негативные последствия распада единого хозяйственного механизма, мы построили эффективно работающую рыночную модель, стали частью глобальной экономики, привлекаем инвестиции и торгуем практически со всем миром. Казахстан, имея в составе свыше 130 этносов, сумел избежать межнациональных конфликтов. Дружба, доверие, солидарность и сплоченность стали привычными для каждого жителя республики. Успешный опыт согласия и толерантности внутри страны мы переносим и на международную арену, где Казахстан зарекомендовал себя надежным, предсказуемым и миролюбивым участником системы международных отношений. В целом, за 30 лет пройден уникальный, сложный путь. За короткий период мы осилили расстояние, на преодоление которого государства тратят столетия. Безусловно, за всем этим стоит колоссальная, многогранная работа всего нашего народа во главе с первым президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев успешно продолжает его дело.–В следующем году будет отмечаться 30 лет установлению дипломатических отношений России и Казахстана. Как сегодня можно охарактеризовать отношения двух стран?– Прежде всего, хотел бы отметить, что Казахстан и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партнерами и добрыми соседями. Одним из важнейших документов, определяющих горизонты нашего стратегического партнерства на ближайшие десятилетия, является подписанный президентами Казахстана и России в 2013 году в Екатеринбурге Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке.Почти два года назад, когда я вручал верительные грамоты президенту Российской Федерации, Владимир Владимирович сказал мне, что Казахстан – хороший сосед, союзник и партнер. Это мнение высшего руководства наших стран, которое идет в едином русле.За почти три десятилетия Казахстан и Россия выстроили устойчивую модель отношений, в основе которой лежит постоянный политический диалог на высшем уровне. Доверительные отношения и регулярные встречи лидеров двух стран являются важнейшим фактором политического значения в построении равноправного и взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. Они дополняются интенсивными контактами на правительственном уровне, растущим межпарламентским взаимодействием, тесными торгово-экономическими и культурными связями.Абсолютным индикатором высокого политического доверия между двумя странами стало решение всех территориально-пограничных вопросов. Самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница в 7,5 тысячи километров стала символом дружбы, торговли и инвестиций. Восемнадцатого января 2005 года президенты Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и РФ Владимир Путин подписали Договор о казахстанско-российской государственной границе, а 12 января 2006 года подписали протокол об обмене соответствующими ратификационными грамотами. За основу документа была взята административно-территориальная граница между РСФСР и Казахской ССР на момент распада СССР. В мае 2009 года стороны приступили к установке пограничных знаков на совместной границе. Процесс демаркации казахстанско-российской границы продолжается. В настоящее время он выполнен на 90% и полностью завершен в местах пересечения границы основными транспортными магистралями.Принципиально важным является то, что это граница мира и доверия, которая позволяет эффективно реализовывать торгово-экономический и культурно-гуманитарный потенциал двустороннего сотрудничества.Россия является нашим ключевым внешнеторговым партнером, занимая первое место по объему товарооборота и импорта в Казахстан и третье место по объему экспорта казахстанской продукции.За 10 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 29 % до 19,5 миллиарда долларов, что превышает допандемийный уровень. По итогам 2021 года при сохранении текущей динамики показатель может составить 23 миллиарда долларов. Это очень позитивная тенденция, которая характеризует последовательный выход наших экономик из кризиса.Следует отметить высокий уровень двустороннего инвестиционного взаимодействия. Активность в этой сфере не снижалась даже в пик пандемии. По итогам 2020 года в Казахстан пришло 1,2 миллиарда долларов прямых российских инвестиций.