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Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД
Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:58
2021-12-24T12:40
в мире
киев
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", — сказала она на брифинге.В частности, дипломат напомнила, что власти страны увеличили военный бюджет на следующий год на 20 процентов — почти до 12 миллиардов долларов. На эти деньги они, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, намерены закупать не только оборонительные, но и наступательные вооружения у западных партнеров.Помимо этого, Захарова подчеркнула, что на Украине из года в год увеличивается масштаб иностранного военного присутствия. В частности, сейчас там находятся четыре тысячи инструкторов из США. В МИД прежде заявляли, что всего в стране расквартировано около десяти тысяч солдат НАТО.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами. Как отметили в Донецке, оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.С апреля 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html
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в мире, киев, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
11:58 24.12.2021 (обновлено: 12:40 24.12.2021)
 
Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД

МИД: Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют", — сказала она на брифинге.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
08:19
Курс на втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски, заявил Лавров
В частности, дипломат напомнила, что власти страны увеличили военный бюджет на следующий год на 20 процентов — почти до 12 миллиардов долларов. На эти деньги они, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, намерены закупать не только оборонительные, но и наступательные вооружения у западных партнеров.
Помимо этого, Захарова подчеркнула, что на Украине из года в год увеличивается масштаб иностранного военного присутствия. В частности, сейчас там находятся четыре тысячи инструкторов из США. В МИД прежде заявляли, что всего в стране расквартировано около десяти тысяч солдат НАТО.
Ополченцы ДНР в Донецкой области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
07:10
Экс-офицер СБУ назвал возможную цель провокации с химоружием в Донбассе
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят провокацию с применением химоружия. Для этого в Авдеевку и Красный Лиман доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами. Как отметили в Донецке, оружие запаковано таким образом, что его можно сбрасывать с беспилотников.
С апреля 2014 года Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, а также в "нормандском формате". Несмотря на соглашения о перемирии, продолжаются перестрелки, в республиках заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно указывала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 19:34
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