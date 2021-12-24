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Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД

Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021

Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД

Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:58

2021-12-24T11:58

2021-12-24T12:40

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", — сказала она на брифинге.В частности, дипломат напомнила, что власти страны увеличили военный бюджет на следующий год на 20 процентов — почти до 12 миллиардов долларов. На эти деньги они, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, намерены закупать не только оборонительные, но и наступательные вооружения у западных партнеров.Помимо этого, Захарова подчеркнула, что на Украине из года в год увеличивается масштаб иностранного военного присутствия. В частности, сейчас там находятся четыре тысячи инструкторов из США. В МИД прежде заявляли, что всего в стране расквартировано около десяти тысяч солдат НАТО.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами. Как отметили в Донецке, оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.С апреля 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html

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