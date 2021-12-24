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Лучшие фото недели: декабрьский туман, мода под баобабами и дом Солнца
Лучшие фото недели: декабрьский туман, мода под баобабами и дом Солнца - РИА Новости, 24.12.2021
Лучшие фото недели: декабрьский туман, мода под баобабами и дом Солнца
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 24.12.2021
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фото
граница
дети
тайфун
филиппины
израиль
каракас
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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фото, фото, граница, дети, тайфун, филиппины, израиль, каракас, юар, австрия, сочи, карачи, санта-клаус, роза хутор, беженцы, сафари-парк "тайган", мода, пуэрто-рико, венеция, луксор, индия, омск, геленджик, ницца, куала-лумпур, москва, владимир путин, дед мороз, снегурочка, нева (река), солнце, юлия тимошинина, наводнение, погода, коронавирус covid-19, абу-даби
11:00 24.12.2021 (обновлено: 21:57 24.12.2021)
 

Лучшие фото недели: декабрьский туман, мода под баобабами и дом Солнца

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Rajesh Jantilal

Девушки из племени зулусов танцуют на фестивале в южноафриканском городе Дурбан.

Женщины племени зулусы танцуют в национальных костюмах на фестивале в Дурбане, Южная Африка
1 из 30

Девушки из племени зулусов танцуют на фестивале в южноафриканском городе Дурбан.

© AFP 2021 / Rajesh Jantilal
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Омск заволокло густым туманом. В МЧС это объяснили штилем и топящимися в частном секторе печками.

Туман в Омске
2 из 30

Омск заволокло густым туманом. В МЧС это объяснили штилем и топящимися в частном секторе печками.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Мужчина на одной из улиц Венеции.

Мужчина на одной из улиц в Венеции
3 из 30

Мужчина на одной из улиц Венеции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Участницы шествия Дедов Морозов в Геленджике.

Участницы шествия Дедов Морозов на одной из улиц в Геленджике
4 из 30

Участницы шествия Дедов Морозов в Геленджике.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в "Манеже".

 Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж
5 из 30

Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в "Манеже".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Студентки Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Снегурочек поздравляют пациентов Российской детской клинической больницы с Новым годом и Рождеством.

Акция Новогодние волшебники в Москве
6 из 30

Студентки Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Снегурочек поздравляют пациентов Российской детской клинической больницы с Новым годом и Рождеством.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© REUTERS / Zohra Bensemra  

Модель представляет коллекцию Versaille на Дакарской неделе моды в Сенегале.

Модель представляет коллекцию модельера Versaille на Дакарской неделе моды в Мбуре, Сенегал
7 из 30

Модель представляет коллекцию Versaille на Дакарской неделе моды в Сенегале.

© REUTERS / Zohra Bensemra  
© AP Photo / Vadim Ghirda

Противники ковид-паспортов танцуют в медвежьих шкурах перед зданием румынского парламента в Бухаресте.

Противники ковид-паспортов в медвежьих шкурах танцуют перед зданием парламента в Бухаресте, Румыния
8 из 30

Противники ковид-паспортов танцуют в медвежьих шкурах перед зданием румынского парламента в Бухаресте.

© AP Photo / Vadim Ghirda
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.

Девушки из группы поддержки Спартака во время ретро-матча, посвященного 75-летию клуба Спартак, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Спартак и ХК Салават Юлаев
9 из 30

Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AFP 2021 / Juni Kriswanto

Мужчина выгуливает кота в переноске на рынке в Индонезии.

Мужчина выгуливает кота в переноске на рынке в городе Сурабая, Индонезия
10 из 30

Мужчина выгуливает кота в переноске на рынке в Индонезии.

© AFP 2021 / Juni Kriswanto
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Россиянка Юлия Тимошинина готовится к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.

Юлия Тимошинина (Россия) во время подготовки к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби
11 из 30

Россиянка Юлия Тимошинина готовится к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© AP Photo / Vincent Thian

Жители дома на окраине Куала-Лумпура оказались в ловушке после наводнения.

Жители оказались в ловушке в своем доме, пострадавшем от наводнения, в Шах-Аламе, на окраине Куала-Лумпура, Малайзия.
12 из 30

Жители дома на окраине Куала-Лумпура оказались в ловушке после наводнения.

© AP Photo / Vincent Thian
© AFP 2021 / Valery Hache

Мужчина в костюме Санта-Клауса c девушкой в Ницце.

Мужчина в костюме Санта-Клауса c девушкой в Ницце на Французской Ривьере
13 из 30

Мужчина в костюме Санта-Клауса c девушкой в Ницце.

© AFP 2021 / Valery Hache
© AFP 2021 / Carmen Abd Ali

Хостес на Дакарской неделе моды. Показы проходили на открытом воздухе, подиум разместили в лесу под баобабами.

Хостес во время 19-й Недели моды в Дакаре, которая состоится в лесу Баобаб в Нгуекохе
14 из 30

Хостес на Дакарской неделе моды. Показы проходили на открытом воздухе, подиум разместили в лесу под баобабами.

© AFP 2021 / Carmen Abd Ali
© AFP 2021 / Mohammed Huwais

Работник аэропорта среди обломков здания, разрушенного в результате авиаудара по международному аэропорту Саны.