Продолжается активное сотрудничество в рамках проработки и реализации крупных совместных инвестиционных проектов. Реализуются девять крупных проектов на сумму порядка 1,8 миллиарда долларов, в таких отраслях как машиностроение, металлургия, нефтехимия, химпром и так далее. В частности, подписано межправительственное соглашение об осуществлении совместного проекта по строительству завода по выпуску минеральных удобрений в Жамбылской области. Объем инвестиций – более одного миллиарда долларов.На стадии проработки находятся еще девять проектов на сумму порядка 2,8 миллиарда долларов. В данном контексте отмечу важность подписанного соглашения о создании СП между АО "Каустик" и АО "Башкирская содовая компания". В рамках создаваемого предприятия будут реализованы проекты общим объемом до одного миллиарда долларов.Показательным примером нашей кооперации стал запуск производства российской вакцины "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.В условиях глобального кризиса и снижения инвестиционной активности в мире нам очень важно продолжать эту работу.–В следующем году Казахстан станет председателем СНГ. Каковы будут приоритеты Казахстана в СНГ в этот год? Какие мероприятия готовятся? Насколько вообще это полезная и эффективно работающая организация, по оценке Казахстана?–Как известно, Казахстан и Россия во многом стояли у истоков создания Содружества независимых государств. СНГ отмечает свое 30-летие. Это важный исторический рубеж. Вопреки прогнозам скептиков содружество доказало свою значимость и востребованность как важного политического института и диалоговой площадки на постсоветском пространстве.Мы последовательно выступали за сохранение экономических и культурных связей на пространстве СНГ и принимаем активное участие в его деятельности. При этом мы прилагаем усилия для адаптации содружества к современным реалиям ХХI века. Казахстан высоко оценивает усилия России по поддержке "разноскоростной интеграции" в рамках содружества, которое нацелено на повышение эффективности организации и укреплению экономического сотрудничества. Важным приоритетом взаимодействия на площадке СНГ является экономическое сотрудничество. Полноценное торгово-экономическое взаимодействие государств-участников СНГ выступает одним из необходимых условий устойчивого развития государств СНГ.Хочу отметить, что мир стремительно меняется и, чтобы ему соответствовать, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу содружества. В первую очередь – в сфере взаимной торговли, в том числе, на основе Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и других документов, направленных на активизацию торгово-экономических связей внутри СНГ, устранение бюрократических барьеров и избыточных регуляторных практик. Уверен, что совместными усилиями мы можем повысить эффективность институтов СНГ и превратить организацию в структуру глобального масштаба.–Какие плюсы видит Казахстан от сотрудничества в рамках ЕАЭС, каковы перспективы объединения?– Евразийский экономический союз потому и называется экономическим, что дает возможности для развития экономик стран-участниц.К примеру, до создания Таможенного союза, то есть в 2009 году, только 12 миллиардов долларов из 72 миллиардов долларов казахстанского экспорта приходилось на продукцию переработки. Открылись таможенные границы, и уже в 2013 году экспорт переработки составил 18,4 миллиарда долларов из 122 миллиарда долларов товаров, проданных за рубеж. В прошлом году, даже при общем падении товарооборота, 5,7 миллиарда из 96 миллиардов долларов всего нашего экспорта занимала продукция переработки. Во многом этому способствовали возможности, которые предоставляет Евразийский экономический союз.В государства-члены ЕАЭС направляется примерно 10% казахстанского экспорта, 58% этих объемов – доля обработанной продукции. Причем за пять последних лет ассортимент экспортной корзины Казахстана в ЕАЭС увеличился более чем в два раза. Так что мы не продаем только сырье, как заявляют некоторые противники экономической интеграции.Сейчас Казахстан начал активно прорабатывать сотрудничество с российскими торговыми сетями. Речь идет о поставках не только овощей и фруктов, но и продукции легкой промышленности: полотенца, постельное белье, одежда. То есть товары, которые в Россию завозились из Турции, Китая и Узбекистана, теперь поступают от наших производителей.Недискриминационный доступ к инфраструктуре стран-партнеров по ЕАЭС и внутренние тарифы при перевозке товаров железнодорожным транспортом позволяют казахстанским экспортерам значительно снизить конечную себестоимость продукции. А логистические затраты, как известно, являются важнейшим барьером для нашего экспорта во многие страны.