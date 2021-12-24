Лучшие фото недели: декабрьский туман, мода под баобабами и дом Солнца
Девушки из племени зулусов танцуют на фестивале в южноафриканском городе Дурбан.
Девушки из племени зулусов танцуют на фестивале в южноафриканском городе Дурбан.
Омск заволокло густым туманом. В МЧС это объяснили штилем и топящимися в частном секторе печками.
Омск заволокло густым туманом. В МЧС это объяснили штилем и топящимися в частном секторе печками.
Мужчина на одной из улиц Венеции.
Участницы шествия Дедов Морозов в Геленджике.
Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в "Манеже".
Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в "Манеже".
Студентки Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Снегурочек поздравляют пациентов Российской детской клинической больницы с Новым годом и Рождеством.
Студентки Всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюмах Снегурочек поздравляют пациентов Российской детской клинической больницы с Новым годом и Рождеством.
Модель представляет коллекцию Versaille на Дакарской неделе моды в Сенегале.
Модель представляет коллекцию Versaille на Дакарской неделе моды в Сенегале.
Противники ковид-паспортов танцуют в медвежьих шкурах перед зданием румынского парламента в Бухаресте.
Противники ковид-паспортов танцуют в медвежьих шкурах перед зданием румынского парламента в Бухаресте.
Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.
Девушки из группы поддержки "Спартака" во время ретроматча, посвященного 75-летию клуба.
Мужчина выгуливает кота в переноске на рынке в Индонезии.
Россиянка Юлия Тимошинина готовится к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.
Россиянка Юлия Тимошинина готовится к фестивалю Международной федерации плавания Fina в Абу-Даби.
Жители дома на окраине Куала-Лумпура оказались в ловушке после наводнения.
Жители дома на окраине Куала-Лумпура оказались в ловушке после наводнения.
Мужчина в костюме Санта-Клауса c девушкой в Ницце.
Хостес на Дакарской неделе моды. Показы проходили на открытом воздухе, подиум разместили в лесу под баобабами.
Хостес на Дакарской неделе моды. Показы проходили на открытом воздухе, подиум разместили в лесу под баобабами.
Работник аэропорта среди обломков здания, разрушенного в результате авиаудара по международному аэропорту Саны.
Работник аэропорта среди обломков здания, разрушенного в результате авиаудара по международному аэропорту Саны.
Прохожие в Венеции.
Жительница Санкт-Петербурга купается в проруби на Неве.
Жительница Санкт-Петербурга купается в проруби на Неве.
Пуэрториканские водители стоят в очереди, чтобы пройти тестирование на COVID-19.
Пуэрториканские водители стоят в очереди, чтобы пройти тестирование на COVID-19.
Маска на фестивале Bubble Comics Con в Москве.
Члены клуба "Белые медведи" участвуют в рождественской плавательной гонке в Атлантическом океане при температуре воды 12 градусов по Цельсию.
Члены клуба "Белые медведи" участвуют в рождественской плавательной гонке в Атлантическом океане при температуре воды 12 градусов по Цельсию.
Девочка лепит снеговика в центре Сочи.
Этот туристический "аттракцион" проводят в Луксоре в дни зимнего и летнего солнцестояния вот уже больше четырех тысяч лет. Люди приезжают сюда, чтобы увидеть, как солнечные лучи проникают в Карнакский храм, почти 20 минут освещая статую бога Амона, и движутся к древнему храму Хатшепсут.
Этот туристический "аттракцион" проводят в Луксоре в дни зимнего и летнего солнцестояния вот уже больше четырех тысяч лет. Люди приезжают сюда, чтобы увидеть, как солнечные лучи проникают в Карнакский храм, почти 20 минут освещая статую бога Амона, и движутся к древнему храму Хатшепсут.
Дезинфекция рынка в Карачи.
Дезинфекция рынка в Карачи.
Мальчик в центре временного содержания мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.
Мальчик в центре временного содержания мигрантов в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.
Последствия супертайфуна "Раи" на Филиппинах.
Дети в импровизированной школе в лагере для перемещенных лиц недалеко от Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе.
Дети в импровизированной школе в лагере для перемещенных лиц недалеко от Баб-эль-Хава на сирийско-турецкой границе.
Дети участвуют в уличных гонках "карруча" на деревянных тележках в Каракасе.
Дети участвуют в уличных гонках "карруча" на деревянных тележках в Каракасе.
Тигры в крымском сафари-парке "Тайган".
Тигры в крымском сафари-парке "Тайган".
Кайтсерферы тренируются на побережье в Израиле во время шторма.
Участники театрализованного представления в Австрии в нарядах Крампуса. В фольклоре альпийского региона это "рождественский черт", спутник и антипод Николая Чудотворца.
Участники театрализованного представления в Австрии в нарядах Крампуса. В фольклоре альпийского региона это "рождественский черт", спутник и антипод Николая Чудотворца.