Работник аэропорта идет среди обломков здания, разрушенного в результате авиаудара по международному аэропорту Санаа, удерживаемому мятежниками хуситов
15 из 30

Работник аэропорта среди обломков здания, разрушенного в результате авиаудара по международному аэропорту Саны.

© AFP 2021 / Mohammed Huwais
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Прохожие в Венеции.

Люди на одной из улиц в Венеции
16 из 30

Прохожие в Венеции.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Жительница Санкт-Петербурга купается в проруби на Неве.

Жительница Санкт-Петербурга купается в морозы в проруби на реке Нева в традиционном месте купания моржей у Иоанновского равелина Петропавловской крепости на фоне Троицкого моста.
17 из 30

Жительница Санкт-Петербурга купается в проруби на Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© AFP 2021 / Ricardo Arduengo

Пуэрториканские водители стоят в очереди, чтобы пройти тестирование на COVID-19.

Водители стоят в очереди, чтобы пройти тестирование на Covid-19, Пуэрто-Рико
18 из 30

Пуэрториканские водители стоят в очереди, чтобы пройти тестирование на COVID-19.

© AFP 2021 / Ricardo Arduengo
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Маска на фестивале Bubble Comics Con в Москве.

Участник фестиваля Bubble Comics Con в Москве
19 из 30

Маска на фестивале Bubble Comics Con в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© AP Photo / Bob Edme

Члены клуба "Белые медведи" участвуют в рождественской плавательной гонке в Атлантическом океане при температуре воды 12 градусов по Цельсию.

Участники из плавательного клуба Les Ours Blancs (Белые медведи) участвуют в рождественской гонке по плаванию в Атлантическом океане с температурой воды 12 градусов по Цельсию (53,6 Фаренгейта) в Биаррице, Франция.
20 из 30

Члены клуба "Белые медведи" участвуют в рождественской плавательной гонке в Атлантическом океане при температуре воды 12 градусов по Цельсию.

© AP Photo / Bob Edme
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Девочка лепит снеговика в центре Сочи.

Девочка лепит снеговика в центре Сочи
21 из 30

Девочка лепит снеговика в центре Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Радван Эльмагд / Перейти в фотобанк

Этот туристический "аттракцион" проводят в Луксоре в дни зимнего и летнего солнцестояния вот уже больше четырех тысяч лет. Люди приезжают сюда, чтобы увидеть, как солнечные лучи проникают в Карнакский храм, почти 20 минут освещая статую бога Амона, и движутся к древнему храму Хатшепсут.

День зимнего солнцестояния в Египте
22 из 30

Этот туристический "аттракцион" проводят в Луксоре в дни зимнего и летнего солнцестояния вот уже больше четырех тысяч лет. Люди приезжают сюда, чтобы увидеть, как солнечные лучи проникают в Карнакский храм, почти 20 минут освещая статую бога Амона, и движутся к древнему храму Хатшепсут.

© РИА Новости / Радван Эльмагд
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© AP Photo / Fareed Khan

Дезинфекция рынка в Карачи.

Дезинфекция рынка в Карачи
23 из 30

Дезинфекция рынка в Карачи.

© AP Photo / Fareed Khan
© AP Photo / Pavel Golovkin

Мальчик в центре временного содержания мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

Мальчик в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе
24 из 30

Мальчик в центре временного содержания мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

© AP Photo / Pavel Golovkin
© AFP 2021 / Ferdinandh Cabrera

Последствия супертайфуна "Раи" на Филиппинах.

Последствия супертайфуна Раи в городе Суригао на Филиппинах
25 из 30

Последствия супертайфуна "Раи" на Филиппинах.

© AFP 2021 / Ferdinandh Cabrera
© AFP 2021 / Aaref Watad

Дети в импровизированной школе в лагере для перемещенных лиц недалеко от Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе.

Дети в импровизированной школе в лагере для перемещенных лиц недалеко от Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе
26 из 30

Дети в импровизированной школе в лагере для перемещенных лиц недалеко от Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе.

© AFP 2021 / Aaref Watad
© AP Photo / Ariana Cubillos

Дети участвуют в уличных гонках "карруча" на деревянных тележках в Каракасе.

Дети участвуют в традиционной уличной гонке карруча на деревянных тележках в Каракасе
27 из 30

Дети участвуют в уличных гонках "карруча" на деревянных тележках в Каракасе.

© AP Photo / Ariana Cubillos
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Тигры в крымском сафари-парке "Тайган".

Тигры в сафари-парке Тайган в Крыму
28 из 30

Тигры в крымском сафари-парке "Тайган".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AFP 2021 / Menahem Kahana

Кайтсерферы тренируются на побережье в Израиле во время шторма.

Кайтсерферы тренируются на побережье Средиземного моря во время шторма в Израиле
29 из 30

Кайтсерферы тренируются на побережье в Израиле во время шторма.

© AFP 2021 / Menahem Kahana
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Участники театрализованного представления в Австрии в нарядах Крампуса. В фольклоре альпийского региона это "рождественский черт", спутник и антипод Николая Чудотворца.

Участники театрализованного представления в нарядах Крампуса в Австрии
30 из 30

Участники театрализованного представления в Австрии в нарядах Крампуса. В фольклоре альпийского региона это "рождественский черт", спутник и антипод Николая Чудотворца.

© РИА Новости / Стрингер
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