Площадка ЕАЭС помогает нам выйти на рынки третьих стран. Заключены соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Сингапуром. Ведутся соответствующие переговоры с Израилем, Египтом, начинаются переговоры с Индией и Ираном. В декабре 2020 года мы приняли новую стратегию развития ЕАЭС до 2025 года, которая ставит амбициозные задачи. Кроме того, к 2025 году у нас по плану стоит формирование общего финансового рынка, а также рынков нефти, нефтепродуктов и газа.В уходящем году Казахстан председательствовал в ЕАЭС. Нашими приоритетами были развитие промышленной кооперации, устранение барьеров во взаимной торговле, задействование потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, всеобъемлющая цифровизация, в том числе, внедрение цифровых решений в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, более активный выход на рынки третьих стран и интеграционных объединений, совершенствование процедур формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии и усиление ее функциональности. Мы уверены, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и взаимного доступа к рынкам наших стран будет способствовать большей привлекательности для товаропроизводителей и бизнеса. Это и есть равноправная экономическая интеграция в действии. Совместными усилиями мы можем повысить эффективность институтов ЕАЭС и превратить его в структуру глобального масштаба.По итогам первых семи лет функционирования – с 2015 по 2021 годы –можно с уверенностью констатировать, что ЕАЭС состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта и, наряду с Европейским союзом, стал вторым примером полноценного экономического союза в мире.– Чувствует ли Казахстан возросшие угрозы из Афганистана? Есть ли в этой связи необходимость дальнейшего укрепления ОДКБ, по каким направлениям? Принимает ли Казахстан у себя беженцев из Афганистана?–Весь мир с напряжением наблюдает за трагическими событиями в Афганистане. Гражданская война в этой стране продолжается больше 40 лет. Уже выросло несколько поколений афганцев, которые не видели нормальной гражданской жизни. При этом предыдущий опыт урегулирования конфликта доказывает, что нет военного решения афганского вопроса.Казахстан всегда придерживался позиции, что сами афганцы должны определять свою судьбу без вмешательства внешних сил. В октябре Афганистан с рабочим визитом посетила казахстанская делегация во главе со специальным представителем президента по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом. В ходе встреч с представителями действующей администрации Афганистана Абдул Гани Барадаром и Амир Ханом Муттаки были обсуждены вопросы оказания гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей. По распоряжению президента Касым-Жомарта Токаева в Афганистан доставлена гуманитарная помощь в виде пяти тысяч тонн муки. Была выражена взаимная заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей и продолжении образовательных программ в Казахстане для афганских студентов. Представители действующей администрации Афганистана с интересом восприняли предложение о поставках казахстанской вакцины от коронавируса QazVac. Афганская сторона выразила благодарность за оказанную гуманитарную помощь и подчеркнула значимый вклад нашей страны в международные усилия по восстановлению Афганистана.Ержан Казыхан также встретился со специальным представителем генерального секретаря ООН, главой Миссии ООН по содействию Афганистану Деборой Лайонс. Были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества между Казахстаном и ООН в преодолении гуманитарного и продовольственного кризиса в этой стране.Учитывая сложное геополитическое положение этой страны, успех мирного процесса и борьбы с международным терроризмом во многом будут зависеть от согласованных действий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильности, суверенитета и конструктивного взаимодействия с Афганистаном.Международное сообщество подходит с пониманием того, что нельзя допустить экономического коллапса и гуманитарного кризиса в Афганистане, так как это создаст новые вызовы. Среди главных угроз – наркотрафик, религиозный экстремизм и беженцы.Для того чтобы всего этого не допустить, в ООН приняли решение, что все государства должны оказывать гуманитарную помощь Афганистану.