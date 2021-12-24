Лучшие фото недели: декабрьский туман, мода под баобабами и дом Солнца

Этот туристический "аттракцион" проводят в Луксоре в дни зимнего и летнего солнцестояния вот уже больше четырех тысяч лет. Люди приезжают сюда, чтобы увидеть, как солнечные лучи проникают в Карнакский храм, почти 20 минут освещая статую бога Амона, и движутся к древнему храму Хатшепсут.