Убежден, что Афганистан может стать примером международного сотрудничества, если глобальные и региональные державы откажутся от соперничества и направят свои усилия на повышение уровня доверия в интересах долгосрочной взаимной выгоды. Мы должны обеспечить, чтобы мир, стабильность и процветание стали новыми и абсолютными императивами Афганистана.–Летом большой резонанс в интернете имели "языковые рейды" в Казахстане. На фоне этого парламент Казахстана внес поправки в проект закона о визуальной информации – теперь все вывески, баннеры и указатели должны быть на казахском языке. Можно ли говорить, что "языковые рейды" отражают определенный запрос, существующий в казахском обществе? Или это маргинальное движение?– К сожалению, в последнее время в СМИ усилились спекуляции на тему якобы ущемления русского языка в Казахстане. Со всей ответственностью заявляю, что ничего подобного не происходит. На этот счет повторю уже прозвучавшую в публичном пространстве позицию нашего президента. Касым-Жомарт Токаев четко заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию препятствовать нельзя, и от того, что подрастающее поколение Казахстана владеет разными языками, в том числе и русским, страна только выигрывает. Глава государства также пообещал пресекать по закону все проявления этнического высокомерия и дискриминации, обратив особое внимание на провокаторов, которые разжигают подобные конфликты.В Казахстане нет проблем с русским языком. На нем говорит практически все население – 99,9%, это один из самых лучших показателей на постсоветском пространстве. Более того, и я неоднократно об этом говорю, ученые из российских институтов, связанных с языкознанием, специально приезжают в Казахстан в этнографические лингвистические экспедиции для того, чтобы найти образчики старого русского языка, который был, скажем, 250-300 лет назад, когда в допетровские и петровские времена часть населения, которых именуют старообрядцами, уходила в сторону Алтая, Сибири. И вот у нас в Восточном Казахстане сохранились еще те обычаи, те песни. Проводятся фестивали, есть национальная одежда тех времен. Также наши экспедиции приезжают в Россию.Еще раз подчеркну, государственный язык является консолидирующим началом, объединяющим все национальности, проживающие в Казахстане. Но это ни в коей мере не означает, что широкое применение казахского языка накладывает какие-либо ограничения для использования других языков, особенно русского. Для всех этносов Казахстана будут и дальше создаваться возможности для сохранения своих традиций и развития языков.– Продолжаются ли поставки в Казахстан российской вакцины от COVID-19 "Спутник V"? Сколько вакцин уже поставлено, готовятся ли новые поставки? Сколько доз вакцины "Спутника V" произвел Карагандинский фармацевтический комплекс?– Поставки в Казахстан субстанций двух компонентов вакцины "Спутник V" продолжаются. В этом ключе мы тесно работаем с Российским фондом прямых инвестиций, Минздравом, Минпромторгом РФ и задействованными российскими производителями.На сегодняшний день в Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) поставлено более восьми тысяч литров субстанции двух компонентов вакцины, из них произведено около семи миллионов доз вакцины. Как вам известно, в Казахстане зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт". Проведенные в научном центре имени Гамалеи исследования опытной серии "Спутника Лайт" подтверждены положительными результатами. КФК произвел опытную партию данной вакцины, сейчас прорабатывается вопрос производства. Также Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт".Полагаю, что, благодаря усилиям российских и казахстанских участников, на сегодняшний день сложился действенный механизм между нашими производителями. Уверен, что в этом направлении все контакты налажены, и возникающие вопросы решаются оперативно. Надеемся, что результаты наших совместных усилий положительно отразятся на здоровье и благополучии наших граждан.

https://ria.ru/20211220/gaz-1764582558.html

https://ria.ru/20211220/kazakhstan-1764553890.html

https://ria.ru/20211201/putin-1761652193.html

https://ria.ru/20211210/azerbaydzhan-1763101810.html

https://ria.ru/20211109/partnerstvo-1758272392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/kazakhstan-1764849426.html

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интервью, казахстан, ермек кошербаев, россия